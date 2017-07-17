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Мена Массуд — звезда грядущего фильма студии Disney
После успеха «Золушки» и «Красавицы и Чудовища» кинокомпания Disney решила снять киноверсию мультфильма «Аладдин» 1992 года. Работать над фильмом пригласили режиссера Гая Ричи, а главная роль досталась актеру Мену Массуду.
Мена МассудФОТО
АладдинФОТО
Массуд родился в Египте, но вырос в Канаде. Сейчас актер живет то в Торонто, то в Лос-Анджелесе. Раньше он учился в университете Торонто, но затем перешел в университет Райерсона на факультет искусств.
Свою карьеру Мена начал совсем недавно: в 2011-м он снялся в эпизоде сериала «Никита», который выходил на канале CW. «Аладдин» станет одной из первых действительно серьезных работ Массуды, как и сериал Amazon «Джек Райан», в котором актер предстанет в образе знаменитого аналитика ЦРУ Терека Касара.
Интересно, что актер Робин Уильямс, который озвучивал Джина в оригинальном мультфильме «Аладдин», был кумиром Массуда. По словам Мены, именно Уильямс вдохновил на решение связать свою жизнь с киноиндустрией.
Возможно, одной из причин, почему Массуда утвердили на роль Аладдина, стало его атлетическое телосложение. Мена регулярно занимается, а результаты тренировок показывает в Instagram.