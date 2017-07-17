После успеха «Золушки» и «Красавицы и Чудовища» кинокомпания Disney решила снять киноверсию мультфильма «Аладдин» 1992 года. Работать над фильмом пригласили режиссера Гая Ричи, а главная роль досталась актеру Мену Массуду.

Массуд родился в Египте, но вырос в Канаде. Сейчас актер живет то в Торонто, то в Лос-Анджелесе. Раньше он учился в университете Торонто, но затем перешел в университет Райерсона на факультет искусств.

Свою карьеру Мена начал совсем недавно: в 2011-м он снялся в эпизоде сериала «Никита», который выходил на канале CW. «Аладдин» станет одной из первых действительно серьезных работ Массуды, как и сериал Amazon «Джек Райан», в котором актер предстанет в образе знаменитого аналитика ЦРУ Терека Касара.