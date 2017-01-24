Что мы узнаем о Бритни Спирс из фильма о ней?

В сети появился трейлер байопика о Бритни Спирс — Britney Ever After («Бритни навсегда»), премьера которого состоится на канале Lifetime уже ‪18 февраля‬. Известно, что сама Спирс отказалась от какого-либо содействия в создании картины, однако авторы киноленты сделали все возможное, чтобы отразить все знаковые вехи в творческой и личной жизни звезды.

В общем и целом лента рассказывает историю взлетов и падений главной поп-звезды миллениума. Сюжетная линия фильма состоит из трех частей: феноменальной популярности Бритни, которую та обрела в 18 лет, психологического кризиса, который повлек за собой стремительное восхождение на Олимп шоу-бизнеса и, наконец, триумфального возвращения на большую сцену. Также в фильме рассказывается о невероятном коммерческом успехе молодой звезды (за свою карьеру Спирс продала свыше 200 миллионов копий пластинок по всему миру).