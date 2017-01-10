Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

10 января 2017Стрелец Надежда

Что ждать от нового сезона сериала «Твин Пикс»‍?

Фанаты культового сериала продолжат искать ответ на вопрос: «Кто убил Лору Палмер?»

Сакраментальный вопрос «Кто убил Лору Палмер?» стал для ХХ века бытийным символом - «Быть или не быть» наших дней, не меньше. Зашифрованные послания из космоса, которыми снабдили криминальную историю, произошедшую в маленьком городке Твин Пикс, превратили фильм из занимательного ребуса об убийстве местной королевы красоты в сложнейшую историю о смысле жизни и амбивалетности добра и зла.

«Твин Пикс»‍

Объявление даты выхода нового сезона «Твин Пикса» вызвало особенный трепет у его фанатов. В свое время культовый сериал поделил зрителей на 2 лагеря - тех, кто решительно не понял фильм, и тех, кто стал буквально одержим странной историей, рассказанной режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. В сериале словно 25 кадр мелькали завораживающие образы, мистические символы и невероятной красоты роковые женщины, поменявшие каноны красоты 90-х. По сути Линч, как некогда Хичкок, сформировал целую новую эстетику - не только киношную, но более глобальную, культурологическую. Это был колдовской нуар в формате постмодерна - Линч шифровал запредельную реальность и глубокие смыслы, создавая тягучий микс мистики и незамысловатой бытовой простоты.

«Твин Пикс»‍

Пока зритель погружается в расследование смерти девушки, которое шокировало провинциальный городок, где, на первый взгляд, царят мирные нравы и благодать, возникает ощущение, что каждый житель Твин Пикса вовсе не так уж прост. Параллельно рефреном звучит «Совы не то, чем кажутся» - бессмысленное и странное выражение, которое, как и разница между черными и белыми вигвамами, подводит к пониманию страшной стороны жизни обитателей милого городка.

«Твин Пикс»‍

Абсолютно артхаусный проект, «Твин Пикс», вышедший на экраны в 1990 году, неожиданно стал настоящим хитом. Впрочем, сериал, у которого была своя странная магическая логика, сильно разочаровал многих поклонников своим финалом. Продолжение так и просилось, но Линч почти 30 лет боялся прикасаться к «Твин Пиксу», поскольку это был филигранно исполненный до мельчайшей детали проект, и его было очень легко испортить, опошлить, пересказать с неправильной интонацией.

«Твин Пикс»‍

Сообщение о скором выходе на экраны нового сезона озвучил сегодня президент телеканала Showtime Дэвид Невинс. Он успокоил поклонников: продолжение будет ничем не хуже оригинала, ключевые смыслы и эстетика сохранены. Кроме того Невинс назвал точную дату выхода на экраны премьерных серий «Твин Пикса» - они будут показаны 21 мая 2017 года.

«Твин Пикс»‍

Назван список номинантов премии BAFTA-2017Новогодний плейлист: 14 песен для праздничного настроения

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ТехникаЯндекс.Навигатор заговорит голосом Федора Бондарчука
Стиль жизниЛюбимые места редакции ELLE в Москве
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ПутешествияELLE Inspiration: 5 лучших осенних парков

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Назван список номинантов премии BAFTA-2017

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.