Что ждать от нового сезона сериала «Твин Пикс»‍?

Сакраментальный вопрос «Кто убил Лору Палмер?» стал для ХХ века бытийным символом - «Быть или не быть» наших дней, не меньше. Зашифрованные послания из космоса, которыми снабдили криминальную историю, произошедшую в маленьком городке Твин Пикс, превратили фильм из занимательного ребуса об убийстве местной королевы красоты в сложнейшую историю о смысле жизни и амбивалетности добра и зла.

Объявление даты выхода нового сезона «Твин Пикса» вызвало особенный трепет у его фанатов. В свое время культовый сериал поделил зрителей на 2 лагеря - тех, кто решительно не понял фильм, и тех, кто стал буквально одержим странной историей, рассказанной режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. В сериале словно 25 кадр мелькали завораживающие образы, мистические символы и невероятной красоты роковые женщины, поменявшие каноны красоты 90-х. По сути Линч, как некогда Хичкок, сформировал целую новую эстетику - не только киношную, но более глобальную, культурологическую. Это был колдовской нуар в формате постмодерна - Линч шифровал запредельную реальность и глубокие смыслы, создавая тягучий микс мистики и незамысловатой бытовой простоты.

Пока зритель погружается в расследование смерти девушки, которое шокировало провинциальный городок, где, на первый взгляд, царят мирные нравы и благодать, возникает ощущение, что каждый житель Твин Пикса вовсе не так уж прост. Параллельно рефреном звучит «Совы не то, чем кажутся» - бессмысленное и странное выражение, которое, как и разница между черными и белыми вигвамами, подводит к пониманию страшной стороны жизни обитателей милого городка.

Абсолютно артхаусный проект, «Твин Пикс», вышедший на экраны в 1990 году, неожиданно стал настоящим хитом. Впрочем, сериал, у которого была своя странная магическая логика, сильно разочаровал многих поклонников своим финалом. Продолжение так и просилось, но Линч почти 30 лет боялся прикасаться к «Твин Пиксу», поскольку это был филигранно исполненный до мельчайшей детали проект, и его было очень легко испортить, опошлить, пересказать с неправильной интонацией.