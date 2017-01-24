Большое кино: главные фильмы Федора Бондарчука

На этой неделе в российский прокат выходит новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Подробности этого проекта до последнего держатся в секрете, ясно лишь, что фильм рассказывает о нашествии инопланетного разума в Москву. Накануне премьеры картины ELLE вспомнил предыдущие режиссерские работы Бондарчука. Их мало, но каждая из них на вес золота. Причем, судя по бюджетам, буквально.

«Девятая рота»

2005

Режиссерский кинодебют Бондарчука, вышедший на широкий экран (широкий в буквальном смысле — потому что фильм шел повсеместно), в целом был признан удачным. Как в коммерческом отношении (кассовый рекордсмен-2005, колоссальные сборы, толпы у билетных касс), так и в художественном. «Девятая рота» получилась довольно убедительной, и в ней всего было в нужных пропорциях — и военной драмы, и патриотизма, и человеческих историй, и романтики, и зрелищности. Бондарчук малость переборщил с пресловутой клиповой эстетикой, в чем его мягко упрекали критики. Но. Во-первых, «Девятая рота» — массовый продукт, а такой стиль в середине нулевых был по-прежнему уместен. Во-вторых, известно, что болезнь любого дебютанта — стремление «впихнуть невпихуемое», поиграть всеми мышцами сразу, показать все, на что способен. Кроме всего прочего, лента открыла дорогу в большие звезды целой «роте» молодых актеров. Кто и как распорядился этим авансом, другой вопрос. Но шанс Артуру Смольянинову, Алексею Чадову, Константину Крюкову, Ивану Кокорину, Михаилу Евланову, Артему Михалкову предоставлен был.

«Обитаемый остров»

2008

Второй проект Федора Бондарчука был еще более масштабным, чем «Девятая рота», — и в смысле производственном, и в смысле творческих амбиций. «Гламурный режиссер позволил себе взяться за культовую книгу советской интеллигенции» — подобная реакция на «Обитаемый остров» была не единичной. Опасения адептов-поклонников одноименного романа Стругацких в чем-то оправдались, в чем-то нет. Фильм и вправду вышел ярким, сочным по картинке, зрелищным и в то же время довольно убедительным. Очевидным было и бережное отношение режиссера к первоисточнику. Точки над «i» расставил Борис Стругацкий, публично заявивший, что лента ему понравилась.«Фильм понравился, считаю его удачей режиссера. Картина снята очень близко к тексту, герои, как правило, очень хороши», — сказал писатель после выхода фильма. И даже добавил, что если бы сам взялся за постановку, то не знал бы, что добавить к сделанному Бондарчуком. Более того, Борис Стругацкий остался доволен игрой Василия Степанова (сыграл Максима Каммерера), к которому у критиков были вопросы (публика, особенно ее женская часть, претензий к Степанову не имела). «Максим Каммерер такой, каким мы его представляли», — удивил фанов писатель. Как и «Девятая рота», «Остров» дал путевку в жизнь начинающим — тому самому Степанову, а также Юлии Снигирь. И если Василий Степанов, помелькав, исчез с радаров, то Снигирь состоялась и очень нынче востребована.

«Сталинград»

2013