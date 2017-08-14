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    14 августа 2017

    Большие надежды: все о фильме «Удача Логана»

    Неузнаваемый агент 007, однорукий Кайло Рен и реюнион соавторов «Супер Майка» — в одном из самых ожидаемых фильмов осени

    Всего через месяц в российский прокат выйдет «Удача Логана» — скоропалительное (и всячески приветствуемое) возвращение несостоявшегося пенсионера Стивена Содерберга, объединившего дюжину звезд во главе с Ченнингом Татумом, Адамом Драйвером и Дэниэлом Крэйгом, каким вы его еще не видели. Что заставило агента 007 стать блондином, а режиссера «Друзей Оушена» взяться за их «колхозную» версию — лишь некоторые из вопросов, на которые спешит ответить ELLE.

    Большие надежды: все о фильме «Удача Логана» фото [1]

    Предыстория

    В 2013 году Стивен Содерберг — оскароносный режиссер «Траффика» и создатель успешной франшизы о друзьях Оушена, но никак не суперзвезда вроде тех, что традиционно считают за честь сниматься в его фильмах, — внезапно оказался главным героем кинофестиваля в Сан-Франциско. Выступая с речью о положении дел в современном Голливуде, Содерберг обрушился на него как на злейшего врага — раскритиковав отвыкших от рисков и одержимых фокус-группами студийных боссов и более или менее официально подтвердив уже звучавшую в его интервью новость о своем уходе из кино. «Я мог бы рассказать вам отличную историю о том, как меня оттеснили от работы над фильмом из-за того, что говорили цифры, — признался, в числе прочего, Стивен. — Но в этом случае меня бы, вероятно, пристрелили на улице — а я люблю своих кошек». Любит он, надо думать, и свою жену (экс-модель и телеведущая Джулс Эснер вышла замуж за Содерберга в 2003 году) — пожалуй, главную виновницу того, что тайм-аут одного из лучших голливудских режиссеров продолжался всего четыре года (по ходу которых он запустил телесериал «Больница Никербокер» и снял телевизионный фильм «Мозаика»). Это Эснер прочитала и передала мужу сценарий «Удачи Логана», написанный дебютанткой Ребеккой Блант и показавшийся Содербергу слишком хорошим, чтобы искать для него другого режиссера.

    Кастинг

    Заметив, что «Удача Логана» — это по сути антигламурная изнанка его самых популярных фильмов («Никто не умеет одеваться, ни у кого нет красивых вещей, денег или доступа к технологиям», — развил Стивен эту мысль в недавнем интервью Entertainment Weekly), режиссер осторожно приступил к кастингу, первым делом упомянув идею картины («колхозные друзья Оушена») своему старому приятелю Ченнингу Татуму. «Он ответил что-то в духе «ага, давай», — вспоминает Содерберг. — И мне этого было достаточно, чтобы начать заниматься проектом». Найдя Джимми Логана, режиссер недолго искал и членов ведомой им бедовой (титульная «удача» — это, мягко говоря, преувеличение) семьи — его однорукого брата Клайда взялся играть Адам Драйвер, а деловую сестру Мелли — звезда спродюсированного Стивеном сериала «Девушка по вызову» Райли Кио. Но самой впечатляющей находкой Содерберга стал мозг задуманной Логанами операции (ограбить очередной этап автогонок NASCAR) — эксцентричный реднек в исполнении действующего агента 007 Дэниэла Крэйга. Проделав домашнюю работу, Крэйг обзавелся рядом «интересных», на вкус его режиссера, татуировок, покрасил волосы пергидролем и освоил акцент, не оставляющий равнодушным никого, кто успел посмотреть один из оригинальных трейлеров фильма. На другие заметные роли согласились Сет МакФарлейн, Кэти Холмс, Кэтрин Уотерстон, Себастьян Стэн и дважды оскароносная актриса Хилари Суэнк.

    Режиссер

    Большие надежды: все о фильме «Удача Логана» фото [3]

    Что до Содерберга, то он остался верен себе и своим апрельским тезисам четырехлетней давности. Несмотря на обилие звезд, фильм был снят за небольшие деньги (актеры согласились работать за проценты от будущих сборов) и всего за 35 дней (на «11 друзей Оушена» в свое время ушли 80). Ключевая для сюжета гонка — Coca-Cola 600 в Конкорде, штат Северная Каролина — в «Удаче Логана» присутствует, но, к облегчению режиссера, скорее фоном: по признанию Содерберга, соревноваться с «Днями грома» покойного Тони Скотта он не хотел и не считал возможным. Вместо этого Стивен вдохновлялся «Краденым камнем» Питера Йетса — выпущенной в 1972 году остросюжетной комедией с Робертом Редфордом — и надеется, что его фильм будет не менее смешным. Посмотрев еще один клип с Дэниэлом Крэйгом, не поверить в это невозможно.

    Деталь

    В «Удаче Логана» снялись полдюжины действующих или бывших гонщиков NASCAR — от покинувшего автоспорт Кайла Эдвардса до восходящей звезды Райана Блейни. При этом никто из них не играет самого себя — вместо этого популярные спортсмены разделили роли полицейских, охранников, водителя лимузина и разносчика праздничных пирогов.

    Большие надежды: все о фильме «Удача Логана» фото [2]

    Премьера

    В США и Канаде «Удача Логана» выходит на этой неделе (и пока что может похвастаться редким 100%-м одобрением кинокритиков на Rotten Tomatoes). Российская премьера фильма запланирована на 7 сентября.

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