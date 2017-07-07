Большие надежды: все о фильме «Темная башня»

Всего через месяц в мировой и российский прокат выйдет «Темная башня» — долгожданная адаптация нашумевшего цикла романов Стивена Кинга, вознамерившаяся сделать титанического Идриса Эльбу звездой франшизы, которой он достоин. Чьим наследником является Эльба, во сколько обошлись права на экранизацию и куда делся купивший их Джей Джей Абрамс — лишь некоторые из вопросов, на которые спешит ответить ELLE.

Предыстория

Разговоры о скорой адаптации «Темной башни», насчитывавшей к тому моменту семь книг (сейчас их восемь) цикла романов Стивена Кинга, начались чуть больше 10 лет назад, когда рулевым предполагаемой франшизы был назначен создатель «Лоста» Джей Джей Абрамс. Без пяти минут голливудский титан и его тогдашняя правая рука, будущий шоураннер «Оставленных» Дэймон Линделоф, проект в итоге покинули, уступив место Рону Ховарду — оскароносному режиссеру («Игры разума»), озвучившему довольно оригинальную по меркам 2010 года идею ротации фильмов и телевизионных сезонов. Кинг от нее, по его собственному признанию, был в восторге, но и титулованному Ховарду пришлось отойти в сторонку (в продюсеры), тогда как в режиссерское кресло уселся датчанин Николай Арсель — в течение следующего полугода решивший все ключевые вопросы вроде того, кому играть главные роли одинокого стрелка Роланда Дискейна и его антагониста по прозвищу Человек в черном.

Кастинг

Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи в фильме «Темная башня»

На главную роль Роланда, в разные годы привлекавшую Хавьера Бардема, Вигго Мортенсена и Лиама Нисона, в январе 2016 года утвердили Идриса Эльбу — в том же месяце награжденного аж двумя премиями актерской гильдии (за «Безродных зверей» и очередной сезон мини-сериала «Лютер») и явно заждавшегося главной роли в подходящей ему по классу франшизе. Правда, как и в случае с бондианой (главную роль в которой Идрису пророчат несколько лет подряд), нашлись недовольные, которых смутил цвет кожи актера. Кинг, разумеется, не из их числа — в его представлении Роланд является прямым наследником иствудовского Человека без имени из трилогии спагетти-вестернов Серджио Леоне, но «может быть и белым, и черным — что приоткрывает массу интересных возможностей рассказать его предысторию». (Этим займется ожидающийся в 2018 году телесериал.) Подфартило «Темной башне» и со злодеем — на роль Человека в черном, стоящего над душой романов Кинга нестареющего колдуна, согласился новоиспеченный оскаровский лауреат Мэттью МакКонахи. Наконец, третью по важности роль — 11-летнего мальчика, попадающего из современного Нью-Йорка на Дикий Запад параллельной реальности, по которой путешествует Роланд, — сыграл дебютант Том Тейлор.

Идрис Эльба и Том Тейлор в фильме «Темная башня»

Режиссер

Темная лошадка «Темной башни» — ее многоопытный, но малознакомый широкой аудитории постановщик. Его главной удачей принято считать «Королевский роман» — историческую драму с Мадсом Миккельсеном и совсем молодой, но уже вполне грандиозной Алисией Викандер, принесшую Арселю номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» (в категории «Лучший иностранный фильм»), а также приз Берлинского кинофестиваля за лучший сценарий. Имеются в резюме датчанина и сценарии ряда чужих фильмов (в частности, шведской экранизации «Девушки с татуировкой дракона»), но в Голливуде Арсель (являющийся не только режиссером, но и соавтором сценария «Темной башни») работает впервые.

Деталь

По легенде Кинг продал Абрамсу права на экранизацию «Темной башни» не то за 19 долларов, не то за 19 долларов 19 центов (это число имеет в романах цикла особую важность). Правда, по условиям сделки свой шанс приступить к съемкам Абрамс упустил через три года после ее заключения.

Премьера