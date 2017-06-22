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22 июня 2017Степанов Сергей

Большие надежды: все о фильме «Дюнкерк»

Харди в маске, Стайлз без микрофона и саспенс вместо слов - в одном из самых ожидаемых фильмов лета

Чуть больше месяца осталось до мировой премьеры военной драмы «Дюнкерк» - редкого глотка свежего воздуха в удушающей сиквелами и ремейками атмосфере летнего проката. О чем думал Кристофер Нолан, зачем ему Гарри Стайлз и при чем тут «Война и мир» - лишь некоторые из вопросов, на которые спешит ответить ELLE.

Предыстория

Даже его недоброжелатели будут обязаны признать: в ряду современных королей бокс-офиса англичанин Кристофер Нолан - едва ли не самый вольномыслящий. Переписав (и перекрасив в пятьдесят оттенков темного) законы, по которым делаются фильмы о супергероях, автор триумфальной трилогии о Бэтмене заработал еще полтора миллиарда долларов двумя оригинальнейшими блокбастерами текущей декады, сногсшибательным пазлом «Начало» и космической оперой «Интерстеллар». Вот и в случае с военной драмой о знаменитой Дюнкеркской эвакуации (она же - операция «Динамо») Нолана привлекла именно возможность сделать все наперекор голливудским стандартам: снять большое кино, где война не выиграна, а Америка - не один из ее участников. Еще одной режиссерской задумкой стала форма триптиха: на все происходящее фильм поочередно смотрит глазами солдат на земле, летчиков в небе и кораблей на море. Наконец, саспенс Нолан решил нагнетать, обходясь минимумом слов: сценарий «Дюнкерка» уместился на скромных по его (да и любым другим) меркам 112 страницах.

«Дюнкерк»

«Дюнкерк»

Кастинг

Первым делом заручившись участием своих любимцев Киллиана Мерфи (снявшегося у Нолана уже в пятый раз) и Тома Харди (вновь, как и в третьем «Темном рыцаре», проводящего львиную долю экранного времени в маске), режиссер дополнил актерский ансамбль парой ветеранов в лице Кеннета Браны и оскароносного Марка Райлэнса («Шпионский мост»), после чего приступил к самому сложному и интересному: кастингу исполнителей главных ролей. Сразу решив, что англичан должны играть англичане, и въедливо изучив матчасть (многие из запертых в Дюнкерке вояк были безусыми юнцами), Нолан остановил свой выбор на новичке Фьене Уайтхеде, сразу двух открытиях британского мини-сериала «Война и мир» Джеке Лаудене (Николай Ростов) и Анейрине Барнарде (Борис Друбецкой) и, с позволения сказать, джокере - дебютирующей в кино состоявшейся суперзвезде. Речь, разумеется, об экс-солисте бойз-бенда One Direction и авторе одного из самых успешных альбомов 2017 года Гарри Стайлзе (получившем свою роль по итогам кинопроб, одолев сотни других молодых актеров).

Гарри Стайлз

Гарри Стайлз

Режиссер

Предполагая, что молодежь в «Дюнкерке» выступает в духе «рады быть здесь», а Харди вряд ли доживет до финальных титров, главной звездой фильма уместно загодя назначить самого Нолана - тем более что его гонорар как минимум повторяет рекордные для режиссера 20 миллионов долларов и 20% от итоговых сборов (до него подобных условий добивался только Питер Джексон с «Кинг Конгом», причем его предыдущий фильм выиграл 11 «Оскаров»). По признанию англичанина, он не считает «Дюнкерк» военной драмой, полагая, что главное в нем - саспенс, и перечисляя добрую дюжину вдохновивших его картин (где наряду с «Битвой за Алжир» и «На западном фронте без перемен» фигурируют «Чужой» и «Скорость»). Оставаясь верным себе, Нолан настоял на минимальном использовании визуальных эффектов: в съемках «Дюнкерка» были задействованы реальные корабли и истребители времен Второй мировой, тысячи актеров массовки и ручные IMAX-камеры, одна из которых пялится прямо в лицо Тому Харди.

«Дюнкерк»

«Дюнкерк»

Деталь

В полном соответствии со старинной голливудской мудростью, гласящей, что хорошая идея заслуживает не одного, а двух фильмов, выходящих более или менее друг за другом, за несколько месяцев до «Дюнкерка» в кинотеатрах мелькнула британская трагикомедия «Их звездные полтора часа» - еще один ненавязчиво симпатичный фильм датчанки Лоне Шерфиг («Воспитание чувств») с Джеммой Артертон, Сэмом Клафлином и Биллом Найи в ролях создателей духоподъемного кино о Дюнкеркской эвакуации по ее горячим следам.

«Их звездные полтора часа»

«Их звездные полтора часа»

Премьера

Шагая по стопам «Темного рыцаря» и «Темного рыцаря: Возрождения легенды», «Дюнкерк» уже успел покрасоваться на IMAX-экранах планеты феерическим пятиминутным прологом, с ходу сулящим фильму «Оскары» за лучшие монтаж, звук и монтаж звука. Мировая и российская премьеры «Дюнкерка» запланированы на третий уик-энд июля, блокбастерам авторства Нолана достающийся уже в четвертый раз.

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