Бенедикт Камбербэтч сыграет знаменитого изобретателя

Скоро звезду сериала «Шерлок» можно будет увидеть в роли исторической личности — изобретателя Томаса Эдисона. В его образе Бенедикт Камбербэтч появится в фильме «Война токов».

Кадр из фильма «Война токов»

Лента расскажет о борьбе Эдисона с Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон) за использование постоянного и переменного тока. Это будет уже третий байопик актера: в фильме «Игра в имитацию» он сыграл английского взломщика нацистских кодов Алана Тьюринга, а в картине «Пятая власть» — основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Томас Эдисон ФОТО Getty Images