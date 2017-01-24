Бенедикт Камбербэтч сыграет знаменитого изобретателя

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Первые кадры с актером в образе американского изобретателя и создателя фонографа Томаса Эдисона
Скоро звезду сериала «Шерлок» можно будет увидеть в роли исторической личности — изобретателя Томаса Эдисона. В его образе Бенедикт Камбербэтч появится в фильме «Война токов».
Кадр из фильма «Война токов»
Лента расскажет о борьбе Эдисона с Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон) за использование постоянного и переменного тока. Это будет уже третий байопик актера: в фильме «Игра в имитацию» он сыграл английского взломщика нацистских кодов Алана Тьюринга, а в картине «Пятая власть» — основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Томас ЭдисонФОТО
Режиссером фильма стал Альфонсо Гомес-Рехон, известный по сериалам «Лузеры» («Хор») и «Дневники Кэрри». В числе продюсеров проекта присутствует Тимур Бекмамбетов. Том Холланд и Николас Холт также снимутся в драме. Когда состоится премьера ленты, пока неизвестно.
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