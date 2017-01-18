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Стиль жизни

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18 января 2017

Белль лучше Золушки: мнение Эммы Уотсон

Актриса рассказала, почему героиня фильма «Красавица и чудовище» ей нравится больше, чем Золушка

В интервью одному из западных СМИ Эмма Уотсон рассказала, что однажды ей предлагали сыграть Золушку, но она отказалась. «Я тогда не знала, что планируются съемки «Красавицы и чудовища», но когда меня позвали исполнить роль Белль, я поняла, что эта героиня мне намного ближе по характеру, чем Золушка, и она может стать отличным образцом для подражания». Также молодая голливудская актриса добавила, за что так ценит Белль: «Она любопытна, открыта и умеет сострадать. Несмотря на сложную ситуацию, в которую она попала, девушка нарушает «статус-кво» в замке, не боясь опасностей. Меня это вдохновляет. Белль удалось сохранить свою целостность и независимость несмотря ни на что. Я бы хотела, чтобы такая девушка стала для многих ролевой моделью».

Белль лучше Золушки: мнение Эммы Уотсон

Кадр из фильма "Красавица и чудовище", 2017 год

Белль лучше Золушки: мнение Эммы Уотсон

Кадр из фильма "Золушка", 2015 год

Напомним, фильм Билла Кондона «Красавица и чудовище» снят по мотивам одноименного мультфильма 1991 года от студии Disney. В роли Белль выступила Эмма Уотсон, а в роли Чудовища – Дэн Стивенс. В российский прокат лента выходит 16 марта.

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Риз Уизерспун готова работать над фильмом «Блондинка в законе 3»

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