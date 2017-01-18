Белль лучше Золушки: мнение Эммы Уотсон

В интервью одному из западных СМИ Эмма Уотсон рассказала, что однажды ей предлагали сыграть Золушку, но она отказалась. «Я тогда не знала, что планируются съемки «Красавицы и чудовища», но когда меня позвали исполнить роль Белль, я поняла, что эта героиня мне намного ближе по характеру, чем Золушка, и она может стать отличным образцом для подражания». Также молодая голливудская актриса добавила, за что так ценит Белль: «Она любопытна, открыта и умеет сострадать. Несмотря на сложную ситуацию, в которую она попала, девушка нарушает «статус-кво» в замке, не боясь опасностей. Меня это вдохновляет. Белль удалось сохранить свою целостность и независимость несмотря ни на что. Я бы хотела, чтобы такая девушка стала для многих ролевой моделью».