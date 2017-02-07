Автор «На 50 оттенков темнее»: «Я не способна никого соблазнить»

Накануне мировой премьеры новых «Оттенков серого» писательница Э.Л. ДЖЕЙМС, по чьей книге поставлена экранизация, согласилась поговорить с редактором ELLE Сергеем Смицким. Изначально мы рассчитывали, что это будет серьезный разговор двух взрослых людей на тему секса, но в итоге всю беседу они просмеялись.

Эрика Леонард, более известная по псевдониму Э. Л. Джеймс (E. L. James), британская писательница, автор трилогии «Пятьдесят оттенков серого»

ELLE Вы знаете, что ваши книги невероятно популярны в России? Э.Л. ДЖЕЙМС Конечно. Мне постоянно пишут из России. Я получаю море сообщений по почте, в Твиттере и Фейсбуке. Я все читаю и благодарна моим читателям. ELLE Что можете сказать о ваших читателях из России? Небось, ругают и критикуют? Вы уж простите их — у наших интернет-пользователей такая особенность: хейтерство и критика. Э.Л.Д. Нет, я бы не сказала, что я получаю какое-то особое количество негатива из России. Пишут мне примерно то же, что и со всего мира. Во-первых, читатели делятся своими рассуждениями о Кристиане. Во-вторых, предлагают свои варианты развития событий… ELLE Вот и давайте поговорим о развитии сюжета. Что будет самым неожиданным в фильме «На пятьдесят оттенков темнее», снятом по второй книге трилогии? Э.Л.Д. Если я скажу, то никакой неожиданности не будет (смеется). Могу лишь намекнуть, что разница между книгой и фильмом есть, как и в случае с первой частью. Книга большая, а у нас было всего два часа, чтобы рассказать историю на экране. Что-то пришлось сократить, но все то, за что люди полюбили «Оттенки», останется. Плюс, в самой книге присутствуют черты триллера. В фильме это тоже будет отражено. Так что готовьтесь!

ELLE Для фанатов книги стало большим разочарованием, что в первой экранизации нет внутренней богини Анастейши (мысленных монологов главной героини. — Прим. ELLE). В новом фильме она появится? Э.Л.Д. Нет. Этот прием хорошо работает в книге, но не в кино. Мы и так видим мир глазами Аны, этого достаточно. ELLE У вас у самой есть внутренняя богиня? Что она вам говорила с утра? Э.Л.Д. (хохочет). Она все время спит. Мои попытки разбудить ее безуспешны. ELLE Как вы сами оцениваете вашего персонажа, Кристиана Грея? Он положительный или отрицательный герой? Э.Л.Д. Это сложный вопрос для меня самой. Одна из причин, почему я назвала книгу «Пятьдесят оттенков серого», — мир нельзя делить на черное и белое. У любого явления есть свой оттенок серого. Грей очень сложный персонаж. Каждый читатель может увидеть его по-своему. Он очень ранимый, гораздо более ранимый, чем Ана. Он ищет любовь и заботу, и он отличается от рядовых людей. ELLE А откуда взялась цифра 50? Почему не, например, 69 или не 100? Э.Л.Д. Вам это покажется смешным. Когда я задумалась над названием, я сначала хотела, чтобы было 7. Но решила, что эта цифра плохо считывается на обложке. Потом думала про 40. И так, постепенно, пришла к пятидесяти — визуально хорошо воспринимается и быстро запоминается. ELLE Первые «Оттенки» побили все мыслимые рекорды продаж, были переведены на 51 язык («Щегол» Донны Тартт, на минуточку, перевели лишь на 24 языка) и стали культурным феноменом. При этом, не критиковал вас и ваши литературные таланты только ленивый. Как думаете, почему так происходит? Э.Л.Д. Я написала книгу в первую очередь для себя. Но так сложилось, что миллионам женщин она стала близка и понятна. Меня ругают по двум причинам. Во-первых, мы живем в мире, где молодым журналистам сложно признать, что простая обычная женщина средних лет может быть успешнее них. Отсюда все эти насмешки и снисходительный тон. А во-вторых, в этом же мире тема секса интересна всегда и всем, но люди не готовы в этом признаваться. Поэтому критика слышится намного громче. ELLE Во всех ваших книгах очень сочно описывается тема БДСМ. Скажите честно, это ваши фантазии или все было взято из вашего настоящего жизненного опыта? Э.Л.Д. И то, и другое. Вообще я не хотела бы говорить о личной жизни, поверьте, это совсем не интересно. (Смеется.) Когда я писала книгу, то, разумеется, опиралась на некоторый собственный опыт. Однако я очень серьезно изучила вопрос — прочла тонны тематической литературы. Отсюда такой эффект.