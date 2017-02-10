9 советских фильмов, номинированных на «Оскар»

Война и мир

Культовый фильм со звездным актерским составом, снятый по одноименному роману Льва Толстого, получил приз за «Лучший фильм на иностранном языке» в 1969 году, обойдя «Бал Пожарных» Милаша Формана и «Украденные поцелуи» Франсуа Трюффо. Интересно, что лента была второй картиной в истории советского кинематографа, номинированной на «Оскар». По разным оценкам, бюджет фильма (в переводе на современный курс валют) составил 560 миллионов долларов США, что делает «Войну и мир» одним из самых дорогостоящих проектов в истории кино.

Братья Карамазовы

Экранизация романа Федора Достоевского последовала сразу же за фильмом «Война и мир». Картина, в которой снялись Михаил Ульянов, Кирилл Лавров и Андрей Мягков, в Советском Союзе посмотрели миллионы зрителей, и по разным опросам она была признана лучшей за 1969 год. Фильм также был номинирован на «Оскар», однако тогда награда досталась французскому режиссеру Коста-Гаврасу и политическому детективу «Дзета».

Чайковский

Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов, Алла Демидова, Майя Плисецкая и другие звезды советского кино снялись в фильме «Чайковский» о великом русском композиторе. Над сценарием к этой ленте долго работал известный писатель Юрий Нагибин, а над музыкой – композитор Дмитрий Темкин. Несмотря на яркую команду, картина вызвала неоднозначные оценки публики и критиков – не только в России, но и за рубежом. Фильм получил приз на фестивале в Сан-Себастьяне, однако «Оскар», все же, взять не удалось. Он достался итальянской картине режиссера Витторио де Сика «Сад Финци-Контини» о преследованиях евреев при Муссолини.

А зори здесь тихие

Замечательный фильм Станислава Ростоцкова, снятый по книге Бориса Васильева, был номинирован на «Оскар» в 1972 году. Тогда статуэтка ушла культовому французскому режиссеру Луису Буньюэлю и его ленте «Скромное обаяние буржуазии». Впрочем, это не помешало огромной славе картины, которую посмотрели в Советском Союзе 66 миллионов зрителей.

Дерсу Узала

Советско-японский фильм «Дерсу Узала» собрал огромное количество наград в мире, получив, в том числе, и «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке». Сценарий к фильму о дружбе ученого Владимира Арсеньева и таежного охотника Дерсу Узалы написал Юрий Нагибин, а режиссером выступил культовый деятель японского кинематографа Акира Куросава. Необычный проект было сложно реализовывать в условиях «железного занавеса», однако великолепный результат показал, что все усилия были приложены не напрасно.

Белый Бим Черное ухо

История о любви и преданности собаки к людям и о том, что человек может быть куда более жестоким в своих поступках, чем животное. Удивительная трогательная картина вошла в фонд классики советского кино, и пересматривается уже многими поколениями зрителей. Фильм был номинирован на «Оскар», однако в 1979 году награду получила лента французского режиссера Бертрана Блие «Приготовьте ваши носовые платки» о драматичном любовном треугольнике.

Москва слезам не верит

Культовый фильм, снятый Владимиром Меньшиковым, посмотрело более 90 миллионов зрителей в СССР. История про покорение Москву тронула не только сердца советских людей, но и киноакадемиков. В 1981 году лента удостоилась «Оскара» за «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя работы таких признанных режиссеров, как Франсуа Трюффо и Акира Куросава.

Частная жизнь

Фильм с Михаилом Ульяновым в главной роли о жизни стареющего советского чиновника, уволенного с работы, и оказавшегося никому не нужным, даже собственной семье. Своеобразная история «маленького человека», всегда свойственная русскому искусству, вызвала аплодисменты на кинофестивале в Венеции, и была номинирована на «Оскар» в 1983 году.

Военно-полевой роман