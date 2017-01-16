8 вещей, которые мы узнали из финала 4 сезона «Шерлока»

Каждый сезон «Шерлока», выходящий раз в два, а то и в три (как в этот раз) года, становится настоящей сенсацией и бьет рекорды просмотров. Так, в этом году первая серия долгожданного 4 сезона заняла вторую строчку в новогоднем эфире Великобритании, уступив лишь обратному отсчету до Нового года и превзойдя цифры ежегодного рождественского обращения королевы Елизаветы II. К концу сезона сериал оказался в центре скандала – 3 серия с русским дубляжом оказалась в сети на день раньше мировой премьеры, поставив под удар долгосрочное сотрудничество BBC и Первого канала, с серверов которого, вероятно, и произошла утечка. Рассказываем, на какие вопросы создатели сериала ответили в финале сезона и есть ли надежда на продолжение.

1 Мориарти все-таки умер

Несмотря на сенсационный финал 3 сезона, оставивший всех поклонников «Шерлока» недоумевать, действительно ли главному злодею сериала удалось подстроить свою смерть на крыше больницы, и неоднократные напоминания Мориарти о себе – с экранов в Шерринфорде, по ту сторону провода в разговоре с девочкой в терпящем крушение самолете и на вертолетной площадке возле самой охраняемой тюрьмы в мире, в конце 4 сезона становится очевидно – Мориарти мертв, а все видео с его участием записаны задолго до самоубийства, казалось бы, главного злодея сериала. Тем не менее, поклонники «Шерлока» не готовы так просто расстаться с обаятельным героем - танцы Мориарти под песню Queen «I Want To Break Free» - едва ли не самый расшариваемый в сети ролик из финальной серии.

2 У Шерлока есть сестра Эвр, которую он совершенно не помнит

В конце 2 эпизода сезона Ватсон лицом к лицу (как выяснилось, уже не впервые) сталкивается с загадочной сестрой Шерлока и Майкрофта, о которой никто слыхом не слыхивал. Как оказалось, наличие сестры становится сюрпризом и для самого Шерлока, чья память полностью стерла все воспоминания о сложном ребенке, превосходившем интеллектом всех сверстников и спалившей родительский дом.

3. Шерринфорд это не имя, а место

До 3 эпизода 4 сезона в сериале несколько раз мелькает слово «Шерринфорд», принятое фанатами за имя третьего брата в семье Холмс. Финал сезона расставляет все на свои места – Шерринфорд это не имя, а место – ультрасекретная крепость, где объявившая сестра Шерлока и Майкрофта провела в заточении многие годы.

4 Сестра Шерлока не просто умна, она способна перепрограммировать людей

Все, кто проводит наедине с Эвр хотя бы 5 минут, подчиняются ее воле. Пример – весь персонал Шерринфорда или Джим Мориарти, не подозревавший на что он идет, согласившись исполнить роль рождественского подарка для заключеннной.

5 Майкрофт добрее, чем кажется

Захватив братьев и Ватсона в Шерринфорде, Эвр заставляет их принять участие в жестокой игре, ставя на кон жизни целого самолета людей, который вот-вот может рухнуть на город. В одной из частей зловещей загадки Эвр пытается вынудить Шерлока убить Майкрофта или Ватсона. Майкрофт произносит пылкую речь, обличая средние умственные способность компаньона младшего брата и доказывая, что именно он должен пожертвовать своей жизнью. Оказывается, цель речи – упростить Шерлоку выбор и принять пулю на себя.

6 В сериале появляются настоящие родители Бенедикта Камбербэтча

Поклонники «Шерлока» в курсе, что родители Камбербэтча актеры и уже участвовали в одном из эпизодов в 3 сезоне. В конце 4-го сезона Ванда Вентхам и Тимоти Карлтон появляются на экране еще раз, отчитывая Майкрофта за ложь насчет своей младшей сестры-злодейки.

7 Мэри Холмс продолжает играть роль в жизнях Шерлока и Ватсона

Пожертвовав жизнью ради Шерлока в 1 серии, Мэри Холмс продолжает присутствовать в обеих последующих. Так, именно она наставляет Шерлока, помогая ему восстановить отношения с убитым горем Ватсоном (разумеется, едва не умерев самому), а в конце появляется в видео, воспринятом фанатами как финальная точка в сериале – бывший спецагент произносит трогательную речь, называя Шерлока «наркоманом, который раскрывает преступления ради кайфа», а мужа – «доктором, который так и не вернулся с войны».

8 Шерлок все же немного романтик