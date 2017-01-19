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19 января 2017Сергеева Алина

5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»

Почему незамысловатый мюзикл стал главным фильмом 2017 года?

Этот фильм стал настоящей сенсацией не только потому, что собрал приличную кассу и буквально смел все награды на прошедшем «Золотом Глобусе» — а впереди «Оскар», и кинокритики предрекают фильму безоговорочную победу и здесь.

«Ла-Ла Ленд»

«Ла-Ла Ленд» (англ. La La Land) — американский фильм-мюзикл, снятый Дэмьеном Шазеллом, режиссером, который вошел в оскаровский пул с триллером «Одержимость». Теперь же серьезный режиссер обратился к легкому жанру и сломал все стереотипы разом. Зрители поделились на два лагеря — одни попали под обаяние фильма, почувствовали его магию и согласились с критиками, что это шедевр. Другие же, и их абсолютное меньшинство, так и не поняли, почему фильм с банальным сюжетом про музыканта и старлетку, пробующих свои силы в Голливуде, которые параллельно танцуют и поют, стал главным фильмом года. У нас есть свои соображения на этот счет.

1. Кастинг

Эмма Стоун и Райан Гослинг уже в третий раз после «Этой дурацкой любви» и «Охотников на гангстеров» играют экранную пару. Что называется, актеры спелись и эту правильную киношную химию зрители чувствуют. Парадокс в том, что гениальный кастинг фильма случился неожиданно: Эмма Уотсон отказалась от роли из-за другого мюзикла — «Красавица и Чудовище». Гослинг же, в свою очередь, отказался как раз от «Красавицы и Чудовища» ради «Ла-Ла Ленда». В итоге партнершей Райана оказалась другая Эмма, с которой работать ему было привычно и легко. Кинокритики сошлись во мнении, что попадание получилось стопроцентным — секс-символ Голливуда Райан Гослинг поначалу кажется зрителям привлекательнее своей партнерши, но именно ее обаяние в процессе отвечает на вопрос: «Что он в ней нашел?».

«Ла-Ла Ленд»

2. Реинкарнация жанра

В кино, как и в моде, все циклично. Так, недавно мир стал переживать бум на мюзиклы — музицируют в Голливуде сегодня все, реанимация жанра мюзикла идет полным ходом. Впрочем, талантливо его реанимировать получается не у всех. Шазелл, к примеру, не перегружает фильм песнями, помня о том, что подавляющее большинство зрителей этот жанр не любит. Песни вписаны в сюжет органично, танцев, как в индийском кино, когда любую эмоцию кидались выражать плясками, здесь тоже нет. Но в момент эмоционального накала случаются красивые лирические номера, что очень уместно и трогательно.

«Ла-Ла Ленд»

3. Сверхидея (внимание — спойлер!)

История на первый взгляд незамысловатая, чего уж там: музыкант и старлетка мечтают об успехе в Голливуде и каждый идет своим путем к великой американской мечте. При этом вместе у них получается идти к ней лучше — каждый поддерживает другого и вдохновляет. Но фильм не был бы трагикомедией, если бы не ушел от одной лишь глянцевой морали к понимаю того, что сказки бывают только в кино. Хэппи-энда, по сути, не случилось, хотя каждый получил свое. Так бывает. И этот реалистичный финал обретает почти философское звучание. За простой идеей о мечте в фильме есть сверхидея, что всегда отличало шедевр от просто хорошего кино.

«Ла-Ла Ленд»

4. Музыка

Как и положено мюзиклу, здесь поют. Но не много, что очень даже хорошо. При этом музыка «Ла-Ла Ленда» разноплановая — от заглавной классической City of Stars и голливудской до джазовой инструментальной Herman's habit. Словом, это не на любителя, а более-менее универсальная история. Особенно хороша вышибающая слезу The End — под нее все и рыдают.

5. Доброе кино новой формации

Однозначный знак качества — детали. Это просто круто сделанное кино. Круто спетое. Круто сыгранное. И вопрос «А что тут нового?» отпадает как бы сам собой. То, как по-доброму и искренне отыгрываются самые простые пассажи, критики называли «новым языком искренности». Прекрасны и образы. Он немного старомодный — любит джаз. Она не красавица. И все как-то правильно расставлено на свои места, без лишнего надрыва, но и не без проблем. По законам жанра они должны были жить долго и счастливо, но пронзительно точно найденный финал говорит о том, что «Ла-Ла Ленд» — это современный мюзикл по содержанию, но не по форме. Тем и хорош.

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