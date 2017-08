10 лент за 10 лет: фильмы с Беном Аффлеком

Сегодня, 15 августа, день рождения отмечает Бен Аффлек — обладатель выдающегося подбородка, в возрасте 26 лет награжденный «Оскаром» за сценарий «Умницы Уилла Хантинга», со скоростью звука выбившийся в суперзвезды и столь же стремительно рухнувший на дно, чтобы десять лет назад начать восхождение к прежней — и даже большей — славе. Печалясь о расставании Бена и делавшей его лучше Дженнифер Гарнер, но, разумеется, поздравляя новоиспеченного Бэтмена с 45-летием, ELLE расставил по ранжиру лучшие фильмы с Аффлеком-актером, каждому из которых меньше 10 лет.

№10 «Козырные тузы»

(Smokin' Aces), 2006

Тупая и бодрая стрелялка Джо Карнахана (будущего режиссера превосходной «Схватки» с Лиамом Нисоном) имеет своих поклонников и примечательна как минимум тем, что сделала актеров из певицы Алиши Киз и рэпера Коммона, но даже Гай Ричи в его худшие годы работал изящнее. Камео Аффлека попадает под популярное для этой картины определение «n-й труп справа».

№9 «В компании мужчин»

(The Company Men), 2010

Необъяснимо промахнувшаяся мимо всех радаров драма о мужчинах, по-разному переживающих последствия недавнего экономического кризиса, может похвастаться мощным актерским ансамблем (Томми Ли Джонс, Крис Купер, Кевин Костнер, Розмари ДеУитт, Мария Белло и Аффлек в качестве звезды №1) — но больше, справедливости ради, ничем.

№8 «Смерть супермена»

(Hollywoodland), 2006

Десятилетней давности попытка возродить моду на неонуар вышла так себе: в минусе остались и провальная «Черная орхидея», и благосклонно принятая «Смерть супермена». Однако для Бена роль Джорджа Ривза, умершего при подозрительных обстоятельствах телевизионного Супермена, стала долгожданным возвращением в форму — увенчанным венецианским Кубком Вольпи лучшему актеру и номинацией на «Золотой глобус».

№7 «Обещать — не значит жениться»

(He's Just Not That Into You), 2009

Этот на удивление приличный ромком — вдохновленный, страшно сказать, диалогом из «Секса в большом городе» и объединивший целую батарею звезд, от Дрю Берримор до Брэдли Купера, — стал первым за несколько лет коммерческим хитом Аффлека, играющего в целом положительного, но, что ты будешь делать, не верящего в институт брака бойфренда Дженнифер Энистон.

№6 «К чуду»

(To the Wonder), 2012

Терренс Малик был одним из кинематографистов, консультировавших Бена, когда они с Мэттом Деймоном писали сценарий «Умницы Уилла Хантинга» (классик оказался близким другом крестного отца Аффлека), но их полноценной коллаборации пришлось ждать без малого двадцать лет — и вышла она, как и предпоследний фильм Малика, противоречивой (пусть и безумно красивой).

№5 «Экстракт»

(Extract), 2009

Единственная за отчетную декаду комическая роль Аффлека состоялась стараниями выдумщика Бивиса, Батт-Хеда и «Офисного пространства» Майка Джаджа — в спорадически смешном фильме о производственных травмах, наемных жиголо и симпатичных мошенницах. Бен весело проводит время в роли перманентно накуренного бармена с интересными идеями.

№4 «Большая игра»

(State of Play), 2009

Политическому триллеру Кевина Макдональда («Последний король Шотландии») многие решительно — и резонно — предпочтут одноименный британский мини-сериал, но и его голливудский ремейк (с Расселлом Кроу, Рейчел МакАдамс и много кем еще) комплиментов достоин. Аффлек в нем играет конгрессмена, изменившего жене с подчиненной — которую внезапно находят мертвой.

№3 «Исчезнувшая»

(Gone Girl), 2014

Неприятные сюрпризы — черта, объединяющая сюжеты многих недавних фильмов с участием Аффлека. В «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, предсказуемо мастерской экранизации бестселлера Джиллиан Флинн (по ее же сценарию), герой Бена становится главным подозреваемым в убийстве собственной жены — составляя более или менее идеальную пару с играющей ее (и номинированной за это на «Оскар») Розамунд Пайк.

№2 «Город воров»

(The Town), 2010

Ни для кого не секрет, что в своем теперешнем статусе одного из ценнейших людей Голливуда Аффлек находится в основном благодаря его волшебному превращению в лучшего молодого режиссера Америки. Но если в «Прощай, детка, прощай» Бен благоразумно остался в тени, то в этой криминальной драме о родном Бостоне блеснул по обе стороны камеры — сыграв свою, может статься, лучшую драматическую роль.

№1 «Операция «Арго»

(Argo), 2012