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    15 августа 2017Степанов Сергей

    10 лент за 10 лет: фильмы с Беном Аффлеком

    10 фильмов последней декады, вернувших сегодняшнему имениннику статус звезды — и сделавших его новым Бэтменом

    Сегодня, 15 августа, день рождения отмечает Бен Аффлек — обладатель выдающегося подбородка, в возрасте 26 лет награжденный «Оскаром» за сценарий «Умницы Уилла Хантинга», со скоростью звука выбившийся в суперзвезды и столь же стремительно рухнувший на дно, чтобы десять лет назад начать восхождение к прежней — и даже большей — славе. Печалясь о расставании Бена и делавшей его лучше Дженнифер Гарнер, но, разумеется, поздравляя новоиспеченного Бэтмена с 45-летием, ELLE расставил по ранжиру лучшие фильмы с Аффлеком-актером, каждому из которых меньше 10 лет.

    №10 «Козырные тузы»

    (Smokin' Aces), 2006

    «Козырные тузы»

    Тупая и бодрая стрелялка Джо Карнахана (будущего режиссера превосходной «Схватки» с Лиамом Нисоном) имеет своих поклонников и примечательна как минимум тем, что сделала актеров из певицы Алиши Киз и рэпера Коммона, но даже Гай Ричи в его худшие годы работал изящнее. Камео Аффлека попадает под популярное для этой картины определение «n-й труп справа».

    №9 «В компании мужчин»

    (The Company Men), 2010

    «В компании мужчин»

    Необъяснимо промахнувшаяся мимо всех радаров драма о мужчинах, по-разному переживающих последствия недавнего экономического кризиса, может похвастаться мощным актерским ансамблем (Томми Ли Джонс, Крис Купер, Кевин Костнер, Розмари ДеУитт, Мария Белло и Аффлек в качестве звезды №1) — но больше, справедливости ради, ничем.

    №8 «Смерть супермена»

    (Hollywoodland), 2006

    «Смерть супермена»

    Десятилетней давности попытка возродить моду на неонуар вышла так себе: в минусе остались и провальная «Черная орхидея», и благосклонно принятая «Смерть супермена». Однако для Бена роль Джорджа Ривза, умершего при подозрительных обстоятельствах телевизионного Супермена, стала долгожданным возвращением в форму — увенчанным венецианским Кубком Вольпи лучшему актеру и номинацией на «Золотой глобус».

    №7 «Обещать — не значит жениться»

    (He's Just Not That Into You), 2009

    «Обещать — не значит жениться»

    Этот на удивление приличный ромком — вдохновленный, страшно сказать, диалогом из «Секса в большом городе» и объединивший целую батарею звезд, от Дрю Берримор до Брэдли Купера, — стал первым за несколько лет коммерческим хитом Аффлека, играющего в целом положительного, но, что ты будешь делать, не верящего в институт брака бойфренда Дженнифер Энистон.

    №6 «К чуду»

    (To the Wonder), 2012

    «К чуду»

    Терренс Малик был одним из кинематографистов, консультировавших Бена, когда они с Мэттом Деймоном писали сценарий «Умницы Уилла Хантинга» (классик оказался близким другом крестного отца Аффлека), но их полноценной коллаборации пришлось ждать без малого двадцать лет — и вышла она, как и предпоследний фильм Малика, противоречивой (пусть и безумно красивой).

    №5 «Экстракт»

    (Extract), 2009

    «Экстракт»

    Единственная за отчетную декаду комическая роль Аффлека состоялась стараниями выдумщика Бивиса, Батт-Хеда и «Офисного пространства» Майка Джаджа — в спорадически смешном фильме о производственных травмах, наемных жиголо и симпатичных мошенницах. Бен весело проводит время в роли перманентно накуренного бармена с интересными идеями.

    №4 «Большая игра»

    (State of Play), 2009

    «Большая игра»

    Политическому триллеру Кевина Макдональда («Последний король Шотландии») многие решительно — и резонно — предпочтут одноименный британский мини-сериал, но и его голливудский ремейк (с Расселлом Кроу, Рейчел МакАдамс и много кем еще) комплиментов достоин. Аффлек в нем играет конгрессмена, изменившего жене с подчиненной — которую внезапно находят мертвой.

    №3 «Исчезнувшая»

    (Gone Girl), 2014

    «Исчезнувшая»

    Неприятные сюрпризы — черта, объединяющая сюжеты многих недавних фильмов с участием Аффлека. В «Исчезнувшей» Дэвида Финчера, предсказуемо мастерской экранизации бестселлера Джиллиан Флинн (по ее же сценарию), герой Бена становится главным подозреваемым в убийстве собственной жены — составляя более или менее идеальную пару с играющей ее (и номинированной за это на «Оскар») Розамунд Пайк.

    №2 «Город воров»

    (The Town), 2010

    «Город воров»

    Ни для кого не секрет, что в своем теперешнем статусе одного из ценнейших людей Голливуда Аффлек находится в основном благодаря его волшебному превращению в лучшего молодого режиссера Америки. Но если в «Прощай, детка, прощай» Бен благоразумно остался в тени, то в этой криминальной драме о родном Бостоне блеснул по обе стороны камеры — сыграв свою, может статься, лучшую драматическую роль.

    №1 «Операция «Арго»

    (Argo), 2012

    «Операция «Арго»

    Ну а пиком актерской, режиссерской и продюсерской («Оскар» за лучший фильм года) карьер Аффлека является, конечно же, «Операция «Арго» — близкий к совершенству триллер о том, как Голливуд (с подачи изобретательного цээрушника в исполнении самого Бена и при участии правительства Канады, олицетворяемого когда-то поженившим Аффлека и Гарнер Виктором Гарбером) спас жизни шести американских заложников в разгар дипломатического кризиса в Иране.

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