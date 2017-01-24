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24 января 2017Степанов Сергей

10 фактов о Джиме Джармуше

Главное, что нужно знать о режиссере «Мертвеца», «Сломанных цветов» и готовящегося к российской премьере «Патерсона»

Не столько классик, сколько синоним американского независимого кинематографа, Джим Джармуш находится на виду с начала 1980-х, а в конце прошлого года выпустил сразу два новых фильма. Вчера Джармуш отметил 64-летие, в феврале в российский прокат выйдет его «Патерсон», а сегодня ELLE рассказывает главное, что нужно знать об одном из самых самобытных режиссеров наших дней.

Джим Джармуш

Джим Джармуш

1. Джим Джармуш родился в штате Огайо и своим знакомством с кинематографом обязан матери, писавшей о культуре в региональную газету и регулярно оставлявшей юного Джима в кинотеатре, где показывали фильмы категории «Б». Первой картиной, по-настоящему запомнившейся мальчику, стала «Дорога грома» с Робертом Митчемом — 35 лет спустя актер сыграет свою последнюю роль в «Мертвеце» Джармуша.

2. Зачитываясь Берроузом и Керуаком и расширяя кругозор фильмами Роберта Дауни-старшего и Энди Уорхола, Джармуш мечтал поскорее покинуть малую родину и вскоре оказался сначала в Чикаго, затем в Колумбийском университете и, наконец, в роли ассистента режиссера Николаса Рэя, которому понравилась реакция Джима на критику (услышав от Рэя, что в его дебютном сценарии мало что происходит, Джармуш сделал его еще менее содержательным).

Джим Джармуш

Джим Джармуш

3. Прежде чем получить диплом Колумбии, Джим провел год в Париже — пропадая в тамошней Синематеке и учась смотреть на кинематограф глазами чужака. За этот его взгляд — иногда европейский, порой азиатский — Джармуша впоследствии полюбят и фестивальные жюри, и кинокритики, и коллеги. «Важно знать, что Джим поседел в 15 лет, — считает Том Уэйтс. — Поэтому он ощущал себя иммигрантом в мире подростков — и остался чужеземцем навсегда. Все его фильмы — об этом».

4. Дебютный фильм Джармуша «Отпуск без конца» остался практически незамеченным, а вот его вторая работа «Более странно, чем в раю» произвела мини-фурор — выиграв Золотую камеру Канн, получив приз лучшему фильму 1984 года по версии американских кинокритиков и став программной не только для режиссера, но и для всего пересмотревшего свои взгляды на прекрасное независимого кинематографа США.

Кадр из фильма «Более странно, чем в раю»

Кадр из фильма «Более странно, чем в раю»

5. Джармуш — гордый заложник собственных привычек, традиционно распространяющихся и на темы, и на технику, и на кастинг, и на любовь к антологиям. Последних в фильмографии Джима аж три: «Таинственный поезд» о нескольких постояльцах отеля в Мемфисе, «Ночь на Земле» о нескольких водителях такси и их пассажирах и «Кофе и сигареты» о нескольких чудаках, объединенных пристрастием к титульным допингам.

Кадр из фильма «Кофе и сигареты»

Кадр из фильма «Кофе и сигареты»

6. Во второй половине 1990-х режиссер решил покинуть свою комфортную зону и снял два не по-джармушевски серьезных фильма, «Мертвеца» с Джонни Деппом (об американском Западе глазами его начитанного коренного жителя) и «Пса-призрака» с Форестом Уитакером (о чернокожем киллере, живущем согласно самурайскому кодексу), по итогам чего был окончательно признан одним из важнейших кинематографистов на свете.

Кадр из фильма «Мертвец»

Кадр из фильма «Мертвец»

7. В 2005 году Джармуш выпустил свой самый успешный фильм: «Сломанные цветы» с Биллом Мюрреем в роли донжуана в отставке заработали больше, чем все остальные работы Джима вместе взятые (и Гран-при Канн в придачу). Кроме того, именно с «Цветов» началось сотрудничество рожденных друг для друга режиссера и актрисы Тильды Суинтон, также снявшейся в «Пределе контроля» и «Выживут только любовники» и называющей Джима «рок-звездой».

Кадр из фильма «Сломанные цветы»

Кадр из фильма «Сломанные цветы»

8. Мнение Тильды подкрепляется прорвой фактов. Джармуш играл в нескольких группах, выпустил ряд альбомов и славится на оба мира, рок-н-ролльный и киношный, обилием музыкантов в своих фильмах. Помимо уже упомянутого Уэйтса, это и Игги Поп с Джо Страммером, и Скримин Джей Хокинс с Руфусом Томасом, и The White Stripes с Wu-Tang Clan — и это даже не начиная разговор о том, как важна музыка для авторского почерка режиссера.

9. Прямое отношение к рок-н-роллу имеют и обе снятые Джармушем документальные ленты, «Год лошади» о гастролях Нила Янга и его Crazy Horse и прошлогодний «Gimme Danger» об истории The Stooges. Симптоматично, что все тот же «Мертвец» — возможно, лучший фильм режиссера — не обошелся без участиях главных героев обоих: Игги Поп в нем исполнил камео, а Янг выступил в роли композитора.

Кадр из фильма «Gimme Danger»

Кадр из фильма «Gimme Danger»

10. Еще один фильм, претендующий на лавры лучшего в карьере Джармуша, дебютировал прошлой весной в Каннах, вышел в ограниченный американский прокат под Новый год, а в российском ожидается 16 февраля. Не исключено, что к этому моменту трагикомедия «Патерсон» принесет своей звезде Адаму Драйверу первую оскаровскую номинацию — его шанс на завтрашнее признание Киноакадемии расценивается как скромный, но он есть.

Кадр из фильма «Патерсон»

Кадр из фильма «Патерсон»

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