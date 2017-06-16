Что делать, если лето не задалось?

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Холодное и дождливое лето — не повод вешать нос. Ведь это неплохой шанс для того, чтобы...
*Которые противопоказано делать в жару
*В отличие от осени и весны, сейчас можно это делать, не кутаясь в шарфы. Хотя как повезет
*Но согреться получится, только если он вас при этом обнимет
*Хотя сгодится и просто с водой, главное, чтобы он был крытый
*Впрочем, не факт, что этим летом будет их распродажа
*Предусмотрительно позаботившись о хорошей компании
*Если вам не отключили горячую воду
*Кто знает, может быть, в августе оно все-таки наступит
*А пикник на живописной лужайке отложить до лучших времен
*Главное, никого не убейте, а то знаем мы, чем заканчиваются эти игры
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