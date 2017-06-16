Что делать, если лето не задалось?

Сделать косметические процедуры

*Которые противопоказано делать в жару

Носить модные косухи

*В отличие от осени и весны, сейчас можно это делать, не кутаясь в шарфы. Хотя как повезет

А можно и его пиджак

*Но согреться получится, только если он вас при этом обнимет

Пойти в бассейн с морской водой

*Хотя сгодится и просто с водой, главное, чтобы он был крытый

Купить шубу со скидкой

*Впрочем, не факт, что этим летом будет их распродажа

Устроить сериаломарафон в выходные

*Предусмотрительно позаботившись о хорошей компании

Лишний раз поваляться в ванне

*Если вам не отключили горячую воду

Упорно продолжать худеть к "лету"

*Кто знает, может быть, в августе оно все-таки наступит

Пойти на квест и сделать там всех

*А пикник на живописной лужайке отложить до лучших времен

Провести турнир по настольным или карточным играм

*Главное, никого не убейте, а то знаем мы, чем заканчиваются эти игры