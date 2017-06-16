Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

16 июня 2017

Что делать, если лето не задалось?

Холодное и дождливое лето — не повод вешать нос. Ведь это неплохой шанс для того, чтобы...

Сделать косметические процедуры

*Которые противопоказано делать в жару

Сделать косметические процедуры, не рекомендованные в жару

Носить модные косухи

*В отличие от осени и весны, сейчас можно это делать, не кутаясь в шарфы. Хотя как повезет

Носить косуху

А можно и его пиджак

*Но согреться получится, только если он вас при этом обнимет

А то и его пиджак

Пойти в бассейн с морской водой

*Хотя сгодится и просто с водой, главное, чтобы он был крытый

Пойти в бассейн с морской водой

Купить шубу со скидкой

*Впрочем, не факт, что этим летом будет их распродажа

Купить шубу со скидкой

Устроить сериаломарафон в выходные

*Предусмотрительно позаботившись о хорошей компании

Устроить сериаломарафон в выходные

Лишний раз поваляться в ванне

*Если вам не отключили горячую воду

Лишний раз поваляться в ванне

Упорно продолжать худеть к "лету"

*Кто знает, может быть, в августе оно все-таки наступит

Упорно продолжать худеть к "лету"

Пойти на квест и сделать там всех

*А пикник на живописной лужайке отложить до лучших времен

Пойти на квест и сделать там всех

Провести турнир по настольным или карточным играм

*Главное, никого не убейте, а то знаем мы, чем заканчиваются эти игры

Провести турнир по настольным играм

Материалы по темам

Что делать, если лето не задалось?Ни секунды покоя: 10 культурных событий, которые нельзя пропуститьИдем на рекорд: самые дорогие вещи знаменитостей, когда-либо проданные с молотка

ELLE проекты

Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend

Читайте также

ЕдаГид по Мясницкой: что есть, где пить и куда пойти
Семья и детиДетские книги января
Семья и детиДетские шалости: куда пойти в Москве с ребенком
НовостиКак звезды проводят время в Москве

ELLE рекомендует

Практика12 модных свадебных платьев-макси
Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда

Лучшее на Elle

ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Что делать, если лето не задалось?
Ни секунды покоя: 10 культурных событий, которые нельзя пропустить
Идем на рекорд: самые дорогие вещи знаменитостей, когда-либо проданные с молотка
Афиша театров Москвы: что стоит обязательно посмотреть?
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз