«Завтра никогда не бывает сегодня»: 15 цитат от Льюиса Кэрролла

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Сегодня юбилей у одного из самых известных английских писателей (и математика по совместительству) – Льюиса Кэрролла. Создатель «Алисы в Стране чудес» и других сказочных историй родился 185 лет назад, 27 января 1832 года. По этому случаю вспоминаем самые парадоксальные и яркие цитаты из его замечательных книг
1.
— Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь? — Никого, — сказала Алиса. — Мне бы такое зрение! — заметил король с завистью. — Увидеть никого! Да еще и на таком расстоянии!
2.
Видите ли... видите ли, сэр, я... просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда встала, но с тех пор я всё время то такая, то сякая — словом, какая-то не такая.
3.
Видала я котов без улыбок, но улыбку без кота...
4.
— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала.
5.
— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.
6.
— Что ты хочешь?
— Я хочу убить время.
— Время очень не любит, когда его убивают.
7.
Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл?
8.
— Нельзя поверить в невозможное!
— Просто у тебя мало опыта, —заметила Королева. — В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!
9.
Завтра никогда не бывает сегодня. Разве можно проснуться поутру и сказать: «Ну вот, сейчас, наконец, завтра»?
10.
Если не знаешь, что сказать, говори по-французски!
11.
— Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
12.
Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!
13.
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей!
14.
Если бы кое-кто не совался в чужие дела, земля бы вертелась быстрее.
15.
Полюбите что-нибудь, и ваше сердце познает сильную боль и, возможно, будет разбито. Если же вы хотите сохранить его целым и невредимым, не отдавайте его никому, даже животному.
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