Лучшие книги по психологии

Походами к психологу уже никого не удивишь, но многие люди до сих пор боятся признаться себе в том, что некоторые вопросы сложно решить самостоятельно. Если вы все еще не готовы обратиться к специалисту, ELLE предлагает список книг по психологии, которые помогут решить самые распространенные проблемы, касающиеся личной жизни, карьеры и саморазвития.

Илсе Санд «Близко к сердцу: Как жить, если вы слишком чувствительный человек»

«Альпина Паблишер»

Чувствуете, что вам становится все труднее справляться с внешними обстоятельствами, вас ранит критика окружающих и вы готовы на все, лишь бы сократить свое общение с внешним миром? Если все это про вас, тогда стоит пополнить свою полку «Книги по психологии» работой Илсе Санд о сверхчувствительных людях. Автор обещает научить своих читателей не только справляться с эмоциями, но и принимать себя со всеми недостатками.

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Комиссарова Марина «Любовь: секреты разморозки»

«АСТ»

Книга автора одного из самых популярных блогов рунета, который помимо многотысячной армии поклонников также имеет за плечами 20-летний опыт работы практикующим психологом. В книге «Любовь: секреты разморозки» Марина Комиссарова открывает секреты так называемой «психоалхимии», нового направления в психологии, которое сочетает в себе опыт современных ученых и секреты древних алхимиков, которые имели собственный подход к науке любви. В этой книге вы найдете ответы на извечные вопросы о том, как оживить свои отношения и где черпать жизненную энергию.

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Филип Зимбардо «Мужчина в отрыве: Игры, порно и потеря идентичности»

«Альпина Паблишер»

Давно задаете себе вопрос, что случилось с нынешними мужчинами и почему они зачастую ведут себя как инфантильные подростки? Тогда пополните свою коллекцию лучших книг по психологии томиком «Мужчины в отрыве». На его страницах вы узнаете о том, почему современные представители сильного пола предпочитают виртуальное общение реальному и по какой причине мужчины начали бояться брать на себя ответственность.

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Лариса Парфентьева «100 способов изменить жизнь»

«Манн, Иванов и Фербер»

В этой книге собраны вдохновляющие истории людей, которые на собственном примере доказали, что безвыходных ситуаций не бывает. Автор «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева сама однажды попала в ловушку собственных предрассудков: «Несколько лет назад я оказалась в глубоком жизненном тупике: нелюбимая (хоть и престижная) работа, 30 килограммов лишнего веса, куча вредных привычек, съемная квартира, кредиты, вечно неудачные отношения и ощущение полной бессмыслицы». Как писательнице удалось справиться со своими проблемами и начать жить заново, можно узнать из этой книге, которую по праву считают одной из самых лучших книг по психологии, изданных за последнее время.

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Джулия Кэмерон «Путь художника»

Livebook

Если говорить про лучшие книги по психологии, нельзя не упомянуть практический курс Джулии Кэмерон «Путь художника». Программа по воспитанию в себе творческой личности рассчитана на 12 недель, каждая из которых имеет определенный набор заданий для проработки эмоциональных блоков. Кроме того, на протяжении всех трех месяцев вам будет предложено вести ежедневные «утренние страницы», нацеленные на работу с вашим подсознанием, а также ходить на еженедельные «творческие свидания» — время, которое вы должны будете проводить наедине с собой и своим «внутренним ребенком». Стоит отметить, что сама Джулия Кэмерон, к слову, бывшая супруга режиссера Мартина Скорсезе, посредством этих несложных упражнений смогла справиться с алкогольной зависимостью и вновь начать писать успешные сценарии.

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Келли Макгонигал «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше»

«Альпина Паблишер»

К разделу «Лучшие книги по психологии и саморазвитию» также можно отнести работу Келли Макгонигал о том, как использовать стресс себе во благо, а не во вред, как мы привыкли. Автор, практикующий психолог и профессор Стэнфордского университета, утверждает, что надо перестать бороться с критическими состояниями, потому что из них можно получить крайне позитивный опыт. Каким образом? Узнаете, прочитав книгу.

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Лоретта Грациано Бройнинг «Гормоны счастья»

«Манн, Иванов и Фербер»

Как наконец-то отказаться от вредных привычек и начать получать удовольствие от каждого прожитого дня? Об этом и не только вы сможете узнать в работе профессора Калифорнийского университета Лоретты Грациано Бройнинг «Гормоны счастья», в которой автор подробно разбирает тему того, как заставить организм работать на вас.