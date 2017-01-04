Лучшие книги года по мнению редакции ELLE

Надежда Стрелец, контент-директор Elle.ru

В свое время даже любопытство и желание понять массовое помешательство не заставили меня дочитать «50 оттенков серого». Была уверена, что «Девушка в поезде», которая стала главным бестселлером года, так же бессмысленна и беспощадна. Но нет – я проглотила роман за сутки, испытывая со студенческих времен забытый трепет – узнать, наконец, кто убийца, а также детали главной интриги. При этом психологический детектив, он же триллер, развивается довольно предсказуемо – по всем законам жанра массовой литературы. Не берусь утверждать, что «Девушка в поезде» – это не беллетристика: она самая, но блестяще сделанная, да еще и в моем любимом стиле, когда серьезные проблемы поднимаются через увлекательную сюжетную линию и рассказаны простыми словами. Роман, где в единый клубок связаны судьбы трех женщин, которых объединяет один мужчина, понравится и любителям экшена, предпочитающих разгадываться головоломки, и тем, кто любит копнуть поглубже – порассуждать о причинах и следствиях, сути вещей и амбивалентности добра и зла.

Наталья Старостина, шеф-редактор ELLE

Несмотря на то, что в этом году в русском переводе вышла «Безгрешность» одного из моих любимых современных авторов Джонатана Франзена, свой голос за книгу года отдам Данилевскому и его книге «Дом листьев». Это ужастик, а жанр хоррора часто недооценивают, незаслуженно причисляя умные и сложные произведения к книгам «категории Б». Тяжело писать рецензию и не стать при этом спойлером. Скажу только, что спать со светом, заглядывать под кровать в поисках чудовища и прислушиваться к странным звукам в коридоре во время ее прочтения не придется. Не бойтесь! Не страшно, честно-честно. Предупреждение на обложке в духе «если вы не хотите сойти с ума, то лучше ее не открывайте» не работает. Я читала ее по ночам, одна, в пустом доме – и осталась в своем уме. Если вы и потеряете из-за нее сон, то только потому, что не сможете оторваться от этой книжки-игрушки. Замысловатая форма повествования (строчки произведения постепенно складываются в настоящий лабиринт - в какой-то момент вам приходится вертеть книгу в руках) не просто дополняет сюжет, а становится его частью. Лабиринт живой. Он затягивает, пожирает, путает мысли, иронизирует, скребется когтями по коже, занимается сексом, проливает кровь и, погрузив во тьму, вытаскивает на свет все твои страхи. Прочитать на одном дыхании книгу не получится - над «Домом листьев» придется потрудиться. Но этот труд облагораживает. В общем, приглашаю всех спуститься в лабиринт Минотавра, в котором поиски монстра оборачиваются то ли поисками бога, то ли самого себя. Важно! Глубина проникновения в этот лабиринт зависит от вас самих. Смотрите в оба (автор оставил множество подсказок и пометок) и не заблудитесь!

Вера Попова, редактор моды ELLE

О романе «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары часто говорят, что каждый найдет в нем что-то свое — для кого-то эта книга про детское насилие или преодоление себя; для одних — про искусство, для других — про математику (самые точные и пронзительные метафоры в романе построены на аксиоме равенства). Сюжет романа рваный и постоянно скачет во времени — но «маленькая жизнь» героев все равно оказывается у нас, как на ладони: вот Джей Би, который хочет стать художником; это Малькольм — он обожает создавать макеты домов; а здесь Виллем, начинающий актер, готовый на все ради Джуда — настолько же талантливого, насколько и неуверенного в себе, человека с темным и страшным прошлым. Вся их жизнь теперь у нас перед глазами, с детства до самой смерти, все их выставки, романы, неудачи, тайны и болезни. Единственное, что остается неизменным, что скрепляет сюжет, точно как индустриальный клей одного из героев художников: дружба, выросшая в искреннюю и чистую любовь — и для меня это роман именно об этом чувстве.

Елена Большакова, редактор Elle.ru

Если вы любите панк-рок и прочую андеграундую музыку, тогда книга «Прошу, убей меня!» точно станет для вас открытием. Впервые она появилась на русском языке лет шесть назад, но из-за ограниченного тиража ее было крайне трудно достать. К счастью, в 2016-ом издательство «Альпина нон-фикшн» наконец решилось на переиздание этой антологии американской панк музыки 70-х. Где еще вы узнаете подробности романа между Игги Попом и Нико из группы The Velvet Underground или как на самом деле проходили первые выступления таких легендарных коллективов, как The Dead Boys или Ramones? Книга представляет собой сборник из фрагментов интервью музыкантов и людей, которые стали очевидцами данных событий (среди них, кстати, фигурирует бывший муж Вивьен Вествуд Малькольм Макларен и мать актрисы Лив Тайлер Биби Бьюэлл, которая входила в число самых известных групп того времени). Эффект от прочтения можно усилить прослушиванием альбомов, записанных в тот период (мой личный фаворит — пластинка Игги Попа и The Stooges «Raw Power» 1973 года), а также дополнить визуальным рядом. В частности, когда я знакомилась с этим текстом, то в прокат вышла документальная лента Джима Джармуша об Игги Попе и группе The Stooges. Кроме того, нельзя не упомянуть фильм о культовом нью-йоркском клубе «CBGB», где и происходит большинство событий, описанных в «Прошу, убей меня!». Кстати, после просмотра вы поймете, почему Легс Макнил и Джиллиан Маккейн назвали свою книгу именно так.

Сергей Вересков, редактор ELLE