Лучшие книги года по мнению редакции ELLE

Если вы любите панк-рок и прочую андеграундую музыку, тогда книга «Прошу, убей меня!» точно станет для вас открытием. Впервые она появилась на русском языке лет шесть назад, но из-за ограниченного тиража ее было крайне трудно достать. К счастью, в 2016-ом издательство «Альпина нон-фикшн» наконец решилось на переиздание этой антологии американской панк музыки 70-х. Где еще вы узнаете подробности романа между Игги Попом и Нико из группы The Velvet Underground или как на самом деле проходили первые выступления таких легендарных коллективов, как The Dead Boys или Ramones? Книга представляет собой сборник из фрагментов интервью музыкантов и людей, которые стали очевидцами данных событий (среди них, кстати, фигурирует бывший муж Вивьен Вествуд Малькольм Макларен и мать актрисы Лив Тайлер Биби Бьюэлл, которая входила в число самых известных групп того времени). Эффект от прочтения можно усилить прослушиванием альбомов, записанных в тот период (мой личный фаворит — пластинка Игги Попа и The Stooges «Raw Power» 1973 года), а также дополнить визуальным рядом. В частности, когда я знакомилась с этим текстом, то в прокат вышла документальная лента Джима Джармуша об Игги Попе и группе The Stooges. Кроме того, нельзя не упомянуть фильм о культовом нью-йоркском клубе «CBGB», где и происходит большинство событий, описанных в «Прошу, убей меня!». Кстати, после просмотра вы поймете, почему Легс Макнил и Джиллиан Маккейн назвали свою книгу именно так.