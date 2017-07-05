Книжные новинки июля

В подборке июльских книжных новинок вы точно найдете издания, которые смогут развлечь вас во время пляжного отдыха или составить компанию в длительном перелете на другую сторону полушария.



Лорен Вайсбергер «Игра на вылет»

Издательство «АСТ»

Автор бестселлера «Дьявол носит Prada» порадовала своих поклонников очередной незатейливой историей из жизни глянца. На этот раз речь пойдет о молодой талантливой теннисистке, которая «попадает в руки» к садисту-тренеру, мечтающему сделать из нее звезду. Правда, скорее не корта, а красных ковровых дорожек.

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Дженнифер Макмахон «Сестры ночи»

Издательство «Эксмо»

После публикации книги «Люди зимы» за Дженнифер Макмахон упрочилось звание одной из самых популярных авторов жанра мистический триллер. Место действия нового произведения писательницы — мотель «Тауэр», в котором происходит жестокое убийство. Детективу Джейсону Хоку предстоит узнать, почему добропорядочная мать семейства решила убить своего мужа и детей, а затем наложить на себя руки, замешаны ли в этом деле ее лучшие подруги и что означает оставленная ею записка с надписью «29 номеров», хотя всем известно, что в этой гостинице их всего 28?



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Николас Спаркс «Дважды два»

Издательство «АСТ»

Еще одна идеальная книга для пляжного отдыха: новый роман гуру сентиментальной прозы Николаса Спаркса, автора нашумевших романов «Дневник памяти», «Дальняя дорога» и «Спеши любить». В центре повествования успешный менеджер рекламного агентства, который в одночасье лишается всего: работы, жены и друзей. Оставшись с маленькой дочерью на руках, он методом проб и ошибок учится жить заново.

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Эли Ленд «Хорошая я, плохая я»

Издательство Like Book

Любителям остросюжетного young adult стоит обратить внимание на новую книгу серии Young & Free «Хорошая я, плохая я». Мать главной героини — серийная убийца. Это обстоятельство вынуждает девушку полностью отказаться от своего прошлого и начать новую жизнь в удочерившей ее семье. Но, как оказывается, на этом злоключения девушки не заканчиваются.

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Александр Генис «Картинки с выставки»

Издательство «АСТ», редакция Елены Шубиной

Хотите посмотреть на шедевры живописи с новой стороны? Тогда вам точно стоит обратить внимание на книгу известного писателя и литературного критика Александра Гениса, который с пристрастием описывает свое впечатление и детально разбирает картины таких знаменитых художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Диего Ривера, Карл Брюллов, Виктор Васнецов, Иван Айвазовский и многих других.

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Анри Жуае «Французские правила здорового питания»

«Альпина Паблишер»

Как француженкам удается оставаться стройными, не соблюдая никаких диет и при этом еще съедая по несколько круассанов на завтрак? Почему так полезно оливковое масло? В чем опасность сахара и подсластителей? На страницах этой книги вы сможете найти ответы на эти и другие вопросы относительно того, как питание влияет на ваше самочувствие, трудоспособность и здоровье.

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Хэл Элрод «Магия утра. Дневник»

«Манн, Иванов и Фербер»

Этот дневник является дополнением к известной книге Хэла Элрода «Магия утра». С помощью него вы сможете отслеживать, насколько продуктивны ваши будни, научитесь ставить цели и выполнять их в кратчайшие сроки, а также узнаете, как добиваться максимальных результатов всего за шесть минут работы в день.

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Джонатан Харрис «Византия: История исчезнувшей империи»

«Альпина Нон-фикшн»

Некоторые книги по истории могут быть не менее захватывающими, чем остросюжетный роман. И «Византия: История исчезнувшей империи» Джонатана Харриса как раз тот случай. В ней исследователь рассказывает увлекательные сюжеты о становлении и падении одной из самых величайших государств в мире.