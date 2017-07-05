Книжные новинки июля

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На какие произведения стоит обратить внимание в этом месяце
В подборке июльских книжных новинок вы точно найдете издания, которые смогут развлечь вас во время пляжного отдыха или составить компанию в длительном перелете на другую сторону полушария.
Издательство «АСТ»
Автор бестселлера «Дьявол носит Prada» порадовала своих поклонников очередной незатейливой историей из жизни глянца. На этот раз речь пойдет о молодой талантливой теннисистке, которая «попадает в руки» к садисту-тренеру, мечтающему сделать из нее звезду. Правда, скорее не корта, а красных ковровых дорожек.
Издательство «Эксмо»
После публикации книги «Люди зимы» за Дженнифер Макмахон упрочилось звание одной из самых популярных авторов жанра мистический триллер. Место действия нового произведения писательницы — мотель «Тауэр», в котором происходит жестокое убийство. Детективу Джейсону Хоку предстоит узнать, почему добропорядочная мать семейства решила убить своего мужа и детей, а затем наложить на себя руки, замешаны ли в этом деле ее лучшие подруги и что означает оставленная ею записка с надписью «29 номеров», хотя всем известно, что в этой гостинице их всего 28?
Издательство «АСТ»
Еще одна идеальная книга для пляжного отдыха: новый роман гуру сентиментальной прозы Николаса Спаркса, автора нашумевших романов «Дневник памяти», «Дальняя дорога» и «Спеши любить». В центре повествования успешный менеджер рекламного агентства, который в одночасье лишается всего: работы, жены и друзей. Оставшись с маленькой дочерью на руках, он методом проб и ошибок учится жить заново.
Издательство Like Book
Любителям остросюжетного young adult стоит обратить внимание на новую книгу серии Young & Free «Хорошая я, плохая я». Мать главной героини — серийная убийца. Это обстоятельство вынуждает девушку полностью отказаться от своего прошлого и начать новую жизнь в удочерившей ее семье. Но, как оказывается, на этом злоключения девушки не заканчиваются.
Издательство «АСТ», редакция Елены Шубиной
Хотите посмотреть на шедевры живописи с новой стороны? Тогда вам точно стоит обратить внимание на книгу известного писателя и литературного критика Александра Гениса, который с пристрастием описывает свое впечатление и детально разбирает картины таких знаменитых художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Диего Ривера, Карл Брюллов, Виктор Васнецов, Иван Айвазовский и многих других.
«Альпина Паблишер»
Как француженкам удается оставаться стройными, не соблюдая никаких диет и при этом еще съедая по несколько круассанов на завтрак? Почему так полезно оливковое масло? В чем опасность сахара и подсластителей? На страницах этой книги вы сможете найти ответы на эти и другие вопросы относительно того, как питание влияет на ваше самочувствие, трудоспособность и здоровье.
«Манн, Иванов и Фербер»
Этот дневник является дополнением к известной книге Хэла Элрода «Магия утра». С помощью него вы сможете отслеживать, насколько продуктивны ваши будни, научитесь ставить цели и выполнять их в кратчайшие сроки, а также узнаете, как добиваться максимальных результатов всего за шесть минут работы в день.
«Альпина Нон-фикшн»
Некоторые книги по истории могут быть не менее захватывающими, чем остросюжетный роман. И «Византия: История исчезнувшей империи» Джонатана Харриса как раз тот случай. В ней исследователь рассказывает увлекательные сюжеты о становлении и падении одной из самых величайших государств в мире.