Книжные новинки февраля

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Что читать в ближайший месяц
Февраль — последний месяц, когда вы без зазрения совести можете провести все выходные не выходя из дома на диване под теплым пледом. Вопрос лишь в том, какую книгу вы выберете себе в «напарники»? Самые интересные новинки от издательств — в книжном обзоре ELLE.
АСТ, Редакция Елены Шубиной
Новый роман лауреата «Русского Букера» Елены Чижовой сложно назвать легким чтивом. На этот раз писательница обратилась к альтернативной истории. Сюжет этой антиутопии разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Автор книги рассуждает на тему того, что бы случилось со страной и ее людьми, если бы немцам удалось дойти до Урала. Главные герои — молодые люди, живущие по «разные стороны баррикад»: на Востоке, в Советском Союзе, и на Западе, на оккупированной немцами территории. Стоит ли говорить, что за первую неделю продаж «Китаист» уже успел войти в список бестселлеров. Поэтому нет сомнений, что этот роман станет одним из самых обсуждаемых новинок этой зимы.
АСТ, Редакция Елены Шубиной
Дабы развенчать миф о том, что русская классическая литература состояла сплошь из гуманистов и мужчин, не способных держать в руках ничего опаснее пера, Захар Прилепин решил собрать в своей новой книге одиннадцать биографий писателей, которые доказали не словом, а делом, что могут постоять за себя. В сборник вошли истории из жизни Александра Сергеевича Пушкина, Гавриила Державина, Александра Бестужева-Марлинского, Константина Батюшкова и еще семи «писателей-бойцов», как их называет сам Прилепин.
Издательство «Эксмо»
Книга, ставшая победителем британской премии Non Fiction 2016 и в течение года после своей публикации переведенная на 10 языков. Стоит ли говорить, что у себя на родине, в Скандинавии, ее называют не иначе как книгой-феноменом, ведь, по словам самих читателей, она полностью перевернула их сознание и помогла по-новому посмотреть на мир вокруг. Основной текст «Норвежского леса» посвящен тому, как правильно рубить дрова, особенностям их заготовки и способам хранения — то есть темам, которые, казалось бы, совсем неинтересны современным жителям мегаполиса, однако это не помешало произведению Ларса Митинга стать настольной книгой офисных работников и представителей творческой интеллигенции. По их признанию, «Норвежский лес» избавляет от необходимости посещать психотерапевта.
Издательство «Эксмо»
Тем, кто соскучился по вдохновляющим историям любви вроде «Ешь. Молись. Люби» Элизабет Гилберт или просто переживает непростой период в своей жизни, стоит обратить внимание на книгу Гленнон Дойл Мелтон «Воин любви», в которой рассказана мотивирующая история о том, как справиться с депрессией, побороть комплексы и вновь научиться доверять людям.
«Альпина Паблишер»
Хотите дожить до 100 лет и при этом чувствовать себя бодрым и активным? Если ответ положительный, тогда вам точно стоит ознакомиться с японскими секретами долгой и счастливой жизни «икигай». Помимо прямого руководства к действию, советов по питанию и «что делать, чтобы не стареть», здесь вы найдете непридуманные истории долгожителей, которые на своем примере доказали, что древние японские техники, описанные в данной книге, действительно работают.
«Альпина Паблишер»
Необходимость повышения продуктивности — одна из важнейших проблем современного человека. Особенно если учесть, что все же хотелось бы оставлять время еще и на личную жизнь. По мнению автора «Доброго утра каждый день» Джеффа Сандерса, это вполне возможно, если приучить себя вставать пораньше. В данной книге вы найдете не только теорию «ранних подъемов», но и практические упражнения для того, чтобы из «совы» превратиться в «жаворонка» с наименьшими потерями для своей нервной системы.
«Альпина Паблишер»
Если говорить о том, чем эта книга отличается от все остальных работ по саморазвитию, то, во-первых, хочется отметить, что ее написал наш соотечественник и, как следствие, все примеры, которые приведены в «Самозапуске», подходят под наши реалии. А во-вторых, помимо общих советов по тому, как сделать свою жизнь лучше, счастливее и, что самое интересное, веселее, здесь есть отдельная глава, посвященная исключительно женщинам и тому, как стать увереннее в себе.
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