Книжные новинки февраля

Февраль — последний месяц, когда вы без зазрения совести можете провести все выходные не выходя из дома на диване под теплым пледом. Вопрос лишь в том, какую книгу вы выберете себе в «напарники»? Самые интересные новинки от издательств — в книжном обзоре ELLE.



Елена Чижова «Китаист»

АСТ, Редакция Елены Шубиной

Новый роман лауреата «Русского Букера» Елены Чижовой сложно назвать легким чтивом. На этот раз писательница обратилась к альтернативной истории. Сюжет этой антиутопии разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Автор книги рассуждает на тему того, что бы случилось со страной и ее людьми, если бы немцам удалось дойти до Урала. Главные герои — молодые люди, живущие по «разные стороны баррикад»: на Востоке, в Советском Союзе, и на Западе, на оккупированной немцами территории. Стоит ли говорить, что за первую неделю продаж «Китаист» уже успел войти в список бестселлеров. Поэтому нет сомнений, что этот роман станет одним из самых обсуждаемых новинок этой зимы.

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Захар Прилепин «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы»

АСТ, Редакция Елены Шубиной

Дабы развенчать миф о том, что русская классическая литература состояла сплошь из гуманистов и мужчин, не способных держать в руках ничего опаснее пера, Захар Прилепин решил собрать в своей новой книге одиннадцать биографий писателей, которые доказали не словом, а делом, что могут постоять за себя. В сборник вошли истории из жизни Александра Сергеевича Пушкина, Гавриила Державина, Александра Бестужева-Марлинского, Константина Батюшкова и еще семи «писателей-бойцов», как их называет сам Прилепин.

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Ларс Митинг «Норвежский лес»

Издательство «Эксмо»

Книга, ставшая победителем британской премии Non Fiction 2016 и в течение года после своей публикации переведенная на 10 языков. Стоит ли говорить, что у себя на родине, в Скандинавии, ее называют не иначе как книгой-феноменом, ведь, по словам самих читателей, она полностью перевернула их сознание и помогла по-новому посмотреть на мир вокруг. Основной текст «Норвежского леса» посвящен тому, как правильно рубить дрова, особенностям их заготовки и способам хранения — то есть темам, которые, казалось бы, совсем неинтересны современным жителям мегаполиса, однако это не помешало произведению Ларса Митинга стать настольной книгой офисных работников и представителей творческой интеллигенции. По их признанию, «Норвежский лес» избавляет от необходимости посещать психотерапевта.

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Гленнон Дойл Мелтон «Воин любви»

Издательство «Эксмо»

Тем, кто соскучился по вдохновляющим историям любви вроде «Ешь. Молись. Люби» Элизабет Гилберт или просто переживает непростой период в своей жизни, стоит обратить внимание на книгу Гленнон Дойл Мелтон «Воин любви», в которой рассказана мотивирующая история о том, как справиться с депрессией, побороть комплексы и вновь научиться доверять людям.

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Эктор Гарсия, Франсеск Миральес «Икигай: Японские секреты долгой и счастливой жизни»

«Альпина Паблишер»

Хотите дожить до 100 лет и при этом чувствовать себя бодрым и активным? Если ответ положительный, тогда вам точно стоит ознакомиться с японскими секретами долгой и счастливой жизни «икигай». Помимо прямого руководства к действию, советов по питанию и «что делать, чтобы не стареть», здесь вы найдете непридуманные истории долгожителей, которые на своем примере доказали, что древние японские техники, описанные в данной книге, действительно работают.

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Джефф Сандерс «Доброе утро каждый день: Как рано вставать и все успевать»

«Альпина Паблишер»

Необходимость повышения продуктивности — одна из важнейших проблем современного человека. Особенно если учесть, что все же хотелось бы оставлять время еще и на личную жизнь. По мнению автора «Доброго утра каждый день» Джеффа Сандерса, это вполне возможно, если приучить себя вставать пораньше. В данной книге вы найдете не только теорию «ранних подъемов», но и практические упражнения для того, чтобы из «совы» превратиться в «жаворонка» с наименьшими потерями для своей нервной системы.

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Станислав Воробьев «Самозапуск: Возьми жизнь в свои руки»

«Альпина Паблишер»

Если говорить о том, чем эта книга отличается от все остальных работ по саморазвитию, то, во-первых, хочется отметить, что ее написал наш соотечественник и, как следствие, все примеры, которые приведены в «Самозапуске», подходят под наши реалии. А во-вторых, помимо общих советов по тому, как сделать свою жизнь лучше, счастливее и, что самое интересное, веселее, здесь есть отдельная глава, посвященная исключительно женщинам и тому, как стать увереннее в себе.