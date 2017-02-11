Книги-бестселлеры 2016

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Главные произведения прошлого года
Последний зимний месяц — отличное время, чтобы провести его, завернувшись в плед, с чашкой горячего чая и интересной книжкой в руках. Правда, выбрать именно то произведение, которое вам точно понравится, из всего многообразия, предлагаемого издательствами, довольно сложно. ELLE поможет сузить круг поиска до проверенных критиками и читателями книг-бестселлеров 2016 и выбрать что-то по вкусу из списка лучших.
«АСТ»
Детективный роман Полы Хокинс уже не первый год занимает верхние строчки списка бестселлеров, поэтому неудивительно, что осенью 2016 по нему был выпущен одноименный фильм с Эмили Блант в главной роли. Правда, наличие экранизации вряд ли уменьшит интерес к оригинальному тексту, ведь сама книга действительно написана крайне захватывающим языком и читается на одном дыхании, не зря его сравнивают с нашумевшим романом Гиллиан Флинн «Исчезнувшая», кстати, тоже экранизированным.
Эксмо
В прошлом году сразу две книги Сары Джио «Лунная тропа» и «Утреннее сияние» попали в список бестселлеров 2016. И это неудивительно, ведь автор как никто другой умеет описывать чувства и рассказывать романтичные истории, которым хочется верить.
«Синдбад»
Перевод первого романа из цикла «Неаполитанский квартет» стал чуть ли не самым ожидаемым в прошедшем году. Помимо захватывающего сюжета, рассказывающего о взрослении двух подруг Элены и Лилу, еще одна интригующая сюжетная линия разворачивается за пределами книжных страниц. Все дело в том, что до сих пор доподлинно неизвестно, кто на самом деле скрывается под псевдонимом Элена Ферранте. Но это не помешало ей в 2016 году войти список 100 самых влиятельных людей мира по версии еженедельника Time.
Corpus
Перечисляя книги бестселлеры прошлого года, нельзя не упомянуть роман Джонатана Франзена «Безгрешность». В нем рассказана история девушки, которая находится в поисках себя. Сюжет вполне хрестоматийный, но так может показаться лишь на первый взгляд. Автор затрагивает глобальные проблемы современности вроде влияния интернет-технологий на нашу жизнь и того, как прошлое может отражаться на нашем настоящем. К слову, многие читатели добавили к рейтингу этой книги еще один плюс за отличный перевод.
«Эксмо»
Зачастую мы придаем слишком много значения вещам, которые на самом деле не стоят не только наших нервов, но и в принципе внимания. Ценить то, что на самом деле важно, учит книга практикующего нейрохирурга Генри Маршала.
Corpus
Несмотря на внушительный объем и довольно поздний релиз (роман вышел осенью 2016), «Маленькая жизнь» стала одной из самых читаемых книг прошлого года. История о взрослении, поисках себя, переоценки ценностей и всем том, чем наполнена наша повседневность. Стоит отметить, что у этого романа крайне неоднозначные отзывы: кто-то считает его книгой десятилетия, другие же не смогли продвинуться дальше 50-ой страницы. Чем не повод составить собственное мнение?
АСТ, Редакция Елены Шубиной
Говоря о лучших бестселлерах 2016 года, нельзя не упомянуть книгу российского писателя Евгения Водолазкина «Авиатор». В центре повествования — история человека, который, очнувшись в больнице, не может вспомнить, кто он, но зато детально описывает революционные события 1917 года. Интрига заключается в том, что на самом деле главный герой — наш современник. К слову, предыдущий роман Водолазкина «Лавр» стал лауреатом премии «Большая книга», поэтому неудивительно, что новую работу писателя так ждали. Приятным дополнением издания стала обложка, которую нарисовал живой классик, художник Михаил Шемякин.
«Альпина Паблишер»
В этой книге собраны практические рекомендации по тому, как правильно писать письма, составлять рекламные слоганы, презентации и тексты, чтобы они могли заинтересовать с первых строк. Кроме того, авторы учат кратко, ясно и убедительно излагать свои мысли на бумаге. И судя по тому, что тираж этой книги постоянно допечатывается, советы, которые предлагают авторы «Пиши, сокращай», действительно работают.
«Эксмо»
Сложно представить, какое количество книг-бестселлеров выпустил Харуки Мураками. И последняя книга автора «Мужчины без женщин» не стала исключением. В нее вошли рассказы японского писателя, героями которых стали мужчины, оставленные по тем или иным причинам их возлюбленными.
«Азбука»
Обладатель Букеровской премии, британец Джулиан Барнс решил замахнуться на переосмысление биографии величайшего советского композитора Дмитрия Шостаковича. Интересно, что из-под его пера вышел скорее остросюжетный роман, нежели летопись жизни музыканта. Повествование захватывает не хуже произведений детективного жанра.
«Манн, Иванов и Фербер»
Помимо ответа на вопросы, как найти свой путь в жизни и с чего начать осуществление своей мечты, в этой книге вы найдете массу мотивационных слоганов, которые помогут вам приступить к задуманному прямо сейчас.
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