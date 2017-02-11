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11 февраля 2017Большакова Елена

Книги-бестселлеры 2016

Главные произведения прошлого года

Последний зимний месяц — отличное время, чтобы провести его, завернувшись в плед, с чашкой горячего чая и интересной книжкой в руках. Правда, выбрать именно то произведение, которое вам точно понравится, из всего многообразия, предлагаемого издательствами, довольно сложно. ELLE поможет сузить круг поиска до проверенных критиками и читателями книг-бестселлеров 2016 и выбрать что-то по вкусу из списка лучших.

Пола Хокинс «Девушка в поезде»

«АСТ»

Детективный роман Полы Хокинс уже не первый год занимает верхние строчки списка бестселлеров, поэтому неудивительно, что осенью 2016 по нему был выпущен одноименный фильм с Эмили Блант в главной роли. Правда, наличие экранизации вряд ли уменьшит интерес к оригинальному тексту, ведь сама книга действительно написана крайне захватывающим языком и читается на одном дыхании, не зря его сравнивают с нашумевшим романом Гиллиан Флинн «Исчезнувшая», кстати, тоже экранизированным.

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Сара Джио «Лунная тропа», «Утреннее сияние»

Эксмо

В прошлом году сразу две книги Сары Джио «Лунная тропа» и «Утреннее сияние» попали в список бестселлеров 2016. И это неудивительно, ведь автор как никто другой умеет описывать чувства и рассказывать романтичные истории, которым хочется верить.

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Элена Ферранте «Моя гениальная подруга»

«Синдбад»

Перевод первого романа из цикла «Неаполитанский квартет» стал чуть ли не самым ожидаемым в прошедшем году. Помимо захватывающего сюжета, рассказывающего о взрослении двух подруг Элены и Лилу, еще одна интригующая сюжетная линия разворачивается за пределами книжных страниц. Все дело в том, что до сих пор доподлинно неизвестно, кто на самом деле скрывается под псевдонимом Элена Ферранте. Но это не помешало ей в 2016 году войти список 100 самых влиятельных людей мира по версии еженедельника Time.

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Джонатан Франзен «Безгрешность»

Corpus

Перечисляя книги бестселлеры прошлого года, нельзя не упомянуть роман Джонатана Франзена «Безгрешность». В нем рассказана история девушки, которая находится в поисках себя. Сюжет вполне хрестоматийный, но так может показаться лишь на первый взгляд. Автор затрагивает глобальные проблемы современности вроде влияния интернет-технологий на нашу жизнь и того, как прошлое может отражаться на нашем настоящем. К слову, многие читатели добавили к рейтингу этой книги еще один плюс за отличный перевод.


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Генри Марш «Не навреди»

«Эксмо»

Зачастую мы придаем слишком много значения вещам, которые на самом деле не стоят не только наших нервов, но и в принципе внимания. Ценить то, что на самом деле важно, учит книга практикующего нейрохирурга Генри Маршала.


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Ханья Янагихара «Маленькая жизнь»

Corpus

Несмотря на внушительный объем и довольно поздний релиз (роман вышел осенью 2016), «Маленькая жизнь» стала одной из самых читаемых книг прошлого года. История о взрослении, поисках себя, переоценки ценностей и всем том, чем наполнена наша повседневность. Стоит отметить, что у этого романа крайне неоднозначные отзывы: кто-то считает его книгой десятилетия, другие же не смогли продвинуться дальше 50-ой страницы. Чем не повод составить собственное мнение?

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Евгений Водолазкин «Авиатор»

АСТ, Редакция Елены Шубиной

Говоря о лучших бестселлерах 2016 года, нельзя не упомянуть книгу российского писателя Евгения Водолазкина «Авиатор». В центре повествования — история человека, который, очнувшись в больнице, не может вспомнить, кто он, но зато детально описывает революционные события 1917 года. Интрига заключается в том, что на самом деле главный герой — наш современник. К слову, предыдущий роман Водолазкина «Лавр» стал лауреатом премии «Большая книга», поэтому неудивительно, что новую работу писателя так ждали. Приятным дополнением издания стала обложка, которую нарисовал живой классик, художник Михаил Шемякин.


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Максим Ильяхов, Людмила Сарычева «Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст»

«Альпина Паблишер»

В этой книге собраны практические рекомендации по тому, как правильно писать письма, составлять рекламные слоганы, презентации и тексты, чтобы они могли заинтересовать с первых строк. Кроме того, авторы учат кратко, ясно и убедительно излагать свои мысли на бумаге. И судя по тому, что тираж этой книги постоянно допечатывается, советы, которые предлагают авторы «Пиши, сокращай», действительно работают.

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Харуки Мураками «Мужчины без женщин»

«Эксмо»

Сложно представить, какое количество книг-бестселлеров выпустил Харуки Мураками. И последняя книга автора «Мужчины без женщин» не стала исключением. В нее вошли рассказы японского писателя, героями которых стали мужчины, оставленные по тем или иным причинам их возлюбленными.

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Джулиан Барнс «Шум времени»

«Азбука»

Обладатель Букеровской премии, британец Джулиан Барнс решил замахнуться на переосмысление биографии величайшего советского композитора Дмитрия Шостаковича. Интересно, что из-под его пера вышел скорее остросюжетный роман, нежели летопись жизни музыканта. Повествование захватывает не хуже произведений детективного жанра.

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Эль Луна «Между надо и хочу»

«Манн, Иванов и Фербер»

Помимо ответа на вопросы, как найти свой путь в жизни и с чего начать осуществление своей мечты, в этой книге вы найдете массу мотивационных слоганов, которые помогут вам приступить к задуманному прямо сейчас.

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