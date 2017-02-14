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14 февраля 2017Большакова Елена

Какую книгу подарить мужчине

Какие издания могут заинтересовать представителей сильной половины человечества

Ни для кого не секрет, что, когда не знаешь, что подарить, лучший выход из положения — это книга. Поэтому, если накануне Дня защитника Отечества вы все еще не определились, чем порадовать своего возлюбленного / брата / папу / лучшего друга, ELLE решил собрать список изданий, которые точно придутся по душе представителям сильной половины человечества.

Кристофер Хэдфилд «Руководство астронавта по жизни на Земле»

«Альпина Паблишер»

Отвечая на извечный вопрос, какую книгу можно подарить мужчине, первое, что приходит на ум, — это издания, связанные с космосом. Ведь почти каждый мужчина в детстве мечтал покинуть пределы Земли, чтобы увидеть своими глазами бесконечное пространство. И стоит отметить, что кому-то из них удалось это сделать. К примеру, автору книги «Руководство астронавта по жизни на Земле», который делится своими воспоминаниями о нахождении на орбите и о том, каково это — провести 4000 часов в невесомости.


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Мартин Дженкинс, Стивен Бисти «Открываем космос»

«Манн, Иванов и Фербер»

Чтобы ваш мужчина еще больше погрузился в исследование Вселенной, обратите внимание на книгу «Открываем космос. От телескопа до марсохода», где он сможет познакомиться со всеми существующими космическими аппаратами (они изображены на подробных иллюстрациях) и наконец-то найти ответ на вопрос, возможна ли жизнь на Марсе.


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Крис Тейлор «Как «Звездные войны» покорили вселенную»

«Эксмо»

Принимая во внимание повальное увлечение историей Джорджа Лукаса, сложно сказать, можно ли отнести «Как «Звездные Войны» покорили Вселенную» в категорию «книги для мужчин». Пожалуй, это издание вполне может стать подарком не только вашему возлюбленному, но и вам. В нем рассказывается, почему именно Гаррисона Форда утвердили на главную роль, как на свет появились легендарные костюмы штурмовиков и световые мечи, а также много других интересных подробностей о киносаге.

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Том Хэтфилд «World of Tanks. Боевое руководство командира танка»

«Эксмо»

Еще одной страстью представителей сильной половины человечества являются игры. Поэтому, если вы противитесь дарить своему другу новую компьютерную игрушку, дабы не потерять его на просторах виртуальной реальности, предлагаем присмотреться к идеальной книге, какую можно подарить мужчине, — «World of Tanks. Боевое руководство командира танка». На ее страницах подробно рассматриваются характеристики различной бронетехники, а также стратегические советы по прохождению уровней.

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Денис Букин «Развитие памяти по методикам спецслужб»

«Альпина Паблишер»

Для тех, кто больше предпочитает проводить время за интеллектуальными играми, подойдет работа Дениса Букина «Развитие памяти по методикам спецслужб». В частности, на страницах книги вы найдете практические советы о том, как научиться больше запоминать. Кроме того, на страницах есть QR-коды, по которым читатель может зайти на специальный сайт и выполнить многочисленные упражнения по развитию памяти.


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Джон Хейвуд «Люди Севера: История викингов. 793-1241»

«Альпина Паблишер»

Не знаете, какую книгу подарить мужчине, который с трепетом ждет каждую новую серию «Викингов»? Тогда стоит обратить внимание на работу Джона Хейвуда «Люди Севера». В этой книге для и про настоящих мужчин рассказана история викингов начиная с 8 века. Были ли они на самом деле столь воинственными, как их описывают в многочисленных романах? И какую роль они сыграли в жизни средневековой Европы? Ответы на эти вопросы и не только можно найти на страницах этого издания.


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Мэри Бирд «SPQR: История Древнего Рима»

«Альпина Паблишер»

Также в подборку «книги для мужчин» вполне можно включить исследование по истории Древнего Рима Мэри Бирн. В особенности эта работа понравится тем, кто любит наблюдать за современной политикой и разбираться в том, что послужило предпосылками к формированию многих нынешних процессов в экономике и повседневной жизни.


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