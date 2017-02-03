Жизнь-боль: главное в романе «На пятьдесят оттенков темнее»

В России в широкий прокат выходит лента «На пятьдесят оттенков темнее», экранизация одноименного романа Э.Л. Джеймс, второй книги знаменитой трилогии. В этом романе, который многим поклонникам писательницы (точнее сказать, все-таки поклонницам) понравился даже больше первой книги, Анастейша Стил узнает подробности прошлой жизни Кристиана Грея: она встречается с его психиатром, пытаясь подобраться к тайнам своего возлюбленного. Анастейша упорно добивается своего — ей хочется понять, отчего Кристиан так чувствителен к прикосновениям. Детские переживания, смерть мамы — все это становится явным. Так же как, впрочем, и бывшие девушки из его прошлого. Анастейше придется встретиться с женщиной, которая впервые совратила ее возлюбленного. На горизонте возникнет бывшая «рабыня» Грея, решившая снова добиться его внимания и ставящая под угрозу безопасность Стил. Одновременно серьезно меняется расстановка сил во влюбленной паре: Кристиан понимает всю глубину своих чувств к Анастейше и хочет, чтобы она вышла за него замуж. Собственно, и это еще не все. В преддверии выхода экранизации романа ELLE перечитал книгу и выбрал самые яркие цитаты.

Вот так и проходит моя жизнь: пробуждение, работа, а вечером — слезы и сон. Точнее, попытка заснуть. Злоба — хорошо. Злоба лучше, чем слезы. — Я тоже люблю просыпаться вместе с тобой. Но еще я люблю быть вместе с тобой в постели, и в лифтах, и на роялях, и на бильярдных столах, и на лодках, и на столах, и под душем, и в ваннах, и на деревянных крестах с наручниками, и в кроватях с балдахином и красными атласными простынями. — Где мороженое? — В духовке. Я мило улыбаюсь. Он наклоняет голову набок и с иронией замечает: — Сарказм — низшая форма остроумия, мисс Стил. Анастейша, мой новый девиз — «Если ты не можешь одолеть кого-то, присоединись к нему». В этой жизни нет никаких гарантий. Когда подслушиваешь чужой разговор, ничего приятного для себя не услышишь. В маске чувствуешь себя свободнее.

— Ты поговорила с Хосе. Между прочим, когда я видел его в прошлый раз, ты была пьяная и он пытался засунуть свой язык в твой рот. — Он ни разу не ударил меня, — парирую я. Кристиан сдвигает брови. — Это запрещенный удар, — шепчет он. Всю мою сознательную жизнь я старался избегать крайних эмоций. А ты вытаскиваешь из меня чувства, мне чуждые. Это тревожно… Я люблю все контролировать, Ана, а рядом с тобой это невозможно. — Тебе нравится быть богатым? — Да. Покажи мне того, кому бы это не нравилось. Рождение ребенка — побочный эффект, который не проходит много лет. — Ты хоть представляешь, как я счастлив благодаря тебе? — Да, я хорошо представляю. Потому что счастлива благодаря тебе.

Я проползу по битому стеклу ради этой улыбки! Мне нужно знать, что у нас все в порядке. Убедиться в этом я могу только одним способом. Пора ставить фильтр между мозгами и языком. — Анастейша, я не считаю тебя достойной соперницей. Но ты удивляешь меня на каждом шагу. — А я вообще никак о тебе не думаю. Теперь извини, у меня много дел, более приятных. Я не хочу тратить на тебя время. Я никогда не мечтала о богатстве и нарядах — только о любви. Мечтала найти мужчину, который будет любить меня и не станет контролировать каждый мой шаг. — Я твой любовник, Ана, а не господин. Я люблю, когда ты смеешься, люблю слушать твое хихиканье. Мне нравится, когда ты такая, как на снимках Хосе, — веселая и раскованная. Такая девочка ворвалась в мой офис. В такую девочку я влюбился. — Так, значит, ты теперь мой босс. — Технически я босс босса твоего босса.

Воздух заряжается электричеством, сгущается, пульсирует между нами. Хоть трогай его, хоть ешь. — Почему мы воюем? — Потому что в спорах лучше узнаем друг друга. — Что мне сделать, чтобы ты понял, что я не сбегу? Что сказать? Он смотрит на меня, и в его взгляде я опять вижу страх и волнение. Он сглатывает комок в горле. — Ты можешь сделать одну вещь. — Какую? — Выйти за меня замуж, — шепчет он. Он тянет меня в комнату и, прежде чем я успеваю опомниться, встает передо мной на одно колено. Мамочки, такого я не ожидала!.. Мы найдем средний путь. Нам только нужно признать потребности друг друга и приспособиться к ним. Я наверняка смогу это сделать.