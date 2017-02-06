10 отличных российских авторов, которые пишут для детей

Анатолий Орлов

Анатолий Орлов – талантливый российский писатель, который в своих произведениях продолжает традиции Михаила Пришвина и Константина Паустовского. Внимание к жизни природы (по профессии Анатолий Орлов – лесничий), в его текстах сочетается с вниманием к работе со словом, что особенно важно для книг, рассчитанных на детей. Одна из его первых повестей «Олененок Пим» уже успела полюбиться многим читателям: в ней рассказывается о самом начале жизни кабарга – самого маленького оленевидного животного, проживающего на территории России.

Григорий Остер

Григорий Остер по-прежнему остается одним из самых известных детских писателей в России. Его «Вредные советы» актуальны до сих пор, несмотря на то, что были написаны десятилетия назад. Лауреат многочисленных литературных наград, 69-летний писатель активно участвует в культурной жизни страны. Рекомендуем прочесть его рассказы вместе с детьми, и вспомнить котенка по имени Гав, веселых обезьянок и любопытного слоненка.

Андрей Усачев

Детский писатель, поэт, сценарист и драматург – Андрей Усачев, пожалуй, относится к числу тех авторов, которые отлично понимают, что рассказы для детей должны быть добрыми и веселыми одновременно. При этом смех в его книгах никогда не бывает «злым», что в нашем случае особенно важно. Короткие запоминающиеся рассказы с яркими персонажами отлично удаются Андрею. Отдельно отметим, что его книги всегда прекрасно иллюстрированы.

Мария Верхистова

Талантливая молодая писательница Мария Верхистова пишет легко, поэтому ее книги точно понравятся детям. В центре внимания автора, конечно, сами ребята и их выдуманные фантастические миры, где домашний кот становится настоящим другом, с которым можно отправиться в любое приключение. Отличный вариант для вечернего чтения.

Эдуард Успенский

79-летний классик детской литературы, Эдуард Успенский знаком каждому человеку в нашей стране. Вряд ли найдется тот, кто не читал его историй про крокодила Гену и Чебурашку, про кота Матроскина и Дядю Федора. Отметим, что он продолжает писать и в наше время: так, в 2011 году вышла его книга «Привидение из Простоквашино». Если еще не читали – стоит прочесть в компании с детьми!

Анастасия Орлова

Анастасия Орлова с детства писала стихи, после чего, уже во взрослой жизни, она сделала значительный перерыв в творчестве – вплоть до рождения второго ребенка. Именно тогда писательница вновь начала создавать рассказы и стихи для детей, да так успешно, что выиграла важный российский конкурс «Новая детская книга». В издательстве «Росмэн» выходит ее книга про приключения грузовичка и его прицепа – веселая история про крепкую дружбу и взаимопомощь.

Молодая и очень талантливая писательница выпустила уже более 20 книг для детей, каждую из которых многие читатели в России ждали с нетерпением. Анна Никольская – мастер в создании приключенческих сюжетов и романтических историй. Ее книги всегда сопровождаются отличными иллюстрациями. Отдельно стоит отметить то, что у нее богатый язык: обилие эпитетов – то, чем славятся тексты писательницы.

Софья Прокофьева

Потрясающая советская писательница, которая продолжает создавать произведения для детей, перешагнув за восьмой десяток лет. Ее тонкие и умные добрые сказки не о далеких царствах и мирах – они о том, что волшебство рядом, оно повсюду вокруг нас. Героями удивительных приключений становятся то школьники, то их бабушки, а иногда – вдруг ожившие облака. Книги Софьи Прокофьевой обязательны к прочтению.

Не только веселые и добрые, но и очень познавательные истории Ольги Колпаковой расскажут детям о сказочных героях и жизни природы, о невероятных мирах и русском быте. Сочетание увлекательности и вполне реальных знаний – отличительная особенность текстов Ольги. Мама двоих детей, она хорошо знает, как рассмешить ребенка и как заставить его над чем-то задуматься.