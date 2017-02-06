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06 февраля 2017

10 отличных российских авторов, которые пишут для детей

Александр Пушкин говорил, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. ELLE составил список 10 отличных российских авторов, которые пишут в полном соответствии этому правилу: стоит добавить их книги в домашнюю библиотеку

Анатолий Орлов

Анатолий Орлов

Анатолий Орлов – талантливый российский писатель, который в своих произведениях продолжает традиции Михаила Пришвина и Константина Паустовского. Внимание к жизни природы (по профессии Анатолий Орлов – лесничий), в его текстах сочетается с вниманием к работе со словом, что особенно важно для книг, рассчитанных на детей. Одна из его первых повестей «Олененок Пим» уже успела полюбиться многим читателям: в ней рассказывается о самом начале жизни кабарга – самого маленького оленевидного животного, проживающего на территории России.

Григорий Остер

Григорий Остер

Григорий Остер по-прежнему остается одним из самых известных детских писателей в России. Его «Вредные советы» актуальны до сих пор, несмотря на то, что были написаны десятилетия назад. Лауреат многочисленных литературных наград, 69-летний писатель активно участвует в культурной жизни страны. Рекомендуем прочесть его рассказы вместе с детьми, и вспомнить котенка по имени Гав, веселых обезьянок и любопытного слоненка.

Андрей Усачев

Андрей Усачев

Детский писатель, поэт, сценарист и драматург – Андрей Усачев, пожалуй, относится к числу тех авторов, которые отлично понимают, что рассказы для детей должны быть добрыми и веселыми одновременно. При этом смех в его книгах никогда не бывает «злым», что в нашем случае особенно важно. Короткие запоминающиеся рассказы с яркими персонажами отлично удаются Андрею. Отдельно отметим, что его книги всегда прекрасно иллюстрированы.

Мария Верхистова

Мария Верхистова

Талантливая молодая писательница Мария Верхистова пишет легко, поэтому ее книги точно понравятся детям. В центре внимания автора, конечно, сами ребята и их выдуманные фантастические миры, где домашний кот становится настоящим другом, с которым можно отправиться в любое приключение. Отличный вариант для вечернего чтения.

Эдуард Успенский

Эдуард Успенский

79-летний классик детской литературы, Эдуард Успенский знаком каждому человеку в нашей стране. Вряд ли найдется тот, кто не читал его историй про крокодила Гену и Чебурашку, про кота Матроскина и Дядю Федора. Отметим, что он продолжает писать и в наше время: так, в 2011 году вышла его книга «Привидение из Простоквашино». Если еще не читали – стоит прочесть в компании с детьми!

Анастасия Орлова

Анастасия Орлова

Анастасия Орлова с детства писала стихи, после чего, уже во взрослой жизни, она сделала значительный перерыв в творчестве – вплоть до рождения второго ребенка. Именно тогда писательница вновь начала создавать рассказы и стихи для детей, да так успешно, что выиграла важный российский конкурс «Новая детская книга». В издательстве «Росмэн» выходит ее книга про приключения грузовичка и его прицепа – веселая история про крепкую дружбу и взаимопомощь.

Анна Никольская

Молодая и очень талантливая писательница выпустила уже более 20 книг для детей, каждую из которых многие читатели в России ждали с нетерпением. Анна Никольская – мастер в создании приключенческих сюжетов и романтических историй. Ее книги всегда сопровождаются отличными иллюстрациями. Отдельно стоит отметить то, что у нее богатый язык: обилие эпитетов – то, чем славятся тексты писательницы.

Софья Прокофьева

Софья Прокофьева

Потрясающая советская писательница, которая продолжает создавать произведения для детей, перешагнув за восьмой десяток лет. Ее тонкие и умные добрые сказки не о далеких царствах и мирах – они о том, что волшебство рядом, оно повсюду вокруг нас. Героями удивительных приключений становятся то школьники, то их бабушки, а иногда – вдруг ожившие облака. Книги Софьи Прокофьевой обязательны к прочтению.

Ольга Колпакова

Не только веселые и добрые, но и очень познавательные истории Ольги Колпаковой расскажут детям о сказочных героях и жизни природы, о невероятных мирах и русском быте. Сочетание увлекательности и вполне реальных знаний – отличительная особенность текстов Ольги. Мама двоих детей, она хорошо знает, как рассмешить ребенка и как заставить его над чем-то задуматься.

Антон Соя

Книги Антона Сои регулярно вызывают родительские споры: стоит или не стоит читать детям? Многих пугает обилие сленговых выражений в рассказах автора, а многим, напротив, нравится его язык. Решить лучше самим: со своей стороны отметим, что несомненным плюсом книг Сои является мастерски создаваемые сюжеты – они быстро увлекают детей, так что по крайней мере ребенок наверняка дойдет до конца истории, и не бросит книжку на середине.

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