Be My Valentine: подарки на День святого Валентина для него

1. Аромат Zadig & Volataire This Is Him; 2. Свитшот J.W. Anderson ("Кузнецкий Мост 20"); 3. Аромат narciso rodriguez for him; 4. Браслет Luis Morais (www.farfetch.com); 5. Очищающий гель Anne Semonin; 6. Масло для бритья двойного действия Clarims; 7. Набор Le Petit Marseillais