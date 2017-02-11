Be My Valentine: подарки на День святого Валентина для него

День святого Валентина не за горами, а значит самое время подумать, чем удивить любимого в этом году. И если мужчины при выборе идеального подарка для возлюбленной, как правило, идут по проверенной годами схеме - цветы, ресторан, украшения - девушки, напротив, из года в год пытаются изобрести что-то новое. В нашем обзоре мы собрали несколько десятков идей для презентов, которые растопят сердце самого неприступного мачо, - от классического набора джентельмена в виде пены для бритья и парфюма до эксклюзивных запонок и экстримального полета в аэротрубе.

1. Кроссовки adidas NMD; 2. Наушники Master & Dynamic (www.farfetch.com); 3. Аромат Baldessarini Cool Force; 4. Часы Tag Heuer; 5. Пена для бритья Vichy Homme; 6. Бальзам после бритья Vichy Homme

1. Аромат Zadig & Volataire This Is Him; 2. Свитшот J.W. Anderson ("Кузнецкий Мост 20"); 3. Аромат narciso rodriguez for him; 4. Браслет Luis Morais (www.farfetch.com); 5. Очищающий гель Anne Semonin; 6. Масло для бритья двойного действия Clarims; 7. Набор Le Petit Marseillais

1. Аромат Eau De Lacoste Magnetic Pour Lui; 2. Аромат Dolce & Gabbana Light Blue; 3. Ежедневник Dolce & Gabbana; 4. Пижама IZBA Rouge; 5. Аромат Paco Rabanne Million Privé

1. Крем для бритья V76; 2. Хронограф Edifice Casio; 3. Аромат Amouage Bracken; 4. Воск для волос Londa Professional Men Spin Off; 5. Масло Anne Semonin; 6. Матовое покрытие для ногтей ORLY Nails For Males

1. Запонки Bulgari; 2. Тарелка Bernardaud; 3. Аромат Boss The Scent Hugo Boss; 4. Воск сильной фиксации Wella SP Men Precise Shine Classic Wax; 5. Крем для волос Redken Dishevel Fiber Cream

1. Аромат LENGLING Parfums Munich; 2. Гель для волос Londa Professional Solidify It; 3. Шампунь Londa Professional; 4. Аромат Karloff Paris No Ordinary Man; 5. Гель для волос Sebastian Professional Gel Forte; 6. Лосьон для лица Sesderma Men; 7. Рюкзак Givenchy

1. Крем La Prairie Line Interception Power Duo; 2. Аромат Thierry Mugler A*Men Kryptomint; 3. Сертификат на игру "Мозгва"; 4. Спрей для путешествий со сменным флаконом Bleu de Chanel

Помимо подарков, которые можно упаковать в красивую подарочную бумагу, подарите своему возлюбленному впечатления, которые он запомнит надолго. Если ваш молодой человек любит интеллектуальные игры и часто «зависает» на сайте Википедии, тогда обратите внимание на соревнования среди самых умных «Мозгва». Игры обычно проходят в уютных барах, где можно не только продемонстрировать свои энциклопедические знания, отвечая на каверзные вопросы ведущих и соревнуясь с представителями других команд, но и приятно провести время за бокалом вина.