Зубная фея: щетка для детей Philips Sonicare for Kids

Уход за зубами малышей — насущный вопрос для всех родителей. Приучить ребенка к правильной гигиене полости рта и, главное, привить любовь к этому процессу важно с младых ногтей. Впрочем, благодаря современным технологиям это не составит особого труда: есть электрические щетки, которые разрабатываются специально для детей. Например, бренд Philips выпустил специальную электрическую щетку Sonicare for Kids, которая подходит детям с 3-х лет: ее щетинки настолько мягкие, что просто не способны повредить нежные детские десны и эмаль.

Особенностью щетки является и то, что она синхронизируется с обучающим приложением для смартфона или планшета и превращает чистку зубов в увлекательную игру. Мультипликационный герой Спаркли будет активно помогать малышу правильно чистить зубы, совершая те же движения, что и ребенок. Таким образом, дети смогут наблюдать, насколько хорошо они справляются с задачей, и получать поощрение за отлично выполненную работу. Щетка Philips Sonicare for Kids также проконтролирует время чистки зубов — таймер на 2 минуты сообщит, когда пора заканчивать процесс, а другой таймер предупредит о необходимости перехода к новому участку полости рта во время чистки.