Вместе навсегда: подарки, которые станут верными помощниками

Если в преддверии Нового года и других грядущих праздников вы сбились с ног в поисках подарка, который бы не выглядел банально и действительно пригодился, идеальным решением станут гаджеты. Аргументы очевидны: мы не выпускаем смартфон из рук, а без ноутбука не можем представить рабочие будни. В декабре компания ASUS представила в России ультрабук ZenBook 3 и смартфон ZenFone 3, которые обещают стать digital-сенсацией в 2017 году. Первыми работу дуэта оценили Мурад и Наталья Османн: знаменитые трэвел-блогеры испытали новинки в экстремальных условиях – во время захватывающего путешествия на Камчатку. Рассказываем, что впечатлило создателей проекта #FollowMeTo и почему новинки ASUS станут беспроигрышным презентом.

Легкое решение

Перед командой разработчиков ASUS Golden Ear стояла непростая задача: скрыть технические возможности полноценного компьютера под стильным корпусом сверхлегкого ноутбука. В итоге при весе меньше 1 кг и толщине всего 11,9 мм ультрабук ZenBook3 оснащен процессором Intel® Core™ i7 последнего поколения и оперативной памятью до 16 ГБ. При поддержке специалистов американской компании Harman Kardon для устройства также была создана уникальная аудиотехнология, которой нет ни у одного ультрабука в мире: четыре отдельных высококачественных громкоговорителя воспроизводят безупречно-чистый звук.

Насыщенные цвета и четкое изображение на дисплее, в свою очередь, гарантируют технологии ASUS Splendid и ASUS Tru2life Video – от любимых сериалов и фильмов теперь будет не оторваться. Кстати, смотреть их можно и во время трансатлантического перелета – ультрабук работает от батареи до 9 часов и подзаряжается на 60% всего за 49 минут. Лаконичный корпус с изящной золотой отделкой в тон логотипу марки представлен в трех модных оттенках: розовое золото, благородный синий и кварцевый серый.

Скажите Cheese

Главное достоинтсвосмартфона ZenFone3 вовсе не футуристичный дизайн, как можно подумать с первого взгляда, а фотокамера 13 МПикс со сверхспособностями. Прежде всего, в нее встроен светосильный объектив и система тройной автофокусировки TriTech. Более того, специальный датчик цветокоррекции дополнительно определит объекты с плохой освещенностью и настроит цветопередачу – идеально для ведения прямой трансляции с клубных вечеринок. Также производитель предусмотрел систему оптической и электронной стабилизации, позволяющую добиваться четкой картинки даже во время съемки в движении, что особенно понравится путешественникам.

«На Камчатке мы постоянно снимали пейзажи и, конечно же, делали селфи! Могу сказать, что эта модель создана для автопортретов: наводишь фокус на себя, и кожа разглаживается, свет становится мягче, а цвета контрастнее, - говорит Наталья Османн. – По желанию можно даже увеличить глаза, уменьшить нос и скорректировать контуры лица».