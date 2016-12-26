Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков Лучший презент на праздники - какой он?
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

26 декабря 2016

Вместе навсегда: подарки, которые станут верными помощниками

Полезный, модный и красивый презент на праздники - какой он?

Если в преддверии Нового года и других грядущих праздников вы сбились с ног в поисках подарка, который бы не выглядел банально и действительно пригодился, идеальным решением станут гаджеты. Аргументы очевидны: мы не выпускаем смартфон из рук, а без ноутбука не можем представить рабочие будни. В декабре компания ASUS представила в России ультрабук ZenBook 3 и смартфон ZenFone 3, которые обещают стать digital-сенсацией в 2017 году. Первыми работу дуэта оценили Мурад и Наталья Османн: знаменитые трэвел-блогеры испытали новинки в экстремальных условиях – во время захватывающего путешествия на Камчатку. Рассказываем, что впечатлило создателей проекта #FollowMeTo и почему новинки ASUS станут беспроигрышным презентом.

Легкое решение

Мобильные устройства от ASUS – умные и красивые спутники жизни

Перед командой разработчиков ASUS Golden Ear стояла непростая задача: скрыть технические возможности полноценного компьютера под стильным корпусом сверхлегкого ноутбука. В итоге при весе меньше 1 кг и толщине всего 11,9 мм ультрабук ZenBook3 оснащен процессором Intel® Core™ i7 последнего поколения и оперативной памятью до 16 ГБ. При поддержке специалистов американской компании Harman Kardon для устройства также была создана уникальная аудиотехнология, которой нет ни у одного ультрабука в мире: четыре отдельных высококачественных громкоговорителя воспроизводят безупречно-чистый звук.

Мобильные устройства от ASUS – умные и красивые спутники жизни

Насыщенные цвета и четкое изображение на дисплее, в свою очередь, гарантируют технологии ASUS Splendid и ASUS Tru2life Video – от любимых сериалов и фильмов теперь будет не оторваться. Кстати, смотреть их можно и во время трансатлантического перелета – ультрабук работает от батареи до 9 часов и подзаряжается на 60% всего за 49 минут. Лаконичный корпус с изящной золотой отделкой в тон логотипу марки представлен в трех модных оттенках: розовое золото, благородный синий и кварцевый серый.

Скажите Cheese

Мобильные устройства от ASUS – умные и красивые спутники жизни

Главное достоинтсвосмартфона ZenFone3 вовсе не футуристичный дизайн, как можно подумать с первого взгляда, а фотокамера 13 МПикс со сверхспособностями. Прежде всего, в нее встроен светосильный объектив и система тройной автофокусировки TriTech. Более того, специальный датчик цветокоррекции дополнительно определит объекты с плохой освещенностью и настроит цветопередачу – идеально для ведения прямой трансляции с клубных вечеринок. Также производитель предусмотрел систему оптической и электронной стабилизации, позволяющую добиваться четкой картинки даже во время съемки в движении, что особенно понравится путешественникам.

Мобильные устройства от ASUS – умные и красивые спутники жизни

«На Камчатке мы постоянно снимали пейзажи и, конечно же, делали селфи! Могу сказать, что эта модель создана для автопортретов: наводишь фокус на себя, и кожа разглаживается, свет становится мягче, а цвета контрастнее, - говорит Наталья Османн. – По желанию можно даже увеличить глаза, уменьшить нос и скорректировать контуры лица».

Посмотреть фоторепортаж экспедиции на далекий полуостров можно на сайте проекта #FollowMeTo, а также в соцсетях ASUS:

facebook.com/asus.ru,

vk.com/asus,

twitter.com/asus_russia/,

instagram.com/asus_russia/,

https://www.youtube.com/user/asusru.

Новые ультрабук ASUS ZenBook 3 и смартфон ASUS ZenFone 3 уже представлены в официальном онлайн-магазине ASUS. Более того, в преддверии новогодних праздников приобрести их можно по выгодной акции, что сделает выбор подарка еще приятнее.

На правах рекламы

Wishlist: самые практичные подарки на Новый годВарочные панели Gaggenau с зонами Flex induction и встроенной вытяжкой

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

Здоровье5 фактов о фолиевой кислоте
ЗдоровьеПрямая спина: как сделать осанку красивой?
ТрендыЗимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe
Стиль жизниMercedes-Benz Geländewagen: сила в красоте?

ELLE рекомендует

ПрактикаСвязный рассказ: модные свитера
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году

Лучшее на Elle

ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.