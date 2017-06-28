Вам — Telegram: факты о самом обсуждаемом мессенджере последних дней

Вокруг Telegram в последние дни кипят страсти: в России хотят заблокировать один из самых популярных мессенджеров. Пока Telegram еще в строю, ELLE выбрал наиболее занятные факты о нем. Проект появился на свет более четырех лет назад, после того, как Павел Дуров протестировал технологию шифровки переписки, которую придумал его брат Николай. На Павла эта технология — под непонятным простому пользователю названием MTProto — произвела впечатление, и вскоре мир познакомился с первой версией Telegram. Мессенджер быстро пошел в гору, выбив стул из-под ближайшего и матерого конкурента. Проблемы с WhatsApp, случившиеся как-то раз и длившиеся всего четыре часа, дали Telegram возможность проявить себя. Пока WhatsApp сделали вынужденный перерыв, пользователи оперативно переключились на Telegram. 5 миллионов скачиваний в AppStore — и все, Telegram побил рекорды.



ФОТО PhotoXPress, ТACC

Все мы знаем, как «ниграматно» пишут порой пользователи свои сообщения. Опечатки, конечно, штука веселая и отличный повод для мемов. Но. Быть точным все-таки верней. Написали сообщение — нажимаете в меню кнопку Edit, редактируете текст, сохраняете, и вы молодец. Или малодец? Разработчики Telegram гордятся тем, что их проект нереально взломать. Дуров неоднократно забавлялся, предлагая украсть его аккаунт. Умельцы старались, но почти без толку. «Почти» потому, что один-единственный раз некий умелец поломал механизм шифрования. Персональные данные Дурова он, правда, получить не смог, так что приз достался ему лишь частично — $100 тысяч из предложенных $200. Выбор в пользу Telegram сделал и сам Папа Римский. Как известно, нынешний понтифик — человек продвинутый, интересующийся, в том числе, новыми технологиями. «Как WhatsApp, только лучше», — пояснил свое решение Франциск. Telegram выглядит коммунистическим раем. Пока другие мессенджеры монетизируют все, что только можно, «Телеграм» предлагает баловаться созданием стикеров бесплатно. Все, что требуется, — придумать наклейку в фотошопе и кинуть боту @stickers. Telegram — проект международный во всех смыслах. Сервера мессенджера базируются аж в пяти местах планеты: в Берлине, Лондоне, Сингапуре, Москве и Сан-Франциско. Штаб-квартира же расположена в столице Германии. Все понятно: продвинутый, модный город — где еще обитать команде такого же мессенджера?



ФОТО PhotoXPress, ТACC