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28 июня 2017Кузьмичев Игорь

Вам — Telegram: факты о самом обсуждаемом мессенджере последних дней

Скрытые функции и все самое интересное о детище Павла Дурова

Вокруг Telegram в последние дни кипят страсти: в России хотят заблокировать один из самых популярных мессенджеров. Пока Telegram еще в строю, ELLE выбрал наиболее занятные факты о нем.

Проект появился на свет более четырех лет назад, после того, как Павел Дуров протестировал технологию шифровки переписки, которую придумал его брат Николай. На Павла эта технология — под непонятным простому пользователю названием MTProto — произвела впечатление, и вскоре мир познакомился с первой версией Telegram.

Мессенджер быстро пошел в гору, выбив стул из-под ближайшего и матерого конкурента. Проблемы с WhatsApp, случившиеся как-то раз и длившиеся всего четыре часа, дали Telegram возможность проявить себя. Пока WhatsApp сделали вынужденный перерыв, пользователи оперативно переключились на Telegram. 5 миллионов скачиваний в AppStore — и все, Telegram побил рекорды.


TelegramФОТОPhotoXPress, ТACC

Все мы знаем, как «ниграматно» пишут порой пользователи свои сообщения. Опечатки, конечно, штука веселая и отличный повод для мемов. Но. Быть точным все-таки верней. Написали сообщение — нажимаете в меню кнопку Edit, редактируете текст, сохраняете, и вы молодец. Или малодец?

Разработчики Telegram гордятся тем, что их проект нереально взломать. Дуров неоднократно забавлялся, предлагая украсть его аккаунт. Умельцы старались, но почти без толку. «Почти» потому, что один-единственный раз некий умелец поломал механизм шифрования. Персональные данные Дурова он, правда, получить не смог, так что приз достался ему лишь частично — $100 тысяч из предложенных $200.

Выбор в пользу Telegram сделал и сам Папа Римский. Как известно, нынешний понтифик — человек продвинутый, интересующийся, в том числе, новыми технологиями. «Как WhatsApp, только лучше», — пояснил свое решение Франциск.

Telegram выглядит коммунистическим раем. Пока другие мессенджеры монетизируют все, что только можно, «Телеграм» предлагает баловаться созданием стикеров бесплатно. Все, что требуется, — придумать наклейку в фотошопе и кинуть боту @stickers.

Telegram — проект международный во всех смыслах. Сервера мессенджера базируются аж в пяти местах планеты: в Берлине, Лондоне, Сингапуре, Москве и Сан-Франциско. Штаб-квартира же расположена в столице Германии. Все понятно: продвинутый, модный город — где еще обитать команде такого же мессенджера?


TelegramФОТОPhotoXPress, ТACC

В Telegram можно устроить мегагрупповые чаты, доведя число участников до тысячи.

Telegram — зона, свободная от рекламы. Ее там нет и вроде бы не будет. Хорошо бы.

Разработчики Telegram уверяют, что их проект самый шустрый. Сообщения в мессенджере уходят меньше чем за секунду.

В мессенджере нет лимитов по числу отправленных сообщений, картинок и прочих писем. Нет здесь ограничений и по времени работы в приложениях. Сиди, сколько хочешь.

Чтобы похвастаться миллиардом сообщений в день, Telegram понадобилось меньше полутора лет, а именно 15 месяцев. Впечатляет. Два года назад эта цифра выросла до 10 миллиардов.

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