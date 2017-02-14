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14 февраля 2017

В приложении OK Live появились виртуальные маски для влюбленных

Необычный способ поздравить друзей с Днем святого Валентина

OK Live - стриминговое мобильное приложение, доступное на платформах Android и iOS. К 14 февраля разработчики приготовили подарок для пользователей - возможность примерить в прямом эфире виртуальный бант или маску кота, а также запустить летающие сердечки или целый водопад из сладостей и таким образом поздравить своих друзей.

Все четыре маски, которые доступны на данный момент, точно повторяют движения и мимику пользователя. Кнопка запуска трансляций, как и веб-интерфейс «Одноклассников», получили новое оформление в честь Дня всех влюбленных. Кстати, с помощью масок можно разнообразить не только прямые эфиры, но и записать праздничное видеосообщение друзьям и опубликовать его в своей ленте.

OK Live

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