Смартфон для развлечений: ARCHOS 55b Cobalt

На рынке доступных смартфонов пополнение: вниманию гаджетоманов — мобильный телефон французской марки ARCHOS. На первый взгляд все кажется стандартным: сенсорные клавиши внизу дисплея, задняя и фронтальная камеры, динамик, микрофон, micro-usb слот. Но при более близком рассмотрении есть ряд любопытных нюансов.

Во-первых, сканер отпечатка пальца: он есть у многих современных смартфонов, однако создатели ARCHOS 55b Cobalt разместили его не стандартно внизу экрана, а на задней панели. Довольно удобно, учитывая расположение пальцев при захвате гаджета. Оправдано и обещание доступа к контенту с его помощью за 0,3 секунды.

Во-вторых, телефон имеет довольно приличные габариты (один только экран 5,5 дюймов), но работать с ним удобно, несмотря на размеры. Съемная пластиковая панель устройства имеет легкий изгиб, благодаря которому смартфон удобно лежит в руке и не выскальзывает.

ARCHOS 55b Cobalt, быть может, и не впечатлит поклонников макросъемок и резких селфи, зато весьма угодит интернет-серферам. Тут вам и поддержка 4G/LTE, и четырехъядерный процессор, и 32 Гб памяти, и платформа Android 6.0 Marshmallow, которая дает достаточно быстрый отклик для комфортного взаимодействия со смартфоном, и все тот же экран 5,5''. Доступ к открытым страницам/приложениям достигается одним касанием клавиши на передней панели.