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    03 августа 2017

    Смартфон для развлечений: ARCHOS 55b Cobalt

    Удобный и доступный гаджет для интернет-серфинга, игр и видео

    На рынке доступных смартфонов пополнение: вниманию гаджетоманов — мобильный телефон французской марки ARCHOS. На первый взгляд все кажется стандартным: сенсорные клавиши внизу дисплея, задняя и фронтальная камеры, динамик, микрофон, micro-usb слот. Но при более близком рассмотрении есть ряд любопытных нюансов.

    Смартфон для развлечений: ARCHOS 55b Cobalt

    Во-первых, сканер отпечатка пальца: он есть у многих современных смартфонов, однако создатели ARCHOS 55b Cobalt разместили его не стандартно внизу экрана, а на задней панели. Довольно удобно, учитывая расположение пальцев при захвате гаджета. Оправдано и обещание доступа к контенту с его помощью за 0,3 секунды.

    Смартфон для развлечений: ARCHOS 55b Cobalt

    Во-вторых, телефон имеет довольно приличные габариты (один только экран 5,5 дюймов), но работать с ним удобно, несмотря на размеры. Съемная пластиковая панель устройства имеет легкий изгиб, благодаря которому смартфон удобно лежит в руке и не выскальзывает.

    ARCHOS 55b Cobalt, быть может, и не впечатлит поклонников макросъемок и резких селфи, зато весьма угодит интернет-серферам. Тут вам и поддержка 4G/LTE, и четырехъядерный процессор, и 32 Гб памяти, и платформа Android 6.0 Marshmallow, которая дает достаточно быстрый отклик для комфортного взаимодействия со смартфоном, и все тот же экран 5,5''. Доступ к открытым страницам/приложениям достигается одним касанием клавиши на передней панели.

    Смартфон для развлечений: ARCHOS 55b Cobalt

    Наконец, в ARCHOS 55b Cobalt можно установить одновременно до двух SIM-карт стандартного, микро- и наноформата. Жаль, что в эстетическом смысле выбор не велик: впрочем, цвет «серебряный металлик» вполне универсален. В своей ценовой категории смартфон без натяжки получает 10/10.

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