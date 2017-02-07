Nespresso и BORK представили новую кофемашину Creatista Plus

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Теперь создавать кофейные шедевры можно и дома
Опытный бариста заботится не только о вкусе и аромате кофе, но и о его оформлении. Изысканные узоры и рисунки на поверхности напитка - идеальное завершение великолепно приготовленного кофе. Создатели кофемашины Creatista Plus обещают, что настоящие гурманы смогут побаловать себя множеством напитков, а также приготовить молочную пену, чтобы порадовать гостей искусным латте-артом.
Благодаря широкому функционалу, приготовление кофейно-молочного коктейля становится простой задачей: кофемашина обладает автоматической регулировкой текстуры пены, возможностью создания «микро-пены» и позволяет управлять температурой молока. Creatista Plus - результат коллаборации Nespresso и BORK. Кофемашина имеет корпус из нержавеющей стали и хромированные детали – такой hi-tech дизайн органично дополнит интерьер любой современной кухни.
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