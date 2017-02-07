Nespresso и BORK представили новую кофемашину Creatista Plus

Опытный бариста заботится не только о вкусе и аромате кофе, но и о его оформлении. Изысканные узоры и рисунки на поверхности напитка - идеальное завершение великолепно приготовленного кофе. Создатели кофемашины Creatista Plus обещают, что настоящие гурманы смогут побаловать себя множеством напитков, а также приготовить молочную пену, чтобы порадовать гостей искусным латте-артом.