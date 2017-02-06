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06 февраля 2017Личагина Полина

Мечта хозяйки: что должно быть на каждой кухне

ELLE о главных кухонных аксессуарах

Будь то подготовка к приему в большой компании или ежедневное приготовление ужина, каждой хозяйке (или хозяину) нужен определенный минимальный набор инструментов для кухни, с которыми готовить еду проще и приятнее. ELLE выяснил, какие кухонные инструменты обязательно должны быть в каждом доме.

Планетарный миксер

KitchenAid

KitchenAid

Незаменимый помощник на любой кухне, стационарный миксер избавит от необходимости месить тесто руками, что зачастую чревато грязными пальцами и испорченным маникюром, а также их освободит полностью для других дел. Удивительно, сколько всего можно успеть сделать, пока миксер сам взбивает тесто. Некоторые современные модели миксеров оснащены специальной блокирующей грязь насадкой - это избавит и от дополнительной уборки.

Мерные емкости

Joseph Joseph

Joseph Joseph

Если раньше все любили пользоваться одним мерным стаканом, в нынешних условиях мультитаскинга его не хватит - ингредиенты нужно смешивать быстро и одновременно, а для этого не обойтись без целого набора мерных емкостей. Благо, выбор подобных инструментов для кухни сегодня велик - и мерные емкости можно с легкостью подобрать по цвету и дизайну к кухне.

Разделочная доска из пластика

Oursson

Oursson

Тонкая разделочная доска из пластика, которая легко моется и занимает минимум места в кухонном ящике, - необходимый аксессуар на любой кухне. Важно, чтобы набор досок был сделан из качественного пластика, который не боится царапин от ножа и горячей воды в машине.

Терка для сыра

ИКЕА

ИКЕА

Очень многие блюда обязаны своим незабываемым вкусом посыпанному сверху тертому сыру, поэтому сырная терка на кухне должна находиться на самом видном месте. Лучше всего выбирать терку-трасформер для разного количества сыров и для разных видов.

Набор ножей

Mayer&Boch

Mayer&Boch

Среди всех наборов кухонных инструментов особенно выделяется компактный стенд с ножами. У каждого шефа должен быть соответствующий нож, так что каждая кухня должна быть экипирована мультифункциональным набором из 5-7 ножей для любого вида работ. Хлебный, для мяса, поварской, сырный и несколько утилитарных ножей - это необходимый минимум.

Овощечистка

TalleR

TalleR

Хорошая овощечистка, способная справиться даже с твердой тыквой или скользким авокадо, серьезно облегчит жизнь на кухне. Для того, чтобы она служила долго, следует отдавать предпочтение подобным кухонным приспособлениям с алюминиевой ручкой, соединенной с лезвием металлическими скобами.

Кухонные весы

Sencor

Sencor

Обязательным аксессуаром на любой кухне станут и миниматюрные кухонные весы, помогающие расчитать рецепт до малейших граммов. Особенно кухонные весы пригодятся тем, кто готовит сложные блюда из нескольких составляющих. Весы нового поколения могут быть и в виде монолитной пластиковой поверхности с индикатором веса, и в форме чаши, позволяющей взвешивать не только твердые предметы, но и жидкости.

Коландер

Alveus

Alveus

Чтобы при сливе картошки или спагетти в мойку не вываливалась половина ужина, пора обзавестись коландером - по сути, обыкновенным дуршлагом с дополнительным глубоким поддоном из нержавеющей стали или пластмассы, который повторяет по форму моечную чашу. С таким кухонным инструментом процесс будет куда более удобен - хотя бы потому что он прочно стоит в мойке, не рискуя перевернуться, как обычный дуршлаг.

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