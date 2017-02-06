Мечта хозяйки: что должно быть на каждой кухне

Будь то подготовка к приему в большой компании или ежедневное приготовление ужина, каждой хозяйке (или хозяину) нужен определенный минимальный набор инструментов для кухни, с которыми готовить еду проще и приятнее. ELLE выяснил, какие кухонные инструменты обязательно должны быть в каждом доме.

Планетарный миксер

KitchenAid

Незаменимый помощник на любой кухне, стационарный миксер избавит от необходимости месить тесто руками, что зачастую чревато грязными пальцами и испорченным маникюром, а также их освободит полностью для других дел. Удивительно, сколько всего можно успеть сделать, пока миксер сам взбивает тесто. Некоторые современные модели миксеров оснащены специальной блокирующей грязь насадкой - это избавит и от дополнительной уборки.

Мерные емкости

Joseph Joseph

Если раньше все любили пользоваться одним мерным стаканом, в нынешних условиях мультитаскинга его не хватит - ингредиенты нужно смешивать быстро и одновременно, а для этого не обойтись без целого набора мерных емкостей. Благо, выбор подобных инструментов для кухни сегодня велик - и мерные емкости можно с легкостью подобрать по цвету и дизайну к кухне.

Разделочная доска из пластика

Oursson

Тонкая разделочная доска из пластика, которая легко моется и занимает минимум места в кухонном ящике, - необходимый аксессуар на любой кухне. Важно, чтобы набор досок был сделан из качественного пластика, который не боится царапин от ножа и горячей воды в машине.

Терка для сыра

ИКЕА

Очень многие блюда обязаны своим незабываемым вкусом посыпанному сверху тертому сыру, поэтому сырная терка на кухне должна находиться на самом видном месте. Лучше всего выбирать терку-трасформер для разного количества сыров и для разных видов.

Набор ножей

Mayer&Boch

Среди всех наборов кухонных инструментов особенно выделяется компактный стенд с ножами. У каждого шефа должен быть соответствующий нож, так что каждая кухня должна быть экипирована мультифункциональным набором из 5-7 ножей для любого вида работ. Хлебный, для мяса, поварской, сырный и несколько утилитарных ножей - это необходимый минимум.

Овощечистка

TalleR

Хорошая овощечистка, способная справиться даже с твердой тыквой или скользким авокадо, серьезно облегчит жизнь на кухне. Для того, чтобы она служила долго, следует отдавать предпочтение подобным кухонным приспособлениям с алюминиевой ручкой, соединенной с лезвием металлическими скобами.

Кухонные весы

Sencor

Обязательным аксессуаром на любой кухне станут и миниматюрные кухонные весы, помогающие расчитать рецепт до малейших граммов. Особенно кухонные весы пригодятся тем, кто готовит сложные блюда из нескольких составляющих. Весы нового поколения могут быть и в виде монолитной пластиковой поверхности с индикатором веса, и в форме чаши, позволяющей взвешивать не только твердые предметы, но и жидкости.

Коландер

Alveus