LG представил новые смартфоны К-серии

31 января компания LG представила в России модели средней ценовой категории LG K10 2017, LG K8 2017 и LG K7 2017. Новинки оснащены продвинутыми фронтальными камерами и удобными пользовательскими функциями, унаследованными от устройств премиум-класса. Сочетание различных материалов, тонкий корпус и гладкость граней стекла не оставят равнодушными ценителей современного стиля.

Модель LG K10 2017 обладает широкоформатной селфи-камерой с углом обзора 120 градусов - владельцам такого смартфона не придется беспокоиться о том, что в кадр не помещаются все друзья. Есть и другие преимущества этого гаджета. Многофункциональная кнопка на задней поверхности телефона способна выполнять сразу несколько задач: сканирование пальца, селфи в одно касание и скриншот экрана.

5,3-дюймовый дисплей смартфона с технологией In-Сell Touch обеспечивает моментальный отклик на касание, а также отличное качество изображения.