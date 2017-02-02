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02 февраля 2017

LG представил новые смартфоны К-серии

Передовые технологии теперь доступны максимально широкому кругу пользователей

31 января компания LG представила в России модели средней ценовой категории LG K10 2017, LG K8 2017 и LG K7 2017. Новинки оснащены продвинутыми фронтальными камерами и удобными пользовательскими функциями, унаследованными от устройств премиум-класса. Сочетание различных материалов, тонкий корпус и гладкость граней стекла не оставят равнодушными ценителей современного стиля.

Модель LG K10 2017 обладает широкоформатной селфи-камерой с углом обзора 120 градусов - владельцам такого смартфона не придется беспокоиться о том, что в кадр не помещаются все друзья. Есть и другие преимущества этого гаджета. Многофункциональная кнопка на задней поверхности телефона способна выполнять сразу несколько задач: сканирование пальца, селфи в одно касание и скриншот экрана.

5,3-дюймовый дисплей смартфона с технологией In-Сell Touch обеспечивает моментальный отклик на касание, а также отличное качество изображения.


LG K10 Gold (1)
LG K10 Gold (2)

С LG K8 2017 делать селфи просто и удобно: благодаря функции «Интервальная съемка» по жесту руки достаточно дважды сжать и разжать кулак - серия из 4 фотографий готова! Смартфон оснащен 4-ядерным процессором и съемным аккумулятором для выполнения различных задач, а большой 5.0” HD дисплей поможет насладиться всеми яркими деталями фотографий.


LG K7 2017 порадует своего владельца отличными снимками. 8-мегапксельная основная и 5-мегапиксельная селфи-камера помогут вам запечатлеть лучшие моменты своей жизни. Функции «Виртуальная вспышка» и «Съемка в одно касание» облегчат процесс фотографирования. Поддержка высокоскоростного 4G LTE позволит моментально размещать новые фото и видео в социальных сетях, просматривать ролики и общаться.

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