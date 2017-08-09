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    09 августа 2017

    Как правильно гладить вещи: тонкости обращения с парогенератором нового поколения

    Почему все без ума от хита Philips Perfect Care Elite?

    Как случилось, что гладить вещи перестало считаться тяжкой семейной повинностью? И разве можно было предположить еще несколько лет назад, что утюги перестанут уступать профессиональному оборудованию? Будем честны: прибор, о котором пойдет речь, очень сильно отличается от обычного утюга. Но принцип его работы похож - это глажка и отпаривание. С той лишь разницей, что теперь это делать легко, просто, приятно и удобно. А результат окажется просто фантастическим.

    Как правильно гладить вещи: тонкости обращения с парогенератором нового поколения

    Знакомьтесь - это парогенератор нового поколения Philips Perfect Care Elite. Он знаменит тем, что гладит все: технология OptimalTemp позволяет ему браться за любые ткани от джинсовой до тончайшего шелка. Не нужно больше регулировать температуру - прибор все делает сам. Никакого риска сжечь ткань - вы гладите, а парогенератор выбирает режим.

    Как правильно гладить вещи: тонкости обращения с парогенератором нового поколения

    Деликатная глажка - это настоящее ноу-хау Philips. Прибор скользит за счет специальной гладкой поверхности - премиальная устойчивая подошва из специальной стали прочнее алюминия.

    Чтобы сжечь ткань, надо очень постараться - температура здесь всегда оптимальная, а пар подается равномерно. Кроме того, прибор с нагретой подошвой теперь можно оставлять на гладильной доске - и это абсолютно безопасно. Слышали бы об этом наши мамы, которым такие чудеса научно-технического прогресса в свое время даже не снились!

    Как правильно гладить вещи: тонкости обращения с парогенератором нового поколения

    Нетрудно догадаться, что сегодня никто не мучается из-за чистки накипи - специальная функция Easy De-Cals Plus работает сама. Звуковые и световые индикаторы подскажут, что пришло время очистки. Для этого просто надо дать прибору остыть, снять клапан и вылить воду с накипью.

    Управлять парогенератором просто - резервуар воды легко снимается, а его объем 1,8 л позволяет использовать прибор хоть 2 часа, не подливая воду. Чудеса, да и только!

    Как правильно гладить вещи: тонкости обращения с парогенератором нового поколения

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