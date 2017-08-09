Как правильно гладить вещи: тонкости обращения с парогенератором нового поколения

Как случилось, что гладить вещи перестало считаться тяжкой семейной повинностью? И разве можно было предположить еще несколько лет назад, что утюги перестанут уступать профессиональному оборудованию? Будем честны: прибор, о котором пойдет речь, очень сильно отличается от обычного утюга. Но принцип его работы похож - это глажка и отпаривание. С той лишь разницей, что теперь это делать легко, просто, приятно и удобно. А результат окажется просто фантастическим.

Знакомьтесь - это парогенератор нового поколения Philips Perfect Care Elite. Он знаменит тем, что гладит все: технология OptimalTemp позволяет ему браться за любые ткани от джинсовой до тончайшего шелка. Не нужно больше регулировать температуру - прибор все делает сам. Никакого риска сжечь ткань - вы гладите, а парогенератор выбирает режим.

Деликатная глажка - это настоящее ноу-хау Philips. Прибор скользит за счет специальной гладкой поверхности - премиальная устойчивая подошва из специальной стали прочнее алюминия. Чтобы сжечь ткань, надо очень постараться - температура здесь всегда оптимальная, а пар подается равномерно. Кроме того, прибор с нагретой подошвой теперь можно оставлять на гладильной доске - и это абсолютно безопасно. Слышали бы об этом наши мамы, которым такие чудеса научно-технического прогресса в свое время даже не снились!