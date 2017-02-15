Москва, я люблю тебя! гид по столице
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

15 февраля 2017

ELLE Obsession: кофемашина Saeco PicoBaristo

Все, что нужно знать о самом продвинутом гаджете для кофе-гурманов

Для истинного кофемана выбор кофемашины — почти как поиск идеальной спутницы жизни. С автоматической кофемашиной Saeco PicoBaristo отношения складываются сразу: эта помощница имеет набор полезных опций и феноменальную память, благодаря чему готовит кофе так, как нравится именно вам.

1

Сохранять можно все: предпочитаемый объем и температуру каждого вида напитка (включая пропорции молока), его крепость, степень помола кофейных зерен.

За пару нажатий Saeco PicoBaristo приготовит один из 11 напитков, пять из которых вынесены кнопками прямого запуска на фронтальную панель (эспрессо, лунго, кафе крема, капучино, латте макиато), а остальные — вроде ристретто — спрятаны за отдельной клавишей специальных напитков.

1

Особого внимания достоин фильтр для воды AquaClean: его хватит на 5000 чашек кофе без очистки от накипи.

Встроенный кувшин для молока и вовсе самоочищается. Причем промывать его можно после каждого использования простым нажатием кнопки. Кстати, молочный спот дважды взбивает молоко, так что пена получается очень нежной и подается в чашку без разбрызгивания. Кувшин с остатками молока можно хранить в холодильнике.

1
1

Кофемашина Saeco Picobaristo отлично справляется с приготовлением кофе: будь то эспрессо или американо, капучино или латте. 10 степеней помола зерна дают возможность подобрать оптимальный режим для любых видов зерен, а встроенная память - сохранить выбранные настройки, чтобы каждое утро наслаждаться любимым напитком без промедления.

Материалы по темам

Nespresso и BORK представили новую кофемашину Creatista PlusЗубная фея: щетка для детей Philips Sonicare for KidsМечта хозяйки: что должно быть на каждой кухне

ELLE проекты

Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением
Базовый гардероб20 идеальных пар кроссовок на весну
Альтернатива «голым» платьямНовый звездный тренд: «декольте наоборот»

Читайте также

ПрактикаОт всего сердца: 6 лучших бьюти-подарков
ТехникаNespresso и BORK представили новую кофемашину Creatista Plus
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
ТехникаМечта хозяйки: что должно быть на каждой кухне

ELLE рекомендует

Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
Практика7 лайфхаков, чтобы получить волосы как у Ким Кардашьян
ЗвездыЖены и подруги самых богатых мужчин в мире

Лучшее на Elle

Практика20 идеальных пар кроссовок на весну
ЕдаПо крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой
ТрендыМодный маникюр 2017: основные тенденции
ТрендыКрасота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017
ПрактикаМакияж для романтического свидания
ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

6 правил вкусного кофе

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.