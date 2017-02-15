ELLE Obsession: кофемашина Saeco PicoBaristo

Для истинного кофемана выбор кофемашины — почти как поиск идеальной спутницы жизни. С автоматической кофемашиной Saeco PicoBaristo отношения складываются сразу: эта помощница имеет набор полезных опций и феноменальную память, благодаря чему готовит кофе так, как нравится именно вам.

Сохранять можно все: предпочитаемый объем и температуру каждого вида напитка (включая пропорции молока), его крепость, степень помола кофейных зерен.

За пару нажатий Saeco PicoBaristo приготовит один из 11 напитков, пять из которых вынесены кнопками прямого запуска на фронтальную панель (эспрессо, лунго, кафе крема, капучино, латте макиато), а остальные — вроде ристретто — спрятаны за отдельной клавишей специальных напитков.

Особого внимания достоин фильтр для воды AquaClean: его хватит на 5000 чашек кофе без очистки от накипи.

Встроенный кувшин для молока и вовсе самоочищается. Причем промывать его можно после каждого использования простым нажатием кнопки. Кстати, молочный спот дважды взбивает молоко, так что пена получается очень нежной и подается в чашку без разбрызгивания. Кувшин с остатками молока можно хранить в холодильнике.