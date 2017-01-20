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Стиль жизни

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20 января 2017

Будущее здесь: новый Е-Класс купе

Компания Mercedes-Benz представила новый E-Класс купе

Компания Mercedes-Benz является одним из лидеров мирового автомобильного рынка – и в области дизайнерских решений, и в области внедрения самых современных технологий. Недавно ей был представлен новый Е-класс купе в линейке автомобилей класса Gran Turismo. Машина обладает интеллектуальными технологиями семейства E-Класса с расширенной интеграцией смартфонов, большой приборной панелью и новейшими вспомогательными системами, которые позволяют, помимо прочего, двигаться в полуавтоматическом режиме.

Будущее здесь: новый Е-Класс купе
Будущее здесь: новый Е-Класс купе
Будущее здесь: новый Е-Класс купе
Будущее здесь: новый Е-Класс купе

Дизайн автомобиля основан на сочетании темпераментности и хладнокровности одновременно. Передняя часть кузова интересна глубоко посаженной спортивной решеткой радиатора, а мускулистая задняя часть кузова – узким боковым остеклением. Такими четкими формами дизайн купе олицетворяет одновременно роскошь и стиль, спорт и люкс.

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