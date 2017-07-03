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    03 июля 2017

    Бренд IQOS представил обновленную версию популярного девайса

    Инновационная система нагревания табака стала еще более совершенной

    Начиная с июля все поклонники системы нагревания табака IQOS смогут приобрести новую версию девайса. Усовершенствования коснулись многих аспектов ― от технических характеристик до внешнего вида. Одними из главных преимуществ обновленной версии можно считать скорость зарядки (теперь этот процесс занимает всего четыре минуты), а также возможность синхронизации со смартфоном.

    Обновленный девайс IQOS

    «Наш инновационный бездымный продукт освободил своих пользователей и их окружение от сигаретного дыма, а сейчас он меняется сам. В основе новой модели IQOS 2.4PLUS лежат передовые технологические решения и современные дизайнерские разработки, которые способствуют еще большему комфорту при использовании этой революционной альтернативы сигаретам», – говорит Бертран Бонвин, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси.


    Презентацию посетили амбассадор бренда Алена Долецкая, Константин Крюков, Саша Федорова, Елизавета Пескова, Василий Аккерман и многие другие.

    Константин Крюков

    Константин Крюков

    Алена Долецкая

    Алена Долецкая

    Елизавета Пескова

    Елизавета Пескова

    Дарья Яструбицкая

    Дарья Яструбицкая

    Арцвик Арутюнян

    Арцвик Арутюнян

    Саша Федорова

    Саша Федорова

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