Бренд IQOS представил обновленную версию популярного девайса

Начиная с июля все поклонники системы нагревания табака IQOS смогут приобрести новую версию девайса. Усовершенствования коснулись многих аспектов ― от технических характеристик до внешнего вида. Одними из главных преимуществ обновленной версии можно считать скорость зарядки (теперь этот процесс занимает всего четыре минуты), а также возможность синхронизации со смартфоном.

«Наш инновационный бездымный продукт освободил своих пользователей и их окружение от сигаретного дыма, а сейчас он меняется сам. В основе новой модели IQOS 2.4PLUS лежат передовые технологические решения и современные дизайнерские разработки, которые способствуют еще большему комфорту при использовании этой революционной альтернативы сигаретам», – говорит Бертран Бонвин, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси.