7 спектаклей, которые стоит увидеть в феврале

Стеклянный зверинец, Театр наций

Культовая пьеса знаменитого американского писателя Тенниси Уильямса о сложных семейных отношениях в некогда богатой семье. Деспотичная мать мучает окружающих, любя и ненавидя их одновременно. Вопросы свободы личности и противоречивости человеческой природы – основные в спектакле. Главную роль в пьесе Уильямса исполнила Марина Неелова.

#ЧеСтихи, Центр имени Вс. Мейерхольда

Спектакль для тех, кто не верит, что сегодня существуют отличные современные поэты. Молодые и талантливые актеры со сцены зачитывают стихи Дмитрия Воденникова и Веры Павловой, Анны Рус и Федора Сваровского, Али Кудряшевой и Анны Лонгвиновой, а также многих других. С учетом того, что современная поэзия почти всегда – личное высказывание, спектакль обязательно заденет вас за живое.

Амфитрион, Мастерская Петра Фоменко

Знакомая многим пьеса Мольера в постановке французского театрального режиссера Кристофа Рока из комедии превращается в драматичную философскую историю – о страхе потерять собственную личность, о правителях и рабах, о том, чем оборачивается в итоге всякая власть. Как всегда бывает в Мастерской Петра Фоменко, спектакль получился камерным, благодаря чему героям спектакля невозможно не сопереживать.

Апельсины & лимоны, театр им. А. С. Пушкина

К юбилею знаменитой актрисы Веры Алентовой в театре имени А. С. Пушкина громкая премьера – новая постановка классической английской пьесы Ноуэла Коуарда «Сенная лихорадка». История о вышедшей на пенсию актрисе, которая никак не может смириться с тем, что она больше не играет в театре: привыкшая к сцене, она превращает всех окружающих людей в героев собственной пьесы, так что уже не понять, где вымысел, а где правда.

Демократия, РАМТ

Политикой занимаются те же люди, которых мы видим вокруг себя каждый день: со своими проблемами, идеалами, счастьем и несчастьем. Во многом, именно этому (а также теме свободы и личного выбора) посвящен спектакль «Демократия» по пьесе английского драматурга Майкла Фрейна. История основана на реальных событиях, которые произошли в ФРГ в 1974 году, когда выяснилось, что референтом канцлера Германии является шпион из ГДР.

Море деревьев, Гоголь-центр

Постановка Филиппа Авдеева посвящена главной мечте каждого человека – чтобы детство не кончалось никогда. Ведь вместе с ним зачастую исчезает способность свободно думать и фантазировать. Поэтому в пьесе, сочиненной Любой Стрижак, герои могут «менять облик», превращаясь то в индейцев, то в пиратов, то в средневековых французов. Музыку к постановке написал Антон Севидов из группы Tesla Boy, а одну из главных ролей сыграл Риналь Мухаметов, который участвовал в съемках нашумевшего блокбастера Федора Бондарчука «Притяжение».

Константин Райкин. Своим голосом. Сатирикон