5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества

Даже не верится, что все закончилось. Долгожданный бой курантов раздался, вы получили чудесные подарки от близких и волнующее поздравление от старинного друга. Вместе с радостью праздник принес с собой горы посуды, поля мишуры и серпантина, осколки елочных игрушек, за которые пора приниматься в срочном порядке. Уборка после Нового года может превратиться в настоящее испытание, но только не для вас. С советами от экспертов онлайн-сервиса YouDo.com вы мигом приведете квартиру в приличный вид после вечеринки. Вот пять суперспособов сделать это быстро и безболезненно.

1. Заказать уборку

Постновогодняя уборка приравнивается к генеральной. Даже если окна мыть не надо, после праздника остается много мусора и процесс растягивается на целый день. Если начинать год с разгребания завалов не входило в ваши планы, обратитесь за услугами к профессиональному клинеру. Пока он будет наводить порядок, вы успеете потратить подаренный на Новый год сертификат в маникюрном салоне, парикмахерской или магазине косметики.

2. Позвать подруг

Чем больше рабочих рук, тем быстрее справитесь с завалом. Позовите в гости подруг, которые помогали организовать праздник и встречали Новый год с вами. Договоритесь о совместной уборке заранее, до вечеринки. Соберите крупный мусор и разделите квартиру на зоны: сами займитесь кухней, подругам поручите комнаты. За уборку наградите себя походом в кино и шампанским по окончанию. Маленькая хитрость, если выберите кино: купите билеты заранее онлайн, например, на сервисе «Киноход». С четким дедлайном уборка пойдет быстрее.

3. Провести уборку по методу «КонМари»

Японка Мари Кондо известна благодаря своей книге, в которой она рассказала, как навести порядок в доме и в жизни. Суть этого метода уборки заключается в том, чтобы упорядочить вещи в квартире так, чтобы на поддержание чистоты в доме уходило как можно меньше времени. Для начала нужно избавиться от хлама. Подготовьте 3-5 мешков и рассортируйте вещи: лишние и ветхие выбросите, годные подарите или отдайте на благотворительность, нужные — расположите на полках и в шкафах. Согласно методу «КонМари», одежду лучше размещать не в стопках, а вешать, сворачивать из нее валики или складывать по формату предмета — так проще поддерживать порядок.

4. Сделать все самой под любимую музыку

Начать ходить на йогу вы пообещали себе ‪с 9 января‬, а пока потребность в физической нагрузке восполнит постпраздничная уборка в квартире. Включите последний альбом Бейонсе или любимое радио, наденьте леггинсы с космическим рисунком, удобную майку и приступайте к делу. Опытные клинеры признаются, что делать уборку у себя дома сложно, слишком много отвлекающих факторов. Разговор по скайпу с сестрой, перерыв на перекус и чай, публикация фотографий с вечеринки в Instagram — и процесс затягивается на несколько часов. Разделите уборку на этапы и отведите для каждого определенное время: на кухню — 90 минут, на ванную — около часа, а также по часу на каждую комнату. Установите таймер, чтобы не увлекаться.

Собрать мусор Уборку лучше начать со сбора мусора. Новый год — это время начать жизнь без ненужных, но «такжалковыкидывать» вещей. Сложите в прочный мусорный пакет крупные предметы, которые собираетесь выбросить, чтобы не мешались под рукой. От мелких конфетти и елочных иголок можно будет избавиться позже с помощью пылесоса. Навести порядок в комнатах Очистить столы, шкафы и подоконники, пострадавшие в новогоднюю ночь, поможет меламиновая губка. Она похожа на ластик и эффективнее многих чистящих средств справляется со сложными пятнами — даже от свеч, фломастеров. Если ваш любимый деревянный стол оказался заляпан брызгами шампанского, протрите его влажной тряпкой, а затем просушите феном — пятна быстро отойдут. Для мытья пола выбирайте средства, которые не сильно мылятся, иначе придется выполнять двойную работу, пытаясь удалить пену.

Заняться кухней Кухне в Новый год особенно достается. Начните уборку с мытья посуды, чтобы освободить раковину и получить доступ к воде. Плиту помогут очистить крем или гель. Для духовки используйте жироудалители. Накануне Нового года холодильник был заполнен десятком праздничных блюд, теперь он выглядит не очень привлекательно — разберите продукты, выбросите все лишнее.

5. Поручить уборку роботам и умным средствам