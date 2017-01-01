Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

01 января 2017

5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества

Советы, как избавиться от послепраздничной рутины

Даже не верится, что все закончилось. Долгожданный бой курантов раздался, вы получили чудесные подарки от близких и волнующее поздравление от старинного друга. Вместе с радостью праздник принес с собой горы посуды, поля мишуры и серпантина, осколки елочных игрушек, за которые пора приниматься в срочном порядке. Уборка после Нового года может превратиться в настоящее испытание, но только не для вас. С советами от экспертов онлайн-сервиса YouDo.com вы мигом приведете квартиру в приличный вид после вечеринки. Вот пять суперспособов сделать это быстро и безболезненно.

1. Заказать уборку

Постновогодняя уборка приравнивается к генеральной. Даже если окна мыть не надо, после праздника остается много мусора и процесс растягивается на целый день. Если начинать год с разгребания завалов не входило в ваши планы, обратитесь за услугами к профессиональному клинеру. Пока он будет наводить порядок, вы успеете потратить подаренный на Новый год сертификат в маникюрном салоне, парикмахерской или магазине косметики.

5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества

2. Позвать подруг

Чем больше рабочих рук, тем быстрее справитесь с завалом. Позовите в гости подруг, которые помогали организовать праздник и встречали Новый год с вами. Договоритесь о совместной уборке заранее, до вечеринки.

Соберите крупный мусор и разделите квартиру на зоны: сами займитесь кухней, подругам поручите комнаты. За уборку наградите себя походом в кино и шампанским по окончанию. Маленькая хитрость, если выберите кино: купите билеты заранее онлайн, например, на сервисе «Киноход». С четким дедлайном уборка пойдет быстрее.

5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества

3. Провести уборку по методу «КонМари»

Японка Мари Кондо известна благодаря своей книге, в которой она рассказала, как навести порядок в доме и в жизни. Суть этого метода уборки заключается в том, чтобы упорядочить вещи в квартире так, чтобы на поддержание чистоты в доме уходило как можно меньше времени. Для начала нужно избавиться от хлама.

Подготовьте 3-5 мешков и рассортируйте вещи: лишние и ветхие выбросите, годные подарите или отдайте на благотворительность, нужные — расположите на полках и в шкафах. Согласно методу «КонМари», одежду лучше размещать не в стопках, а вешать, сворачивать из нее валики или складывать по формату предмета — так проще поддерживать порядок.

4. Сделать все самой под любимую музыку

Начать ходить на йогу вы пообещали себе ‪с 9 января‬, а пока потребность в физической нагрузке восполнит постпраздничная уборка в квартире. Включите последний альбом Бейонсе или любимое радио, наденьте леггинсы с космическим рисунком, удобную майку и приступайте к делу.

Опытные клинеры признаются, что делать уборку у себя дома сложно, слишком много отвлекающих факторов. Разговор по скайпу с сестрой, перерыв на перекус и чай, публикация фотографий с вечеринки в Instagram — и процесс затягивается на несколько часов. Разделите уборку на этапы и отведите для каждого определенное время: на кухню — 90 минут, на ванную — около часа, а также по часу на каждую комнату. Установите таймер, чтобы не увлекаться.

5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества

Собрать мусор

Уборку лучше начать со сбора мусора. Новый год — это время начать жизнь без ненужных, но «такжалковыкидывать» вещей. Сложите в прочный мусорный пакет крупные предметы, которые собираетесь выбросить, чтобы не мешались под рукой. От мелких конфетти и елочных иголок можно будет избавиться позже с помощью пылесоса.

Навести порядок в комнатах

Очистить столы, шкафы и подоконники, пострадавшие в новогоднюю ночь, поможет меламиновая губка. Она похожа на ластик и эффективнее многих чистящих средств справляется со сложными пятнами — даже от свеч, фломастеров. Если ваш любимый деревянный стол оказался заляпан брызгами шампанского, протрите его влажной тряпкой, а затем просушите феном — пятна быстро отойдут. Для мытья пола выбирайте средства, которые не сильно мылятся, иначе придется выполнять двойную работу, пытаясь удалить пену.

5 суперспособов убрать квартиру после новогоднего торжества

Заняться кухней

Кухне в Новый год особенно достается. Начните уборку с мытья посуды, чтобы освободить раковину и получить доступ к воде. Плиту помогут очистить крем или гель. Для духовки используйте жироудалители. Накануне Нового года холодильник был заполнен десятком праздничных блюд, теперь он выглядит не очень привлекательно — разберите продукты, выбросите все лишнее.

5. Поручить уборку роботам и умным средствам

Отличным помощником в наведении порядка после новогодней вечеринки станет умная техника. Попросите в подарок на Новый год робот-пылесос, отпариватель или посудомоечную машину. Пока будете выносить мусор или раскладывать вещи по местам, умная техника соберет кусочки орехов, чипсов, еловые иголки и блестки с праздничных платьев. А посудомоечная и стиральная машины будут параллельно мыть посуду и стирать полотенца.

Когда квартира наконец вернется в привычный вид, станет чистой и сияющей, не забудьте наградить себя за труды серией любимого сериала с эклерами и ароматным чаем.

Праздничный календарь ELLE: что делать 1 января?RES: новые коллекции фарфора

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиКак звезды отметили Новый год
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
Стиль жизниПраздничный календарь ELLE: что делать 1 января?
ЗвездыС Новым годом! Поздравления от звезд

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.