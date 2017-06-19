10 идеальных пешеходных маршрутов по Москве

По центру Москвы

Прекрасный маршрут длиной 5 километров для тех, кто хочет увидеть наиболее известные достопримечательности Москвы, и параллельно заняться покупками. Начиная свой путь с Театральной площади, можно пройти до Лубянской площади и Китай-города. Оттуда, свернув в старые (и кое-где даже тихие) московские переулки, легко добраться до ГУМа с его многочисленными бутиками ведущих мировых брендов. Далее – можно обойти Кремль вокруг, чтобы оценить просторы центра города и его историческую часть. Вернувшись к ГУМу, легко добираемся до метро «Площадь революции», и смело отправляемся по своим делам.

Александровский сад ФОТО Getty, Тасс

Большой театр ФОТО Getty, Тасс

Шумные улицы и бульвары Москвы

Этот 8-километровый маршрут – отличный способ познакомиться с главными улицами Москвы, и прогуляться по широким бульварам города. Начиная путь от станции метро Арбатская, стоит, прежде всего, пройти по Старому и Новому Арбату – с многочисленными барами, сувенирными магазинами, кафе и магазинами (обязательно загляните в ТЦ «Весна»!). После этого можно подняться по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей, и пойти дальше – до Петровки. Чтобы продлить удовольствие, лучше всего не обходить стороной и Столешников переулок, который буквально преобразился в последние несколько лет. Закончить маршрут можно на Театральной площади, и сходить в один из ближайших музеев Кремля.

ЦУМ ФОТО Getty, Тасс

Стена Цоя на Арбате ФОТО Getty, Тасс

От Китай-города до Пятницкой улицы

Маршрут не очень длинный (4 километра), но вполне подойдет для ознакомления с центром столицы. Выйдя из метро на Китай-городе, сворачиваем на Варварку и, любуясь древними церквями, расположенными по сторонам, идем к мосту через Москва-реку. Здесь лучше не сразу отправляться к Пятницкой улице, а пойти в обход, чтобы пройтись по тихим улочкам города, которых осталось в столице не так много. К тому же, в результате вы сможете выйти прямиком к Третьяковской галерее, и посетить одну из выставок. Ну а потом можно идти и на Пятницкую, чтобы зайти в один из баров или кафе, которых здесь множество.

Вид с Большого Москворецкого моста ФОТО Getty, Тасс

Третьяковская галерея ФОТО Getty, Тасс

От Цветного бульвара до Китай-города

Если вам нужно совершить покупки в конерах молодых классных брендов и посмотреть Москву – вам стоит начинать свой маршрут от Цветного бульвара (с ТЦ «Цветной» и «Неглинная») и по Рождественке идти к Кузнецкому мосту, где непременно стоит посетить смотровую площадку знаменитого Центрального детского магазина. После можно вернуться к Рождественскому бульвару и, пройдясь по знаменитому Чистопрудному бульвару, выйти на Покровку, идеально подходящую для прогулок. По ней вы и дойдете до Китай-города.

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре ФОТО Getty, Тасс

Чистопрудный бульвар ФОТО Getty, Тасс

Парковая полоса

Еще один хороший способ сочетать культурную программу с наслаждением природой – пройтись от Кропоткинской до Нескучного сада. Во-первых, в начале пути вы сможете зайти в ГМИИ им. Пушкина, где всегда проходят замечательные выставки. Во-вторых, увидите Храм Христа Спасителя и самую модную площадку Москвы – территорию бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной. И, в-третьих, вы прогуляетесь по Пару Горького и Нескучному саду – главным паркам столицы.

Нескучный сад ФОТО Getty, Тасс

От Тверской до Красных ворот

Маршрут длиной почти 5 километров хорош уже тем, что вы пройдете всю Тверскую улицу насквозь – а это одна из самых красивых улиц Москвы! Дойдя до Исторического музея (который, если время позволяет, стоит непременно посетить), можно взять стаканчик мороженого в ГУМе и отправиться дальше – по Никольской улице к Лубянской площади. Здесь расположено много интересных кафе и баров, а также – знаменитый книжный магазин «Библио-глобус»: находка для книголюбов. После этого стоит подниматься вверх по Мясницкой, держа путь к метро Красные ворота.

ГУМ ФОТО Getty, Тасс

Дом Лобанова-Ростовского ФОТО Getty, Тасс

Монументальные дома и Новодевичий монастырь

Выйдя на Фрунзенской, отправляемся в небольшой парк при усадьбе Трубецких. Далее, по широким улицам, отправляемся к Новодевичьему монастырю, наслаждаясь по пути монументальной советской архитектурой – этот район всегда считался весьма престижным, и потому дома здесь строили на века, в прямом смысле слова. После посещения монастыря можно направиться к метро Спортивная или – к Фрунзенской набережной.

Новодевичий монастырь ФОТО Getty, Тасс

От памятника Владимиру Маяковскому до МАММ

Пройдясь по Садовому кольцу (и заглянув в знаменитую «Нехорошую квартиру» Михаила Булгакова, при желании), скорее сворачиваем в переулки у Патриарших прудов. Здесь много уютных кафе и небольших баров – маленькая Европа в центре Москвы. Далее движемся к Арбату и заходим в ресторан «Прага», а после направляемся к Кропоткинской и Мультимедиа Арт Музею – перед тем, как зайти в метро, стоит непременно прогуляться по Пречистенке, где сохранились дома из совершенно разных эпох.

Памятник Владимиру Маяковскому ФОТО Getty, Тасс

Храм Христа Спасителя ФОТО Getty, Тасс

МГУ и окрестности

Отличную прогулку можно совершить, выйдя на станции метро Воробьевы горы и направившись к метро Университет. По пути – прекрасная зеленая зона Москвы, а также комплекс зданий МГУ. Простор, воздух, монументальные здания – в этом маршруте есть все, что нужно для спокойной и умиротворенной прогулки. Идеальный выбор для летнего теплого вечера.

МГУ ФОТО Getty, Тасс

Природный заказник Воробьевы горы ФОТО Getty, Тасс

Кутузовский проспект и Поклонная гора

Интересный маршрут, демонстрирующий все разнообразие архитектуры города. Выйдя возле комплекса Москва-Сити и вдохновившись современной архитектурой, направляемся на один из самых просторных проспектов столицы – Кутузовский. Пройдя его, стоит заглянуть в Парк Победы на Поклонной горе, чтобы полюбоваться открывающимися видами и увидеть Монумент Победы, а также Триумфальную арку.

Москва-Сити ФОТО Getty, Тасс