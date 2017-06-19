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Стиль жизни

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19 июня 2017

10 идеальных пешеходных маршрутов по Москве

С каждым годом многие районы в Москве становятся все более приспособленными для долгих пеших прогулок: составляем 10 маршрутов по самым интересным и запоминающимся местам столицы

По центру Москвы

По центру Москвы

Прекрасный маршрут длиной 5 километров для тех, кто хочет увидеть наиболее известные достопримечательности Москвы, и параллельно заняться покупками. Начиная свой путь с Театральной площади, можно пройти до Лубянской площади и Китай-города. Оттуда, свернув в старые (и кое-где даже тихие) московские переулки, легко добраться до ГУМа с его многочисленными бутиками ведущих мировых брендов. Далее – можно обойти Кремль вокруг, чтобы оценить просторы центра города и его историческую часть. Вернувшись к ГУМу, легко добираемся до метро «Площадь революции», и смело отправляемся по своим делам.

По центру Москвы

Александровский сад

ФОТОGetty, Тасс
По центру Москвы

Большой театр

ФОТОGetty, Тасс

Шумные улицы и бульвары Москвы

Шумные улицы и бульвары Москвы

Этот 8-километровый маршрут – отличный способ познакомиться с главными улицами Москвы, и прогуляться по широким бульварам города. Начиная путь от станции метро Арбатская, стоит, прежде всего, пройти по Старому и Новому Арбату – с многочисленными барами, сувенирными магазинами, кафе и магазинами (обязательно загляните в ТЦ «Весна»!). После этого можно подняться по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей, и пойти дальше – до Петровки. Чтобы продлить удовольствие, лучше всего не обходить стороной и Столешников переулок, который буквально преобразился в последние несколько лет. Закончить маршрут можно на Театральной площади, и сходить в один из ближайших музеев Кремля.

ЦУМ

ЦУМ

ФОТОGetty, Тасс
Стена Цоя на Арбате

Стена Цоя на Арбате

ФОТОGetty, Тасс

От Китай-города до Пятницкой улицы

От Китай-города до Пятницкой улицы

Маршрут не очень длинный (4 километра), но вполне подойдет для ознакомления с центром столицы. Выйдя из метро на Китай-городе, сворачиваем на Варварку и, любуясь древними церквями, расположенными по сторонам, идем к мосту через Москва-реку. Здесь лучше не сразу отправляться к Пятницкой улице, а пойти в обход, чтобы пройтись по тихим улочкам города, которых осталось в столице не так много. К тому же, в результате вы сможете выйти прямиком к Третьяковской галерее, и посетить одну из выставок. Ну а потом можно идти и на Пятницкую, чтобы зайти в один из баров или кафе, которых здесь множество.

Большой Москворецкий мост

Вид с Большого Москворецкого моста

ФОТОGetty, Тасс
Третьяковская галерея

Третьяковская галерея

ФОТОGetty, Тасс

От Цветного бульвара до Китай-города

От Цветного бульвара до Китай-города

Если вам нужно совершить покупки в конерах молодых классных брендов и посмотреть Москву – вам стоит начинать свой маршрут от Цветного бульвара (с ТЦ «Цветной» и «Неглинная») и по Рождественке идти к Кузнецкому мосту, где непременно стоит посетить смотровую площадку знаменитого Центрального детского магазина. После можно вернуться к Рождественскому бульвару и, пройдясь по знаменитому Чистопрудному бульвару, выйти на Покровку, идеально подходящую для прогулок. По ней вы и дойдете до Китай-города.

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре

ФОТОGetty, Тасс
Чистопрудный бульвар

Чистопрудный бульвар

ФОТОGetty, Тасс

Парковая полоса

Парковая полоса

Еще один хороший способ сочетать культурную программу с наслаждением природой – пройтись от Кропоткинской до Нескучного сада. Во-первых, в начале пути вы сможете зайти в ГМИИ им. Пушкина, где всегда проходят замечательные выставки. Во-вторых, увидите Храм Христа Спасителя и самую модную площадку Москвы – территорию бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной. И, в-третьих, вы прогуляетесь по Пару Горького и Нескучному саду – главным паркам столицы.

Нескучный сад

Нескучный сад

ФОТОGetty, Тасс

От Тверской до Красных ворот

От Тверской до Красных ворот

Маршрут длиной почти 5 километров хорош уже тем, что вы пройдете всю Тверскую улицу насквозь – а это одна из самых красивых улиц Москвы! Дойдя до Исторического музея (который, если время позволяет, стоит непременно посетить), можно взять стаканчик мороженого в ГУМе и отправиться дальше – по Никольской улице к Лубянской площади. Здесь расположено много интересных кафе и баров, а также – знаменитый книжный магазин «Библио-глобус»: находка для книголюбов. После этого стоит подниматься вверх по Мясницкой, держа путь к метро Красные ворота.

ГУМ

ГУМ

ФОТОGetty, Тасс
Дом Лобанова-Ростовского

Дом Лобанова-Ростовского

ФОТОGetty, Тасс

Монументальные дома и Новодевичий монастырь

Монументальные дома и Новодевичий монастырь

Выйдя на Фрунзенской, отправляемся в небольшой парк при усадьбе Трубецких. Далее, по широким улицам, отправляемся к Новодевичьему монастырю, наслаждаясь по пути монументальной советской архитектурой – этот район всегда считался весьма престижным, и потому дома здесь строили на века, в прямом смысле слова. После посещения монастыря можно направиться к метро Спортивная или – к Фрунзенской набережной.

Новодевичий монастырь

Новодевичий монастырь

ФОТОGetty, Тасс

От памятника Владимиру Маяковскому до МАММ

От памятника Владимиру Маяковскому до МАММ

Пройдясь по Садовому кольцу (и заглянув в знаменитую «Нехорошую квартиру» Михаила Булгакова, при желании), скорее сворачиваем в переулки у Патриарших прудов. Здесь много уютных кафе и небольших баров – маленькая Европа в центре Москвы. Далее движемся к Арбату и заходим в ресторан «Прага», а после направляемся к Кропоткинской и Мультимедиа Арт Музею – перед тем, как зайти в метро, стоит непременно прогуляться по Пречистенке, где сохранились дома из совершенно разных эпох.

Памятник Владимиру Маяковскому

Памятник Владимиру Маяковскому

ФОТОGetty, Тасс
Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя

ФОТОGetty, Тасс

МГУ и окрестности

МГУ и окрестности

Отличную прогулку можно совершить, выйдя на станции метро Воробьевы горы и направившись к метро Университет. По пути – прекрасная зеленая зона Москвы, а также комплекс зданий МГУ. Простор, воздух, монументальные здания – в этом маршруте есть все, что нужно для спокойной и умиротворенной прогулки. Идеальный выбор для летнего теплого вечера.

МГУ

МГУ

ФОТОGetty, Тасс
Природный заказник Воробьевы горы

Природный заказник Воробьевы горы

ФОТОGetty, Тасс

Кутузовский проспект и Поклонная гора

Кутузовский проспект и Поклонная гора

Интересный маршрут, демонстрирующий все разнообразие архитектуры города. Выйдя возле комплекса Москва-Сити и вдохновившись современной архитектурой, направляемся на один из самых просторных проспектов столицы – Кутузовский. Пройдя его, стоит заглянуть в Парк Победы на Поклонной горе, чтобы полюбоваться открывающимися видами и увидеть Монумент Победы, а также Триумфальную арку.

Москва-Сити

Москва-Сити

ФОТОGetty, Тасс
Триумфальная арка

Триумфальная арка

ФОТОGetty, Тасс

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