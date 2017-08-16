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    Отношения

    Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

    16 августа 2017

    В Bosco Bambino начались школьные базары

    Все, что нужно для школы, в «Детском ГУМе», «Весне» и «Смоленском Пассаже»

    Радостная новость для школьников и их родителей — в «Детском ГУМе», «Весне» и «Смоленском Пассаже» открылись традиционные школьные базары. Как обычно, они станут местом, где можно полностью подготовиться к наступлению нового учебного года, начиная с покупки тетрадей и заканчивая модными обновками от таких брендов, как Dolce & Gabbana, Paul Smith Junior, Stone Island, Baby Dior, Ermanno Scervino.

    В Bosco Bambino начались школьные базары фото [3]

    Особенно приятно будет встретить 1 сентября с новеньким ранцем за спиной, например, популярными моделями от Herlitz или DerDiDas: ортопедическая спинка рюкзаков формирует правильную осанку и уменьшает давление на позвоночник.

    В Bosco Bambino начались школьные базары фото [1]

    Найдутся в Bosco Bambino и предметы для тех детей, которые уже твердо знают, кем хотят стать: для путешественников здесь приготовили глобусы, для юных шахматистов — наборы шахмат, для будущих ученых — энциклопедии и географические атласы.

    В Bosco Bambino начались школьные базары фото [2]
    В Bosco Bambino начались школьные базары фото [4]

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