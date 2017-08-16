В Bosco Bambino начались школьные базары

Радостная новость для школьников и их родителей — в «Детском ГУМе», «Весне» и «Смоленском Пассаже» открылись традиционные школьные базары. Как обычно, они станут местом, где можно полностью подготовиться к наступлению нового учебного года, начиная с покупки тетрадей и заканчивая модными обновками от таких брендов, как Dolce & Gabbana, Paul Smith Junior, Stone Island, Baby Dior, Ermanno Scervino.

Особенно приятно будет встретить 1 сентября с новеньким ранцем за спиной, например, популярными моделями от Herlitz или DerDiDas: ортопедическая спинка рюкзаков формирует правильную осанку и уменьшает давление на позвоночник.