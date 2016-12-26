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Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

26 декабря 2016

Семейный прогноз-2017 от Александра Литвина

Как быть счастливым в наступающем году

Каким будет наступающий год для любви? Когда лучше заключать браки, как сохранить погоду в доме, достичь гармонии в отношениях и понимания с детьми? Эти не праздные вопросы волнуют многих. Ответы на них знает аналитик вероятности событий Александр Литвин. А в качестве бонуса постоянный эксперт ELLE рассказал о том, какими будут дети, которым суждено родиться в 2017 году и куда лучше всего отправляться на семейные каникулы.

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