Принять и полюбить: десять знаменитостей, которых в детстве усыновили

Усыновить чужого ребенка, дать ему дом, образование, заботу и, главное, всю любовь, на которую способен, — дар, на который способны, увы, немногие. Мы привыкли к историям о том, как голливудские звезды принимают в семью чужих деток разных национальностей. Но редко задумываемся, кто из уже состоявшихся «богатых и знаменитых» вырос без биологических папы и мамы. Их приемные родили поддерживали их, чтобы они стали такими, какими мы их знаем.

Мэрилин Монро

ФОТО GettyImages

Настоящая мать главного секс-символа в истории кинематографа была настолько бедной, что не могла заботиться о Норме Джин (имя Мэрилин при рождении), когда она только родилась. Она на семь лет оставила малышку на попечительство давних знакомых. Но детское счастье усыновленной Мэрилин было недолгим — все подростковые годы она провела в приюте и прошла через несколько приемных домов. В 16 лет Монро вышла замуж, чтобы сбежать из ненавистного «общежития» на встречу своей мечте стать великой актрисой.

Стив Джобс

Великий основатель компании Apple родился в Сан-Франциско, но его родители были неженатыми студентами-эмигрантами и отдали мальчика на усыновление спустя несколько недель после рождения. Приемными папой и мамой стали Пол и Клара Джобс. Когда мама Стива, воспитавшая его как любимое чадо, умерла, он решил встретиться с биологической матерью. А вот настоящего отца бизнесмен знать не хотел, хотя, по стечению обстоятельств, случайно познакомился с ним в ресторане, которым тот управлял. Самое грустное в этой истории, что у самого Джобса в возрасте его же матери (23 года) родилась дочь, которую он не признавал многие годы.

Николь Ричи

ФОТО GettyImages

Малышка Николь стала результатом любовной авантюры одного из музыкантов группы Лайонела Ричи с юной поклонницей. Опомнившиеся родители испытывали сильные проблемы с деньгами и решили, что хотят лучшей судьбы для дочери — тогда отец предложил своему начальнику принять в семью девочку. Сам Лиайонел и его супруга Бренда на тот момент боролись с бесплодием, поэтому предложение приняли. Официально, они стали родителями Николь, когда ей было девять. Теплые и доверительные отношения с новой мамой у девочки так не сложились, однако со своим знаменитым отцом она поддерживает тесную связь.

Джейми Фокс

ФОТО GettyImages

Любопытным образном распорядилась судьба этого оскароновского актера. В свое время его маму еще совсем малюткой, приняла в свой дом семья из Техаса. У повзрослевшей молодой девушки родился сын — Эрик (настоящее имя Джейми), от которого та отреклась. Тогда бабушка и дедушка вновь решились на усыновление — на этот раз своего собственного внука.

Джек Николсон

ФОТО GettyImages

Похожая история произошла с Джеком Николсоном. Известный актер, хотя и немногие знают, был усыновлен собственной бабушкой по материнской линии, когда был еще младенцем. Что в этом особенного, ведь многие растут «под крылом» старшего поколения? Любопытно то, что сам Николсон считал, что бабушка была его настоящей матерью, а мама — старшей сестрой (она родила его, когда была подростком). Правду о своем происхождении он узнал лишь в 37 лет. Увы, на тот момент и его бабушки, и мамы уже не было в живых.

Уолт Дисней

ФОТО GettyImages

Мало кто знает, но знаменитый мультипликатор, основатель компании Walt Disney Productions и «папа» Микки Мауса и Дональда Дака воспитывался в приемной семье. Его мать при рождении лично отдала Уолтера своим знакомым — Элиасу и Флоре Дисней. Официальная версия гласит, что она, работая за гроши уборщицей, не смогла бы обеспечить маленькому сыну достойную жизнь.

Элла Фицджеральд

ФОТО GettyImages

Жизненные перипетии джазовой дивы тянут на полноценный сценарий. Родители Эллы разошлись почти сразу после ее рождения. Мать вышла замуж второй раз, за португальского иммигранта. Семья еле сводила концы с концами. Когда Элле было 14, мама умерла от сердечного приступа. Не найдя общий язык с отчимом, она сбежала из дома и некоторое время жила у тети, а параллельно — подрабатывала смотрительницей в борделе. Когда девочкой заинтересовалась полиция, ее определили в приют и даже хотели усыновить. Но Фицджеральд сбежала и некоторое время была бездомной.

Джон Ленон

ФОТО GettyImages

Кажется, что жизнь легендарного «битла» известна общественности в мельчайших подробностях. Однако не многие помнят, что его родители не принимали никакого участия в формировании этой неординарной личности. В возрасте пяти лет его усыновили собственные дядя и тетя. Настоящий отец Ленона умер, когда ему было три, а мать, попробовав исполнить свои обязанности, через два года поняла, что не в состоянии заботиться о ребенке, «пристроив» его к своим родственникам.

Роман Абрамович

ФОТО GettyImages