Массажер для глаз iSee Special

Sleep Professor

Один из секретов качественного сна — расслабленное состояние в момент, когда вы легли? Но когда речь идет о мамах малышей, покой, как говорится, нам только снится. Отличное средство для снятия усталости и способ научить организм отвлекаться от родительских стрессов и успокаиваться — приучить не только ребенка к определенному ритуалу отхода ко сну, но и научиться этому самому. В таких случаях очень эффективен массаж от iSee Special. Принцип его работы состоит в движении воздушных подушек (они надуваются и сдуваются за счет работы внутреннего компрессора) и воздействии на рефлекторные точки. Таким образом инновационный гаджет повышает уровень кислорода, улучшает кровоток, нормализует тонус сосудов и снимает спазм с мышц. А приятная музыка помогает успокоиться и получить удовольствие. Заманчивый бонус — воздействие магнитного поля на мышечную, нервную и кровеносную системы органов зрения проявляется на клеточном уровне, изменяя проницаемость мембран, что благотворно сказывается на процессах обмена веществ.

Увлажнитель воздуха

Dyson

Любопытная статистика: в среднем мы совершаем 22 000 вдохов в день. Представьте теперь, что качество воздуха при этом оставляет желать лучшего. Например, сухой воздух в помещении (а в отопительный сезон это проблема стоит особенно остро) может привести к заболеванию органов дыхания у людей, страдающих аллергией, и становится фактором риска в период вирусных инфекций. В добавок ко всему — потрескавшиеся губы и обезвоженная кожа. Самое время присмотреться к новому увлажнителю воздуха Dyson AM10 с технологией Air Multiplier™ для равномерного распределения увлаженного воздуха и с особой технологией ультрафиолетовой очистки (Ultraviolet Cleanse), уничтожающей 99,9% бактерий в воде (не все современные увлажнители могут похвастаться такой гигиеной). Родители оценят не только его эффективность, но и бесшумность.

Трекер здоровья для будущих мам Bellabeat Leaf

Bellabeat

Bellabeat Leaf — первый в мире умный трекер, предназначенный для будущих мам. Гаджет, похожий на изящное украшение, дает возможность лучше узнать собственное тело — мониторит физическую активность, качество сна, стрессоустойчивость. Датчики Bellabeat Leaf отслеживают глубину и интенсивность дыхания и берут на карандаш все фазы сна. Фирменные алгоритмы способны уловить зарождающийся стресс и сформировать рекомендации по его нейтрализации. С его помощью можно не только контролировать тело, но и совершенствовать его — в библиотеке приложения Bellabeat Leaf собраны дыхательные упражнения, физические комплексы, аутотренинговые практики, помогающие расслабиться и успокоиться. Ищите гаджет на medgagets.ru

BedBox

JetKids

Любите путешестовать по миру с маленькими детьми, но сон ребенка в самолете — это ваш кошмар? BedBox® — гениальный (не меньше!) гаджет для детей от 0 до 7 лет. Эта необычная «кроватка»: в сложенном виде она выглядит, как чемодан, на котором дети с радостью катаются в здании аэропорта, а в салоне (когда капитан самолета выключил знак «пристегнуть ремни») превращается в комфортное место для отдыха. Чтобы понимать всю серьезность BedBox® — разработал его бывший авиационный инженер и капитан авиационный капитан в одном лице (и потратил на это 6 лет!)

Велосипед Taga

Taga Bikes

Велосипед Taga сочетает в себе удовольствие от езды на велосипеде с функциональной коляской для ребенка. Чудо-гаджет позволяет проводить еще больше времени с ребенком на свежем воздухе и тренироваться — так что оправданий для ленивого образа жизни больше не будет. Велосипед Taga очень безопасный, маневренный, с ним легко «заскочить» в магазин, если что-то срочно понадобилось. Базовая конфигурация включает в себя шасси Тага, детское сиденье, корзину под сиденьм и навес от солнца. А дополнительные опции еще больше облегчат вам жизнь — сюда можно поставить даже автокресло!

Ложка-контейнер

Boom