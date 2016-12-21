PITTI BIMBO: путеводитель по ярмарке детской моды в Италии

Италия по праву считается цитаделью мировой моды, и правительство страны относится к этому статусу очень серьезно. Выставка детской моды PITTI BIMBO — отличный тому пример: ивент глобального масштаба пройдет во Флоренции с 19 по 21 января при поддержке министерства экономического развития и итальянского агентства по торговле (ICE). Место встречи — знаменитая крепость Фортецца да Бассо.

В рамках PITTI BIMBO коллекции 468 брендов сезона осень-зима 2017/18 будут представлены на площади 47 000 кв. м. Львиную долю списка участников займут итальянские марки для малышей и тинейджеров, ведь, по сути, событие призвано в очередной раз доказать, что Made in Italy — синоним высокого качества и безупречного стиля. Однако не менее громко обещают заявить о себе участники из Франции, Венгрии, Испании, Португалии, Японии, Турции и других стран мира. По словам организаторов, на трехдневной ярмарке ожидается более 10 000 гостей, одним из которых можете стать и вы. ELLE выяснил, какие павильоны обязательны для посещения и чего ждать от новых имен в детской моде.

Карта достопримечательностей

Начать знакомство с экспозицией советуем с павильона Fancy Room — здесь представлено все самое актуальное и креативное, от дизайнерской одежды и предметов интерьера детской до футуристических девайсов и гаджетов. Советуем обратить внимание на бренды Caco Design, Cute Cute, Design Letters & Friends, Enfance Paris, Fior di Coccole, Noé & Zoé Berlin, Passapò, Papillon, Popqorn, Prestige, Rò.Rò, Vandoma.

Вдохновившись идеями из будущего, отправляйтесь в пространство The Nest, созданное для нишевых брендов. Будьте готовы к вещам необычного кроя и смелым аксессуарам. После этой остановки наберитесь позитивных эмоций в корнере Pet Family, где собраны самые трогательные и стильные принадлежности (в том числе, одежда) для питомцев. Кстати, тему домашних любимцев выставка поднимает впервые за свою историю. Еще один дебют этого года — мода для маленьких туристов: одеться к путешествию и выбрать подходящий багаж можно в зоне Mini Traveler (даем наводку на марки Atelier Choux Paris, Cherry Papaya Kids, Garbo&Friends, Monkind, Where is Marlo).

Любителям экспериментов нельзя пропустить лабораторию детского стиля KidzFIZZ. Новые марки I Leoncini, Florence Fancy, Carbon Soldier, Motoreta, Omibia, Oaks of Acorn, Popupshop, Tago, Babol Cachemire Milano и Violeta e Federico играют с оттенками, текстурами и силуэтами столь увлекательно, что оторвать взгляд от новинок будущего года невозможно. Забавные принты с розовой пантерой ищите на одежде из корнера Fashion Comics — тему приключений любимого мульт-персонажа в своих коллекциях подняли почти все участники ярмарки. Отдельно стоит сказать о павильоне EcoEthic, объединившем марки с курсом на экологичные технологии.

На премьеру бренда The Small Gatsby поспешите в облюбованный байерами павильон Apartment: показы эксклюзивных моделей и капсульных коллекций от ведущих дизайнеров проходят здесь в формате дефиле. Словом, все по-взрослому. А вот хулиганской уличной моде посвящен павильон SuperStreet. В одежде Hunter и Ocra подросткам будет удобно заниматься паркуром, кататься на лонгборде, танцевать хип-хоп и просто гулять с друзьями.

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