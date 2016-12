PITTI BIMBO: путеводитель по ярмарке детской моды в Италии

В рамках PITTI BIMBO коллекции 468 брендов сезона осень-зима 2017/18 будут представлены на площади 47 000 кв. м. Львиную долю списка участников займут итальянские марки для малышей и тинейджеров, ведь, по сути, событие призвано в очередной раз доказать, что Made in Italy — синоним высокого качества и безупречного стиля. Однако не менее громко обещают заявить о себе участники из Франции, Венгрии, Испании, Португалии, Японии, Турции и других стран мира. По словам организаторов, на трехдневной ярмарке ожидается более 10 000 гостей, одним из которых можете стать и вы. ELLE выяснил, какие павильоны обязательны для посещения и чего ждать от новых имен в детской моде.

Вдохновившись идеями из будущего, отправляйтесь в пространство The Nest, созданное для нишевых брендов. Будьте готовы к вещам необычного кроя и смелым аксессуарам. После этой остановки наберитесь позитивных эмоций в корнере Pet Family, где собраны самые трогательные и стильные принадлежности (в том числе, одежда) для питомцев. Кстати, тему домашних любимцев выставка поднимает впервые за свою историю. Еще один дебют этого года — мода для маленьких туристов: одеться к путешествию и выбрать подходящий багаж можно в зоне Mini Traveler (даем наводку на марки Atelier Choux Paris, Cherry Papaya Kids, Garbo&Friends, Monkind, Where is Marlo).