Лучшие места для праздничного отдыха с детьми недалеко от Москвы

Отель «Дракино»

Московская область

Когда речь идет о каникулах с детьми, местароположение отеля и дорога к нему занимают чуть ли не ключевое значение. И «Дракино» в этом отношении заслуживает особой оценки. До парк-отеля можно доехать как на общественном транспорте (подробное описание маршрута есть на их официальном сайте), так и на автомобиле. Вопрос «чем занять ребенка» здесь точно не встанет. Например, спа-процедуры в отеле проводят не только для взрослых, но и для подростков (есть целый комплекс, направленный на восстановление и укрепление организма). Местные аниматоры — профи в области развлечений и спортивных игр. В их активе — сотни детских программ, направленных на организацию творческих мастерских, утренних зарядок и всевозможных шоу-программ. А пока ребятня заняты беззаботными делами, уставшим мамам и папам стоит «прописаться» в местном спа-центре и продегустировать местное меню программ по массажу, процедуру ICOONE на основе запатентованной технологии ROBODERM® по коррекции и моделированию фигуры и омоложения лица и познакомиться с косметологическим аппаратом Formatk (лечение омихомикоза, акне, фотоомоложение и т.д.).

Отель «Конаково Ривер Клаб»

Московская область

Первый в России Event-отель Конаково Ривер Клаб 4* выгодно выделяется на фоне загородных коллег. В его пользу говорит и расположение (огромная благоустроенная территория в 200 га, 7-ми километровая береговая линия, 5 островов, доступных для посещения и проживания), и уникальные для Подмосковья возможности для отдыха (не случайно здесь проводят cвыше 70 грандиозных событий в год). Можно выбрать уютный номер с видом на большую воду или занять вместе с семьей коттедж в скандинавском стиле. Но самое фантастическое предложение, которое приведет в восторг юных пиратов и принцесс — дома на острове и плавучий дом-дебаркадер. Прибавьте к этому многочисленные рестораны, бары, зоны для барбекю, спортивные площадки, яхт-клуб и парусную школу, тренажерный и гимнастический залы, мототехнику, спа и русскую баню, зоопарк, детский клуб, магазин и арт-салон — очевидно, что Конаково можно добавить в списки любимчиков семьи на долгие годы.

Отель Old Street

Кострома

В 2014 году на самой старой улице Костромы, в историческом центре в здании XIX века открылся отель Old Street. До всех основных достопримечательностей от него рукой подать. В списке must visit — Ипатьевский монастырь и Богоявленско-Анастасиин монастыри, храм Воскресения на Дебре, церкви Иоанна Златоуста и святого Алексия и Спасская церковь. Детям придется по душе городской музей деревянного зодчества и ледяной город, который устраивают зимой на главной площади города.



Парк-отель «Беллые аллеи»

Новая Москва

Парк-отель «Беллые аллеи» — оазис всего в 38 км от Москвы. Обучение верховой езде и конные прогулки, площадки, батуты, зимние аттракционы (горки, каток, лыжи, санки), экскурсия на ферму, специльное детское меню, эко-продукты и даже возможность взять с собой в отель своего любимого домашнего питомца — здесь точно знают как сказку сделать былью.

Отель «Вознесенская слобода»

Владимир

Парк-отель «Вознесенская слобода» — приятный и комфортный симбиоз современности и старых добрых русских традиций гостеприимства. Парная, посиделки у камина, погребок с домашними соленьями... Для этого отеля отлично подойдет слоган slow living — здесь тихо, красиво, спокойно и, действительно, некуда спешить. Пользуясь отпускным случаем обязательно посетите во Владимире Соборную гору с сохранившимися памятниками древнерусской архитектуры — Успенским и Дмитриевским соборами. И, конечно, сходите на смотровую площадку — здесь открывается чарующий вид на Клязьму.

Парк-отель «Спасское»

Рыбинский район

Парк-отель «Спасское», на территории бывшей усадьбы дворян Хлебниковых на берегу Волги, расположен на пути туристических маршрутов Золотого Кольца — в 17 км. от Рыбинска, в 65 км. от Ярославля и 300 км. от Москвы. Помимо самой гостиницы, коттеджей, бизнес-центра, ресторана «Хлебникофф», банного и физкультурно-оздоровительного комплекса особая гордость «Спасского» — самый большой в стране Поклонный Крест для судоходства (его высота более 15 метров, вес — 2,5 тонны). Для юных постояльцев здесь есть детский бассейн с элементами аквапарка и просторная игровая комната. А для родителей — турецкий хаммам, финская сауна, русская парная, купель, ушаты с прохладной водой, комната отдыха и кабинет для массажа. В соседнем Рыбинске обязательно посетите Дом художников, памятник археологии Усть-Шексна, Никольскую часовню и, конечно, музей Мологи, посвященный затопленному городу.

Парк-музей «Этномир»

Калужская область

Соперничать в оригинальности с этой коллекцией уютных этнических отелей в Подмосковье не может никто. Каждый из них продуман до мелочей и в точности повторяет архитектурный стиль, интерьер и дух страны, которую представляет. Например, апарт-отель «Гималайский дом» напоминает оригинальные постройки тибетских поселений — аутентичные интерьеры воссоздают атмосферу горной цепи и знакомят с бытом народов, живущих у ее подножия. Или, скажем, живописный отель «Сибирия» — первый в регионе настолько точно передающий дух Сибири и Крайнего Севера. Он состоит из 30 двухместных и 10 четырехместных деревянных юрт! А еще здесь есть «Непал» (позволяет гостям посвятить несколько дней расслаблению, оздоровлению и обретению гармонии), «Русский дом» ( в духе национального подворья с самой большой в мире Русской Печью и медовым кафе «Улей»), этноотели «Украина» и «Беларусь». Детям будет просто интересно гулять по территории «Этномира». А уж сколько здесь активностей для всей семьи — и не счесть!

Отель «Родники»

Александровский район