Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

27 декабря 2016Юдина Мария

Лучшие места для праздничного отдыха с детьми недалеко от Москвы

До начала семейных каникул остались считанные дни, а вы все никак не решите куда же поехать? В специальном обзоре ELLE — комфортные и интересные отели Подмосковья

Отель «Дракино»

Московская область

Отель «Дракино»

Когда речь идет о каникулах с детьми, местароположение отеля и дорога к нему занимают чуть ли не ключевое значение. И «Дракино» в этом отношении заслуживает особой оценки. До парк-отеля можно доехать как на общественном транспорте (подробное описание маршрута есть на их официальном сайте), так и на автомобиле. Вопрос «чем занять ребенка» здесь точно не встанет. Например, спа-процедуры в отеле проводят не только для взрослых, но и для подростков (есть целый комплекс, направленный на восстановление и укрепление организма). Местные аниматоры — профи в области развлечений и спортивных игр. В их активе — сотни детских программ, направленных на организацию творческих мастерских, утренних зарядок и всевозможных шоу-программ. А пока ребятня заняты беззаботными делами, уставшим мамам и папам стоит «прописаться» в местном спа-центре и продегустировать местное меню программ по массажу, процедуру ICOONE на основе запатентованной технологии ROBODERM® по коррекции и моделированию фигуры и омоложения лица и познакомиться с косметологическим аппаратом Formatk (лечение омихомикоза, акне, фотоомоложение и т.д.).

Отель «Конаково Ривер Клаб»

Московская область

Отель «Конаково Ривер Клаб»

Первый в России Event-отель Конаково Ривер Клаб 4* выгодно выделяется на фоне загородных коллег. В его пользу говорит и расположение (огромная благоустроенная территория в 200 га, 7-ми километровая береговая линия, 5 островов, доступных для посещения и проживания), и уникальные для Подмосковья возможности для отдыха (не случайно здесь проводят cвыше 70 грандиозных событий в год). Можно выбрать уютный номер с видом на большую воду или занять вместе с семьей коттедж в скандинавском стиле. Но самое фантастическое предложение, которое приведет в восторг юных пиратов и принцесс — дома на острове и плавучий дом-дебаркадер. Прибавьте к этому многочисленные рестораны, бары, зоны для барбекю, спортивные площадки, яхт-клуб и парусную школу, тренажерный и гимнастический залы, мототехнику, спа и русскую баню, зоопарк, детский клуб, магазин и арт-салон — очевидно, что Конаково можно добавить в списки любимчиков семьи на долгие годы.

Отель Old Street

Кострома

Отель Old Street

В 2014 году на самой старой улице Костромы, в историческом центре в здании XIX века открылся отель Old Street. До всех основных достопримечательностей от него рукой подать. В списке must visit — Ипатьевский монастырь и Богоявленско-Анастасиин монастыри, храм Воскресения на Дебре, церкви Иоанна Златоуста и святого Алексия и Спасская церковь. Детям придется по душе городской музей деревянного зодчества и ледяной город, который устраивают зимой на главной площади города.


Парк-отель «Беллые аллеи»

Новая Москва

Парк-отель «Беллые аллеи»

Парк-отель «Беллые аллеи» — оазис всего в 38 км от Москвы. Обучение верховой езде и конные прогулки, площадки, батуты, зимние аттракционы (горки, каток, лыжи, санки), экскурсия на ферму, специльное детское меню, эко-продукты и даже возможность взять с собой в отель своего любимого домашнего питомца — здесь точно знают как сказку сделать былью.

Отель «Вознесенская слобода»

Владимир

Отель «Вознесенская слобода»

Парк-отель «Вознесенская слобода» — приятный и комфортный симбиоз современности и старых добрых русских традиций гостеприимства. Парная, посиделки у камина, погребок с домашними соленьями... Для этого отеля отлично подойдет слоган slow living — здесь тихо, красиво, спокойно и, действительно, некуда спешить. Пользуясь отпускным случаем обязательно посетите во Владимире Соборную гору с сохранившимися памятниками древнерусской архитектуры — Успенским и Дмитриевским соборами. И, конечно, сходите на смотровую площадку — здесь открывается чарующий вид на Клязьму.

Парк-отель «Спасское»

Рыбинский район

Парк-отель «Спасское»

Парк-отель «Спасское», на территории бывшей усадьбы дворян Хлебниковых на берегу Волги, расположен на пути туристических маршрутов Золотого Кольца — в 17 км. от Рыбинска, в 65 км. от Ярославля и 300 км. от Москвы. Помимо самой гостиницы, коттеджей, бизнес-центра, ресторана «Хлебникофф», банного и физкультурно-оздоровительного комплекса особая гордость «Спасского» — самый большой в стране Поклонный Крест для судоходства (его высота более 15 метров, вес — 2,5 тонны). Для юных постояльцев здесь есть детский бассейн с элементами аквапарка и просторная игровая комната. А для родителей — турецкий хаммам, финская сауна, русская парная, купель, ушаты с прохладной водой, комната отдыха и кабинет для массажа. В соседнем Рыбинске обязательно посетите Дом художников, памятник археологии Усть-Шексна, Никольскую часовню и, конечно, музей Мологи, посвященный затопленному городу.

Парк-музей «Этномир»

Калужская область

Парк-музей «Этномир»

Соперничать в оригинальности с этой коллекцией уютных этнических отелей в Подмосковье не может никто. Каждый из них продуман до мелочей и в точности повторяет архитектурный стиль, интерьер и дух страны, которую представляет. Например, апарт-отель «Гималайский дом» напоминает оригинальные постройки тибетских поселений — аутентичные интерьеры воссоздают атмосферу горной цепи и знакомят с бытом народов, живущих у ее подножия. Или, скажем, живописный отель «Сибирия» — первый в регионе настолько точно передающий дух Сибири и Крайнего Севера. Он состоит из 30 двухместных и 10 четырехместных деревянных юрт! А еще здесь есть «Непал» (позволяет гостям посвятить несколько дней расслаблению, оздоровлению и обретению гармонии), «Русский дом» ( в духе национального подворья с самой большой в мире Русской Печью и медовым кафе «Улей»), этноотели «Украина» и «Беларусь». Детям будет просто интересно гулять по территории «Этномира». А уж сколько здесь активностей для всей семьи — и не счесть!

Отель «Родники»

Александровский район

Отель «Родники»

Миссия бутик-отеля «Родники» — предоставить гостям все условия для полноценного отдыха, не зависящего от виз, долгих сборов и утомительных перелетов. Удобное расположение позволяет погрузиться в культуру и историю русской земли. С учетом интересов постояльцев здесь могут организовать индивидуальные путешествия по Святым местам Золотого Кольца. Проживание на территории «Родников» только в коттеджах — однако это не отменяет того, что вы можете жить в номере с собственной террасой и садом (а не арендовать весь коттедж). Одновременно на территории комплекса могут размещаться не более 50 гостей — здесь исключительно тихо и спокойно. Прогулки с детьми по эко-территории — то, что доктор прописал. Какой отдых без спа-программы? Здесь их, кстати, могут провести прямо у вас в номере.

Семейный прогноз-2017 от Александра ЛитвинаДорога к «Оскару»: лучшие фильмы

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

Семья и детиЛучшие гаджеты декабря для мам и детей
Семья и детиЧто подарить детям на Новый год?
Семья и детиДетские книги декабря
Семья и детиДетские книги ноября

ELLE рекомендует

Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.