Как выбрать имя для ребенка

Как выбрать имя ребенку? Вариантов множество. Кому-то достаточно одного желания, а кому-то важно перелопатить тонны книг или следовать традициям, семейным или церковным. В прежние времена это давалось будущим родителям значительно легче. Были святцы, которые все и определяли. По святцам, конечно, просто и объяснимо, однако отсутствует выбор. Верней, он есть, но в пределах имеющихся вариантов.

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Без претензий

Выбрать женское имя ребенку считается более сложным, чем выбрать мужское. Вопрос спорный, но принципы все равно одинаковы. Главное — не мудрите. Длинные имена — это, возможно, красиво, но как любая декоративность, бесполезно. И, более того, даже вредно. Длинное, сложное, претенциозное имя девочки — повод для комплексов самого ребенка, которому придется регулярно сталкиваться с коверканием при обращении к ней, и причина неловкости для окружающих. Или «отличный» предлог для подшучиваний. Кроме того, стоит учитывать баланс имени и отчества. Понятно, что сегодня использование отчества уходит в прошлое, но само по себе негармоничное сочетание может быть лишним поводом для дискомфорта. Один мой приятель назвал сына Изакином. Почему? Это имя носил его дед, который, в свою очередь, назвал себя так сам, в те времена, когда молодая советская интеллигенция изобретала мир — в том числе имена — заново. Но те времена, к счастью, давно позади, а вот привычки нарекать детей в честь родственников остались. Дело, конечно, хорошее, но порой стоит и о детях подумать. Итог — Изакин Антонович. Скорей всего, парню будет непросто в дальнейшем.

Два в одном

Отсюда мораль: как правильно выбрать имя ребенку? Просто подумать о нем, а не о себе, не о своих желаниях и амбициях. Воздержитесь от слишком сложных имен, от имен с высоким «шутейным» потенциалом. Когда имя или содержит опасную рифму, или просто вызывает ненужные ассоциации, вашему отпрыску грозит все время отбиваться от насмешек. Сумеет ли он? Да, возможно, постоянная готовность к отпору закалит его характер, но для этого есть более оправданные обстоятельства. И хорошенько подумайте, прежде чем нарекать малыша двойным именем. Дали имя «Анна-Мария» ребенку? Красиво, не поспоришь. Но как в итоге ее будут звать окружающие? И не случится ли так, что в школе кто-то окрикнет вашу дочь «Анна!», а кто-то — «Мария». В общем, причин для путаницы масса. Стоит ли того? Решать вам, но потом не удивляйтесь, если дочь выдвинет вам претензии, когда подрастет. Или вовсе откажется от столь проблемного имени, над которым вы так долго и креативно ломали голову.

Светозар Моисеевич

И все-таки — как назвать ребенка? Имена могут для вас что-то значить, а могут нравиться просто по своему звучанию. Вы можете верить в то, что есть связь между именем и судьбой, а можете относиться к этому с иронией. А еще есть мода на имена. В постсоветские времена в ходу оказались русские имена для детей. Тенденция эта по-прежнему работает — подрастает уже второе поколение Анфис, Василиев, Светозаров, и, разумеется, Иванов. Дело, как говорится, хорошее, родное, но здесь опять же важно знать меру и проявлять вкус. Ибо Светозар Моисеевич — космополитично и оригинально, но больше тянет на какой-нибудь одесский анекдот, чем на правду. Короткая фамилия — длинное имя (и наоборот); чем больше ласкательных производных, тем лучше; осторожней с экзотикой и именами литературных персонажей... И так далее. Конечно, через имя, которое выбираем ребенку, мы реализуем себя, без этого никак. Но постарайтесь, опять же, думать наперед. Думать о том, кому с этим именем жить. Жить так, чтобы не дождаться получения паспорта и с облегчением не сменить то, что вы в таких муках для него выбрали.

Саша или Александр