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    15 августа 2017Личагина Полина

    Как понять, что ребенок готов к школе: советы психолога

    ELLE — родителям на заметку

    Накануне нового учебного года многие родители первоклассников задаются вопросом, готов ли их ребенок к школе. Новые знакомства, новые знания и новые обязанности могут быстро наполнить жизнь юного ученика необычными для него эмоциями и переживаниями. ELLE собрал советы психологов о том, почему важна подготовка детей к школе и как ее правильно провести.

    Психологическая готовность к школеФОТОGettyImages

    По закону дети могут идти в первый класс в возрасте от шести с половиной до восьми лет. В итоге часто случается, что некоторые дети в классе старше или младше своих одноклассников почти на год. Для кого-то такая разница в возрасте — соответственно, и в психологическом развитии — может оказаться довольно критичной.

    Домашняя проверка готовности детей к школе может оказаться очень полезной для тех мальчиков и девочек, чьим родителям кажется, что они зачастую не уверены в себе. Для детей 6 лет обычно характерны существенные изменения как в физиологии, так и в психологическом развитии. Как раз в этот период начинается этап формирования логического мышления ребенка, играющего очень важную роль в учебном процессе в дальнейшем.

    Психологи сошлись на трех основных параметрах, которые указывают на степень готовности ребенка к школе.

    Во-первых, это мотивация к учебе. Ребенок должен демонстрировать готовность к обучению в школе, понимать важность этого процесса и с нетерпением ждать ответственного момента — 1 сентября. Если ребенок ходил в детский сад, как правило, мотивация к учебе у него уже выработана, однако дети, остававшиеся дома с мамой или с няней, могут чувствовать эту мотивацию в меньшей степени. В такой ситуации родителям рекомендуется провести серию бесед с дошкольником, в игровой манере объясняя ему, почему так важно учиться и что в школе его ждет совершенно новый увлекательный мир знаний и общения.

    Подготовка детей к школеФОТОGettyImages

    Считается, что мотивация дошкольника на нужном уровне, когда он способен ориентироваться на результат и готов достигать успеха через преодоление, самостоятельно сдерживая свою импульсивность — будь то в игре или в ежедневном общении с семьей.

    Во-вторых, психологическая готовность к школе определяется уровнем эмоциального развития ребенка и его выдержки. К этому возрасту он уже должен демонстрировать усидчивость, не давая волю своим импульсам, а удерживая внимание на происходящем. Это легко проверить в домашних условиях, дав ребенку задание явно не из его любимых (например, помочь маме помыть посуду или порезать салат) или понаблюдав за его реакцией, когда он ждет своего хода в настольной игре. Считается, что ребенок готов к школе, если может самостоятельно позаниматься любым интересным ему делом или игрой в течение 20-30 минут.

    Готовность к обучению в школеФОТОGettyImages

    Третьим важнейшим показателем готовности ребенка к школе считается уровень развития его интеллекта и моторики. Это самый простой для оценки показатель, поскольку любые нарушения заметить очень легко, а для их выявления существует множество тестов, книг с упражнениями и занимательных игр. Тут оценивается способность ребенка писать относительно ровно, читать, фиксируя взгляд на определенной строчке, слушать и понимать информацию, впоследствии отвечая на вопросы.

    Как понять, готов ли ребенок к школе, и что предпринять, если отчетливо видна его неготовность идти в первый класс по критериям, перечисленным выше? Родителям очень важно понимать, что такой ребенок первое время будет очень сильно нуждаться в их помощи и поддержке. Кроме того, чтобы избежать сильного стресса в самый первый день учебы, можно несколько раз прогуляться с ребенком до школы, показав и рассказав ему о своих переживаниях и первых ощущениях от школьной жизни, а также поиграть в школу дома.

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