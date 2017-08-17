Отношения

Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на август
Мужчины какого знака Зодиака вам подходят? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    17 августа 2017Кузьмичев Игорь

    Годовщины свадеб по годам

    Какие бывают годовщины и что на них дарить?

    Говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но когда счастье измеряется не часами, а годами, ему дают характеристики. Конечно, речь о браке. Годовщины свадьбы по годам — увлекательный каталог. Причем отсчет начинается буквально с нуля. Да, сам день, когда вы стали мужем и женой, это нулевой год, и зовется он зеленой свадьбой. Что принято дарить? Все просто — то, что дарят на свадьбу.

    Годовщины свадеб по годам: названия, идеи подарков фото [3]ФОТОGettyImages

    Ситцевая свадьба — 1 год

    И вот пролетел год. И наступил 1 год свадьбы. Она — ситцевая. Ситец в данном случае символизирует пока еще непрочность ваших отношений и одновременно их легкость, свежесть. Нетрудно догадаться, что в качестве подарков юбилярам преподносят — если придерживаться традиций — вещи из этого материала.

    Бумажная свадьба — 2 года

    Не успели вы оглянуться, и вот уже пришла пора отмечать два года с момента вашего бракосочетания. Это бумажная. Тоже все пока непрочно. Звучит тревожно, но это название скорее призвано не пугать, а быть очень внимательными друг к другу, чтобы ничего не испортить. Дарят на бумажную свадьбу изделия из бумаги — книги, например. А еще деньги.

    Кожаная свадьба — 3 года

    Третья годовщина получила название кожаной. И это первая значительная дата — вы проверили свой брак на крепость, с чем вас и поздравляем. Что дарить? Вещи, изделия из кожи, от сумок до одежды.

    Льняная свадьба — 4 года

    Годовщины свадьбы разбиваются по очень странным годам. Четыре года, например, зовутся льняной. Лен олицетворяет долговечность и достаток, ведь вещи из этого материала отличаются надежностью. С подарками тут тоже все понятно.

    Деревянная свадьба — 5 лет

    И вот спустя год в вашей семейной жизни случится первый настоящий юбилей. Деревянная, пять лет. Почему дерево? Это опять-таки надежный материал, а еще он — материал строительный.

    Будет прекрасно, если вы посадите в этот день дерево, это верная примета и хорошая традиция. Зовите гостей, устраивайте вечеринку и ждите подарков — посуду, украшения, все, само собой, из древесины.

    Годовщины свадеб по годам: названия, идеи подарков фото [2]ФОТОGettyImages

    Чугунная свадьба — 6 лет

    Что можно подарить на шестую годовщину, зовущуюся чугунной, — ответ, как ни странно, простой. Посуду. Можно и не из чугуна — да хоть из тефлона. Чугунная свадьба потому, что этот материал, оказывается, самый хрупкий металл. Намек ясен? Ваша семья уже окрепла, но сильные удары могут эту крепость нарушить. Будьте бдительны.

    Медная свадьба — 7 лет

    Вообще, название годовщин свадьбы по годам — занятная вещь. Вот семилетие. Называется медной. Отчего? А оттого, что медь — металл классом выше чугуна, но все равно еще не драгоценный. В качестве подарков идет снова посуда, и необязательно быть пуристом — можно и не из меди.

    Жестяная свадьба — 8 лет

    Считается, что семь лет брака — трудное время, опасность кризиса. Но что тогда говорить про восемь лет, если эта годовщина названа жестяной? Жесть — это не только современный жаргон, а в первую очередь блеклый и невыразительный металл. Обыденность, вашим чувствам на восьмом году грозит обыденность, которой нужно избегать. Дарят на жестяную свадьбу кухонную утварь, а также то, что может быть в коробках из жести: печенье, например, или чай.

    Фаянсовая свадьба — 9 лет

    Все-таки годовщины свадьбы по годам — это шифр и поэзия, мудрость и намек. 9 лет — фаянсовая. В фаянсовые чашки обычно наливают хороший, крепкий чай, одновременно сам фаянс легко бьется. Намеки ясны? С дарами тут все просто — посуда.

    Оловянная свадьба — 10 лет

    10 лет свадьбы. Поздравляем! Можете праздновать розовую или оловянную. Розовая — потому что прекрасные цветы, оловянная — потому что за 10 лет супруги научились, словно этот металл, быть гибкими. Ждите букеты роз от гостей.

    Годовщины свадеб по годам: названия, идеи подарков фото [4]ФОТОGettyImages

    Стальная свадьба — 11 лет

    Вам есть чем гордиться. Вы закалены в боях за любовь и счастье, держитесь друг друга, а друзья дарят вам в этот день подарки из стали.

    Хрустальная свадьба — 15 лет

    ...Невероятно — вы вместе в браке 15 лет. Пришло время праздновать стеклянную. Ваши отношения прозрачны, на столе — стеклянная посуда, принимайте подарки из стекла. А еще — из хрусталя, это второе название 15-летнего юбилея.

    Фарфоровая свадьба — 20 лет

    Как быстро летят года. Двадцать лет брака. Фарфоровая. Ваша семья так же прекрасна и красива, как настоящий фарфор. Ждите в подарок фарфоровую посуду.

    Берилловая свадьба — 23 года

    А вот необычный вариант — берилловая, 23 года брака. Украшайте праздничный стол желтым и зеленым, отмечайте по возможности на природе и ожидайте любых простых подарков.

    Серебряная свадьба — 25 лет

    Четверть века в браке — это серебряная свадьба. Первый драгоценный металл в вашем послужном списке, и более чем заслуженно. Гостям придется иметь в виду, что если они хотят соблюсти традиции, то отделаться мелкими подаркам не выйдет — на серебряную дарят что-то значительное.

    Годовщины свадеб по годам: названия, идеи подарков фото [1]ФОТОGettyImages

    Жемчужная свадьба — 30 лет

    А вот на тридцатилетие, на жемчужную свадьбу, от гостей не потребуется дарить жемчуга. Главное — чтобы от души. Зато муж должен преподнести жене ожерелье из 30 жемчугов.

    Полотняная свадьба — 35 лет

    Когда придет время отмечать 35-летие брака, помните — это зовется полотняной свадьбой. Потому что ваши семейные узы крепки, как полотно. Гостям будет несложно вам угодить — название ясно указывает на характер даров.

    Ртутная свадьба — 38 лет

    Годовщины свадьбы, когда речь идет о приличном стаже, делятся уже не по годам, а по пятилеткам. Хотя традиции дают название всем годам семейной жизни. Вот что дарить на ртутную — 38 лет, — догадаться без подсказки наверняка непросто. Тогда даем подсказку: вещи красного или серебристого цвета.

    Рубиновая свадьба — 40 лет

    40 лет совместной жизни — это уже не шутка, а рекорд и повод для искренних восхищений. Называется такой юбилей рубиновым, потому что рубин олицетворяет вечно пылающую страсть. Муж дарит жене кольцо с этим камнем, кстати. Потратиться придется и гостям — принято в таких случаях преподносить дорогие дары. Но дата того стоит, так ведь?

    Сапфировая свадьба — 45 лет

    45 лет — это сапфировая. Сапфир — камень любви, который способен, как считается, защитить от невзгод. Подарки — голубого цвета.

    Годовщины свадеб по годам: названия, идеи подарков фото [5]ФОТОGettyImages

    Золотая свадьба — 50 лет

    И вот потрясающая дата — полвека в браке. 50 лет. Это самая настоящая золотая свадьба — счастье, добытое нелегким трудом и очень, очень ценное. На подарки придется не скупиться — драгоценный металл золото к этому обязывает. В общем, годовщины свадьбы правильно делают, что меряют по годам особыми названиями — по ним, этим названиям, можно проследить изменение качества брака, от бумажной до золотой.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз