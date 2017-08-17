Говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но когда счастье измеряется не часами, а годами, ему дают характеристики. Конечно, речь о браке. Годовщины свадьбы по годам — увлекательный каталог. Причем отсчет начинается буквально с нуля. Да, сам день, когда вы стали мужем и женой, это нулевой год, и зовется он зеленой свадьбой. Что принято дарить? Все просто — то, что дарят на свадьбу.

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Ситцевая свадьба — 1 год И вот пролетел год. И наступил 1 год свадьбы. Она — ситцевая. Ситец в данном случае символизирует пока еще непрочность ваших отношений и одновременно их легкость, свежесть. Нетрудно догадаться, что в качестве подарков юбилярам преподносят — если придерживаться традиций — вещи из этого материала.

Бумажная свадьба — 2 года Не успели вы оглянуться, и вот уже пришла пора отмечать два года с момента вашего бракосочетания. Это бумажная. Тоже все пока непрочно. Звучит тревожно, но это название скорее призвано не пугать, а быть очень внимательными друг к другу, чтобы ничего не испортить. Дарят на бумажную свадьбу изделия из бумаги — книги, например. А еще деньги.

Кожаная свадьба — 3 года Третья годовщина получила название кожаной. И это первая значительная дата — вы проверили свой брак на крепость, с чем вас и поздравляем. Что дарить? Вещи, изделия из кожи, от сумок до одежды.

Льняная свадьба — 4 года Годовщины свадьбы разбиваются по очень странным годам. Четыре года, например, зовутся льняной. Лен олицетворяет долговечность и достаток, ведь вещи из этого материала отличаются надежностью. С подарками тут тоже все понятно.

Деревянная свадьба — 5 лет И вот спустя год в вашей семейной жизни случится первый настоящий юбилей. Деревянная, пять лет. Почему дерево? Это опять-таки надежный материал, а еще он — материал строительный.

Будет прекрасно, если вы посадите в этот день дерево, это верная примета и хорошая традиция. Зовите гостей, устраивайте вечеринку и ждите подарков — посуду, украшения, все, само собой, из древесины.

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Чугунная свадьба — 6 лет Что можно подарить на шестую годовщину, зовущуюся чугунной, — ответ, как ни странно, простой. Посуду. Можно и не из чугуна — да хоть из тефлона. Чугунная свадьба потому, что этот материал, оказывается, самый хрупкий металл. Намек ясен? Ваша семья уже окрепла, но сильные удары могут эту крепость нарушить. Будьте бдительны.

Медная свадьба — 7 лет Вообще, название годовщин свадьбы по годам — занятная вещь. Вот семилетие. Называется медной. Отчего? А оттого, что медь — металл классом выше чугуна, но все равно еще не драгоценный. В качестве подарков идет снова посуда, и необязательно быть пуристом — можно и не из меди.

Жестяная свадьба — 8 лет Считается, что семь лет брака — трудное время, опасность кризиса. Но что тогда говорить про восемь лет, если эта годовщина названа жестяной? Жесть — это не только современный жаргон, а в первую очередь блеклый и невыразительный металл. Обыденность, вашим чувствам на восьмом году грозит обыденность, которой нужно избегать. Дарят на жестяную свадьбу кухонную утварь, а также то, что может быть в коробках из жести: печенье, например, или чай.

Фаянсовая свадьба — 9 лет Все-таки годовщины свадьбы по годам — это шифр и поэзия, мудрость и намек. 9 лет — фаянсовая. В фаянсовые чашки обычно наливают хороший, крепкий чай, одновременно сам фаянс легко бьется. Намеки ясны? С дарами тут все просто — посуда.

Оловянная свадьба — 10 лет 10 лет свадьбы. Поздравляем! Можете праздновать розовую или оловянную. Розовая — потому что прекрасные цветы, оловянная — потому что за 10 лет супруги научились, словно этот металл, быть гибкими. Ждите букеты роз от гостей.

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Стальная свадьба — 11 лет Вам есть чем гордиться. Вы закалены в боях за любовь и счастье, держитесь друг друга, а друзья дарят вам в этот день подарки из стали. Хрустальная свадьба — 15 лет ...Невероятно — вы вместе в браке 15 лет. Пришло время праздновать стеклянную. Ваши отношения прозрачны, на столе — стеклянная посуда, принимайте подарки из стекла. А еще — из хрусталя, это второе название 15-летнего юбилея.

Фарфоровая свадьба — 20 лет Как быстро летят года. Двадцать лет брака. Фарфоровая. Ваша семья так же прекрасна и красива, как настоящий фарфор. Ждите в подарок фарфоровую посуду. Берилловая свадьба — 23 года А вот необычный вариант — берилловая, 23 года брака. Украшайте праздничный стол желтым и зеленым, отмечайте по возможности на природе и ожидайте любых простых подарков.

Серебряная свадьба — 25 лет Четверть века в браке — это серебряная свадьба. Первый драгоценный металл в вашем послужном списке, и более чем заслуженно. Гостям придется иметь в виду, что если они хотят соблюсти традиции, то отделаться мелкими подаркам не выйдет — на серебряную дарят что-то значительное.

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Жемчужная свадьба — 30 лет А вот на тридцатилетие, на жемчужную свадьбу, от гостей не потребуется дарить жемчуга. Главное — чтобы от души. Зато муж должен преподнести жене ожерелье из 30 жемчугов.

Полотняная свадьба — 35 лет Когда придет время отмечать 35-летие брака, помните — это зовется полотняной свадьбой. Потому что ваши семейные узы крепки, как полотно. Гостям будет несложно вам угодить — название ясно указывает на характер даров.

Ртутная свадьба — 38 лет Годовщины свадьбы, когда речь идет о приличном стаже, делятся уже не по годам, а по пятилеткам. Хотя традиции дают название всем годам семейной жизни. Вот что дарить на ртутную — 38 лет, — догадаться без подсказки наверняка непросто. Тогда даем подсказку: вещи красного или серебристого цвета.

Рубиновая свадьба — 40 лет 40 лет совместной жизни — это уже не шутка, а рекорд и повод для искренних восхищений. Называется такой юбилей рубиновым, потому что рубин олицетворяет вечно пылающую страсть. Муж дарит жене кольцо с этим камнем, кстати. Потратиться придется и гостям — принято в таких случаях преподносить дорогие дары. Но дата того стоит, так ведь?

Сапфировая свадьба — 45 лет 45 лет — это сапфировая. Сапфир — камень любви, который способен, как считается, защитить от невзгод. Подарки — голубого цвета.

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